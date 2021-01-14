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По мотивам "Гарри Поттера": готовим фирменный лимонный пирог Миссис Уизли

"Волшебный" пирог будет украшением любого званого ужина.

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Домоседка и многодетная мама Миссис Уизли знает толк в приготовлении простых и вкусных десертов. Попробуйте и вы сделать этот эффектный пирог. Для его приготовления не потребуется муки, ведь в качестве коржей мы будем использовать крекеры. Вы также можете использовать галеты или любое другое несладкое печенье. «Волшебный» пирог сделает чаепитие или званый ужин по-настоящему особенным.

По мотивам "Гарри Поттера": готовим фирменный лимонный пирог Миссис Уизли

Что нужно

  • сгущенное молоко – 1 банка;
  • яйца куриные – 3 шт.;
  • ½ стакана лимонного сока;
  • сырные крекеры – 1 пачка (примерно 200 гр.);
  • сахар – 75 гр.

По мотивам "Гарри Поттера": готовим фирменный лимонный пирог Миссис Уизли

Как готовить

  1. Вымойте яйца и разделите их на белки и желтки.
  2. Выложите в глубокую посуду банку сгущённого молока. Добавьте туда яичные желтки и половину стакана лимонного сока. Тщательно все перемешайте.
  3. Смажьте форму для выпечки маслом. На нее ровным слоем выложите крекеры. Лучше использовать крекеры из цельнозерновой муки или галеты.
  4. В смесь из сгущенного молока и сока влейте в крекеры.
  5. Взбейте яичные белки до крепких пиков. Постепенно вводите туда сахар.
  6. Заготовку пирога смажьте белковой массой.
  7. Выпекайте в духовке при 170 градусах до готовности белков.

По мотивам "Гарри Поттера": готовим фирменный лимонный пирог Миссис Уизли

Приятного аппетита!

 

 

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