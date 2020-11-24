Не люблю магазинные намазки для бутербродов, потому что очень уж они отдают химией. Да и зачем покупать, если можно сделать свою на любой вкус? Закинул продукты в блендер, перебил пару секунд, и вкуснейшее угощение готово. Я делаю такие из овощей, мяса, птицы, грибов. Часто использую то, что осталось со вчерашнего ужина. Но в фаворитах у меня намазка из крабовых палочек.

Если у вас нет блендера, не расстраивайтесь. Можно приготовить паштет с помощью терки. Мелко натрите ингредиенты, а затем еще разомните их вилкой. Намазку из сыра и крабовых палочек можно приготовить впрок. Сделайте столько, сколько вам нужно, сложите в баночку и отправьте в холодильник.

Ингредиенты

Крабовые палочки 200 г Плавленый сыр 150 г Сливочное масло 100 г Зелень по вкусу

Приготовление

Сперва разморозьте крабовые палочки и сливочное масло. Измельчите их в блендере. Нарежьте плавленый сыр кубиками, добавьте его к палочкам и маслу, перебейте в блендере. Порубите зелень, добавьте ее в чашу блендера и мешайте еще несколько секунд.

В намазку на хлеб из крабовых палочек можно добавить и вареное яйцо для сытности, и чеснок для пикантности. А плавленый сыр легко заменить на твердый. Смело экспериментируйте с любимыми ингредиентами, чтобы создать рецепт идеального паштета.