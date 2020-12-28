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«Оливье» с селёдкой – первый раз ела в гостях, даже не ожидала, что будет так вкусно, теперь всегда делаю на Новый год

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Представить себе Новый год без салата Оливье практически невозможно. Но даже любимые блюда со временем надоедают. Однажды на праздновании Дня Рождения подруги мне довелось попробовать интересный вариант оливье – с сельдью вместо колбасы. Очень вкусно получается скажу я вам, плюс был большой ажиотаж со стороны гостей: всем хотелось попробовать новую версию любимого салата. В общем, с тех пор я тоже так готовлю на новогодние праздники. Может и вам понравится!

Ингредиенты:

  • слабосоленое филе селедки – 250 г
  • зеленый консервированный горошек – 100-150 г
  • яйца вареные – 2 шт.
  • картофель отварной – 2 шт.
  • морковь отварная – 1 шт.
  • огурцы соленые или маринованные – 2 шт.
  • соль – по вкусу
  • майонез – для заправки

«Оливье» с селёдкой – первый раз ела в гостях, даже не ожидала, что будет так вкусно, теперь всегда делаю на Новый год

Рецепт приготовления оливье с селедкой:

Отварной картофель (картофель и морковь предварительно отвариваем «в мундире», т.е. с кожурой до готовности) очищаем и нарезаем небольшим кубиком.

«Оливье» с селёдкой – первый раз ела в гостях, даже не ожидала, что будет так вкусно, теперь всегда делаю на Новый год

Вареные яйца режем кубиком.

«Оливье» с селёдкой – первый раз ела в гостях, даже не ожидала, что будет так вкусно, теперь всегда делаю на Новый год

Очищенную морковь нарезаем таким же образом.

«Оливье» с селёдкой – первый раз ела в гостях, даже не ожидала, что будет так вкусно, теперь всегда делаю на Новый год

Огурцы, берем маринованные или соленые, тоже режем кубиком. Если кожура очень жесткая, её лучше срезать.

«Оливье» с селёдкой – первый раз ела в гостях, даже не ожидала, что будет так вкусно, теперь всегда делаю на Новый год

Филе сельди измельчаем небольшими кусочками. Обязательно проследите, чтобы не оставалось косточек и пленок.

«Оливье» с селёдкой – первый раз ела в гостях, даже не ожидала, что будет так вкусно, теперь всегда делаю на Новый год

Когда все ингредиенты будут подготовлены, соединяем их в глубоком салатнике.

Добавляем зеленый консервированный горошек.

«Оливье» с селёдкой – первый раз ела в гостях, даже не ожидала, что будет так вкусно, теперь всегда делаю на Новый год

Салат перемешиваем, солим по вкусу и заправляем небольшим количеством майонеза. Готово!

«Оливье» с селёдкой – первый раз ела в гостях, даже не ожидала, что будет так вкусно, теперь всегда делаю на Новый год

Приятного аппетита!

 

 

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новогодние блюдасалаты
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