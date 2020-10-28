Французская заправка для салатов

Заправка на основе оливкового масла готовится очень быстро и идеально подходит к любым овощным салатам.
Ингредиенты
- Масло оливковое - 150 мл.
- Винный уксус - 3 ст. л.
- Горчица в зернах - 1 ст. л.
- Мед - 1 ст. л.
- Чеснок - 1 зубчик.
Способ приготовления
- К оливковому маслу добавьте винный уксус, мед и раздавленный зубчик чеснока.
- Все хорошо перемешайте.
- Добавьте зернистую горчицу закройте банку крышкой.
Эту салатную заправку удобно готовить именно в баночке с крышкой, которую можно хранить в холодильнике.
- Можно добавить любимые специи или зелень.
- Дайте настоятся заправке.
Как и с чем подавать
Заправка отлично подойдет к любим овощам. Приятного аппетита!
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