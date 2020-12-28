«Оливье» с селёдкой – первый раз ела в гостях, даже не ожидала, что будет так вкусно, теперь всегда делаю на Новый год

Представить себе Новый год без салата Оливье практически невозможно. Но даже любимые блюда со временем надоедают. Однажды на праздновании Дня Рождения подруги мне довелось попробовать интересный вариант оливье – с сельдью вместо колбасы. Очень вкусно получается скажу я вам, плюс был большой ажиотаж со стороны гостей: всем хотелось попробовать новую версию любимого салата. В общем, с тех пор я тоже так готовлю на новогодние праздники. Может и вам понравится!

Ингредиенты:

слабосоленое филе селедки – 250 г

зеленый консервированный горошек – 100-150 г

яйца вареные – 2 шт.

картофель отварной – 2 шт.

морковь отварная – 1 шт.

огурцы соленые или маринованные – 2 шт.

соль – по вкусу

майонез – для заправки

Рецепт приготовления оливье с селедкой:

Отварной картофель (картофель и морковь предварительно отвариваем «в мундире», т.е. с кожурой до готовности) очищаем и нарезаем небольшим кубиком.

Вареные яйца режем кубиком.

Очищенную морковь нарезаем таким же образом.

Огурцы, берем маринованные или соленые, тоже режем кубиком. Если кожура очень жесткая, её лучше срезать.

Филе сельди измельчаем небольшими кусочками. Обязательно проследите, чтобы не оставалось косточек и пленок.

Когда все ингредиенты будут подготовлены, соединяем их в глубоком салатнике.

Добавляем зеленый консервированный горошек.

Салат перемешиваем, солим по вкусу и заправляем небольшим количеством майонеза. Готово!

Приятного аппетита!