Варенье из жареной вишни на сковороде

Очень вкусное, ароматное и густое жареное варенье из вишни без косточек, которое готовится на сковороде.
Ингредиенты (на 1 литр варенья):
- Вишня - 1 кг
- Сахар - 800 г
- Лимонная кислота - 1/3 ч. л.
Приготовление варенья:
- Вишню моем и удаляем косточки.
- Используем сковороду или сотейник с толстым дном и высоким бортиком. Если сковорода небольшого размера, разделите количество ингредиентов пополам. Диаметр моей сковороды 28 см. На горячую сковороду насыпаем сахар и вишню, немного лимонной кислоты (по желанию, можно и не добавлять).
- Готовим на среднем огне до полного растворения сахара, периодически помешивая. Уменьшаем огонь и варим ещё 20 минут. При необходимости снимаем пену. Если вы хотите, чтобы варенье было более густое, варите ещё 10 минут, лишняя жидкость выпарится.
- Горячее варенье разливаем по стерилизованным банкам, закатываем крышками. Такое варенье можно хранить и при комнатной температуре, а можно остудить и угощаться сразу. Варенье получается яркое и ароматное.
Приятного аппетита!
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