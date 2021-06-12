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Варенье из жареной вишни на сковороде

Очень вкусное, ароматное и густое жареное варенье из вишни без косточек, которое готовится на сковороде.

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Ингредиенты (на 1 литр варенья):

  • Вишня - 1 кг
  • Сахар - 800 г
  • Лимонная кислота - 1/3 ч. л.

Приготовление варенья:

  1. Вишню моем и удаляем косточки.
  2. Используем сковороду или сотейник с толстым дном и высоким бортиком. Если сковорода небольшого размера, разделите количество ингредиентов пополам. Диаметр моей сковороды 28 см. На горячую сковороду насыпаем сахар и вишню, немного лимонной кислоты (по желанию, можно и не добавлять).
  3. Готовим на среднем огне до полного растворения сахара, периодически помешивая. Уменьшаем огонь и варим ещё 20 минут. При необходимости снимаем пену. Если вы хотите, чтобы варенье было более густое, варите ещё 10 минут, лишняя жидкость выпарится.
  4. Горячее варенье разливаем по стерилизованным банкам, закатываем крышками. Такое варенье можно хранить и при комнатной температуре, а можно остудить и угощаться сразу. Варенье получается яркое и ароматное.

Приятного аппетита!

 

 

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