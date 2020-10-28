Французская заправка для салатов

Заправка на основе оливкового масла готовится очень быстро и идеально подходит к любым овощным салатам.

Ингредиенты

Масло оливковое - 150 мл.

Винный уксус - 3 ст. л.

Горчица в зернах - 1 ст. л.

Мед - 1 ст. л.

Чеснок - 1 зубчик.

Способ приготовления

К оливковому маслу добавьте винный уксус, мед и раздавленный зубчик чеснока. Все хорошо перемешайте. Добавьте зернистую горчицу закройте банку крышкой. Эту салатную заправку удобно готовить именно в баночке с крышкой, которую можно хранить в холодильнике. Можно добавить любимые специи или зелень. Дайте настоятся заправке.

Как и с чем подавать

Заправка отлично подойдет к любим овощам. Приятного аппетита!