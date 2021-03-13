Смешиваем капусту и гречку на одной сковороде: совсем новое блюдо из привычных продуктов

Обычно гречневую кашу или тушеную капусту готовят по отдельности, но их можно приготовить и вместе. При смешивании привычные ингредиенты превращаются в совсем новое блюдо, которое хорошо подходит и на гарнир, и в дополнение к нарезке.

Капусты нам понадобится примерно 400 граммов. Ее шинкуем, а потом разминаем с солью, чтобы она была более сочной.

Ставим вариться гречку, ее нам потребуется один стакан. Крупу варим как обычно, до готовности.

Как только капуста дала сок, ее можно начинать обжаривать на сковороде. Подливаем к капусте на сковороду небольшое количество растительного масла, а через 2-3 минуты готовки запускаем измельченную половинку луковицы и один нарезанный болгарский перец. На этом моменте можно посолить, поперчить(по вкусу) и обязательно добавить немного свежей зелени.

Очень быстро капуста и лук размягчатся и станут выглядеть так, словно капуста была квашеная. На этом этапе пора добавлять в блюдо гречку.

Выкладываем ее сверху, размешиваем и тушим под крышкой еще некоторое время, чтобы ингредиенты пропитались вкусом.

Тонкости приготовления:

Гречка с капустой получается очень вкусной и прекрасно подходит почти к любым блюдам. По отдельности оба ингредиента являются довольно пресными, но если их смешать, то вкус становится совершенно другим!