По мотивам "Гарри Поттера": готовим фирменный лимонный пирог Миссис Уизли

"Волшебный" пирог будет украшением любого званого ужина.

Домоседка и многодетная мама Миссис Уизли знает толк в приготовлении простых и вкусных десертов. Попробуйте и вы сделать этот эффектный пирог. Для его приготовления не потребуется муки, ведь в качестве коржей мы будем использовать крекеры. Вы также можете использовать галеты или любое другое несладкое печенье. «Волшебный» пирог сделает чаепитие или званый ужин по-настоящему особенным.

Что нужно

сгущенное молоко – 1 банка;

яйца куриные – 3 шт.;

½ стакана лимонного сока;

сырные крекеры – 1 пачка (примерно 200 гр.);

сахар – 75 гр.

Как готовить

Вымойте яйца и разделите их на белки и желтки. Выложите в глубокую посуду банку сгущённого молока. Добавьте туда яичные желтки и половину стакана лимонного сока. Тщательно все перемешайте. Смажьте форму для выпечки маслом. На нее ровным слоем выложите крекеры. Лучше использовать крекеры из цельнозерновой муки или галеты. В смесь из сгущенного молока и сока влейте в крекеры. Взбейте яичные белки до крепких пиков. Постепенно вводите туда сахар. Заготовку пирога смажьте белковой массой. Выпекайте в духовке при 170 градусах до готовности белков.

Приятного аппетита!