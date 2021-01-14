По мотивам "Гарри Поттера": готовим фирменный лимонный пирог Миссис Уизли

"Волшебный" пирог будет украшением любого званого ужина.
Домоседка и многодетная мама Миссис Уизли знает толк в приготовлении простых и вкусных десертов. Попробуйте и вы сделать этот эффектный пирог. Для его приготовления не потребуется муки, ведь в качестве коржей мы будем использовать крекеры. Вы также можете использовать галеты или любое другое несладкое печенье. «Волшебный» пирог сделает чаепитие или званый ужин по-настоящему особенным.
Что нужно
- сгущенное молоко – 1 банка;
- яйца куриные – 3 шт.;
- ½ стакана лимонного сока;
- сырные крекеры – 1 пачка (примерно 200 гр.);
- сахар – 75 гр.
Как готовить
- Вымойте яйца и разделите их на белки и желтки.
- Выложите в глубокую посуду банку сгущённого молока. Добавьте туда яичные желтки и половину стакана лимонного сока. Тщательно все перемешайте.
- Смажьте форму для выпечки маслом. На нее ровным слоем выложите крекеры. Лучше использовать крекеры из цельнозерновой муки или галеты.
- В смесь из сгущенного молока и сока влейте в крекеры.
- Взбейте яичные белки до крепких пиков. Постепенно вводите туда сахар.
- Заготовку пирога смажьте белковой массой.
- Выпекайте в духовке при 170 градусах до готовности белков.
Приятного аппетита!
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