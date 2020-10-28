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Французская заправка для салатов

Заправка на основе оливкового масла готовится очень быстро и идеально подходит к любым овощным салатам.

Французская заправка для салатов

Ингредиенты

  • Масло оливковое - 150 мл.
  • Винный уксус - 3 ст. л.
  • Горчица в зернах - 1 ст. л.
  • Мед - 1 ст. л.
  • Чеснок - 1 зубчик.

Способ приготовления

  1. К оливковому маслу добавьте винный уксус, мед и раздавленный зубчик чеснока.  
  2. Все хорошо перемешайте.  
  3. Добавьте зернистую горчицу  закройте банку крышкой.
    Эту салатную заправку удобно готовить именно в баночке с крышкой, которую можно хранить в холодильнике.
  4. Можно добавить любимые специи или зелень. 
  5. Дайте настоятся заправке. 

Как и с чем подавать

Заправка отлично подойдет к любим овощам. Приятного аппетита!

 

 

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