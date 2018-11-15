Очень вкусное тесто для домашних пельменей на желтках! Идеально гладко!

Самое вкусное тесто для пельменей
А не налепить ли нам пельменей? Принципиально не покупаю готовые, всегда леплю их дома. Недавно нашла просто идеальное тесто для домашних пельменей! Эластичное, гладкое, не разваривается при варке. Пельмени просто тают во рту, пальчики оближешь, как вкусно!
Замешивать тесто мне всегда помогает моя помощница хлебопечка. Лучше нее любое тесто не вымесить. Но это тесто настолько легко делается, что справится даже начинающая хозяйка. Плюсы его еще в том, что из него можно лепить такие же вкусные вареники и даже чебуреки.
Рецепт не совсем бюджетный — в него входят три желтка и сливочное масло. Но если вы его попробуете, то точно ни с какого другого больше готовить не будете.
Что понадобится:
Очень вкусные домашние пельмени
Тесто
- мука — 450-500 г;
- яичные желтки — 3 шт.;
- сливочное масло растопленное — 1 ст. ложка;
- холодная вода — 230 мл;
- соль — 1 ч. ложка;
- сахар — 1 ч. ложка.
Начинка
- фарш — 0,5 кг (свинина+говядина+курица);
- лук сырой — 150 г;
- лук тушеный — 50-60 г;
- соль;
- перец молотый, по желанию перец острый;
- приправы — пажитник или любимая ваша приправа к фаршу;
- немного зелени петрушки;
- чеснок — по вкусу.
Приготовление:
Тесто на пельмени и вареники
1. В миску обязательно просеиваем муку. Количество муки может немного увеличиться в процессе приготовления. Это зависит от качества клейковины вашей муки. У меня ушло ровно 450 г, у вас может быть немного больше. Но! Если муку переложить, тесто будет жесткое! Тут лучше не доложить, чем переложить. Начинайте с 450 г, а если будете видеть, что уж совсем жидкое и не замешивается, только тогда добавляйте.
2. В муке делаем углубление. Насыпаем соль, сахар (обязательно!), желтки и растопленное не горячее сливочное масло. Вливаем холодную воду. Замешиваем вначале лопаткой, потом руками эластичное гладкое тесто. Месить его одно удовольствие! Ну а если месит хлебопечка, то выкладываем все продукты и включаем режим замеса.
3. Заворачиваем в пакет или пищевую пленку на 30-40 минут. Идеальное тесто готово! Отрезайте небольшой кусочек и формируйте пельмени. Остальное тесто держите в пакете, чтобы не сохло.
4. Лепим пельмени привычным вам способом, у каждого он свой. Я оставлю несколько рекомендаций, возможно они кому то пригодятся.
Тесто для пельменей домашних эластичное
5. Я не покупаю готовый фарш, всегда делаю его сама. И точно уверена, какое мясо я туда положила. Обычно беру смесь — курица, свинина, говядина.
6. Лайфхак для сочности фарша. Часть нарезанного лука я слегка тушу на сливочном масле и остывшим добавляю в фарш. Остальную половину натираю на терке. Заправляю смесью приправ, обязательно добавляю пажитник. очень вкусная приправа, придает ореховый вкус мясу. Погуглите, прочитайте. Ну и чеснок не забудьте!
7. Отвариваем пельмени в подсоленной воде с добавлением лаврового листа и нескольких горошин перца. Пельмени держат форму, не набухают и не расклеиваются. На вкус тесто идеально гладкое! Подаем с маслом, сметаной. Я люблю сбрызнуть уксусом и посыпать зеленью!
Это очень вкусно!
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