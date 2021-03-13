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Смешиваем капусту и гречку на одной сковороде: совсем новое блюдо из привычных продуктов

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Обычно гречневую кашу или тушеную капусту готовят по отдельности, но их можно приготовить и вместе. При смешивании привычные ингредиенты превращаются в совсем новое блюдо, которое хорошо подходит и на гарнир, и в дополнение к нарезке.

Капусты нам понадобится примерно 400 граммов. Ее шинкуем, а потом разминаем с солью, чтобы она была более сочной.

Смешиваем капусту и гречку на одной сковороде: совсем новое блюдо из привычных продуктов

Ставим вариться гречку, ее нам потребуется один стакан. Крупу варим как обычно, до готовности.

Смешиваем капусту и гречку на одной сковороде: совсем новое блюдо из привычных продуктов

Как только капуста дала сок, ее можно начинать обжаривать на сковороде. Подливаем к капусте на сковороду небольшое количество растительного масла, а через 2-3 минуты готовки запускаем измельченную половинку луковицы и один нарезанный болгарский перец. На этом моменте можно посолить, поперчить(по вкусу) и обязательно добавить немного свежей зелени.

Смешиваем капусту и гречку на одной сковороде: совсем новое блюдо из привычных продуктов

Очень быстро капуста и лук размягчатся и станут выглядеть так, словно капуста была квашеная. На этом этапе пора добавлять в блюдо гречку.

Смешиваем капусту и гречку на одной сковороде: совсем новое блюдо из привычных продуктов

Выкладываем ее сверху, размешиваем и тушим под крышкой еще некоторое время, чтобы ингредиенты пропитались вкусом.

Смешиваем капусту и гречку на одной сковороде: совсем новое блюдо из привычных продуктов

Тонкости приготовления:

Гречка с капустой получается очень вкусной и прекрасно подходит почти к любым блюдам. По отдельности оба ингредиента являются довольно пресными, но если их смешать, то вкус становится совершенно другим!

 

 

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