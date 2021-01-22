Песочные рулетики с повидлом

Перед вами рецепт песочных рулетиков с повидлом, эта вкусная выпечка будет тепло воспринята на вашем столе. Их довольно просто приготовить в домашних условиях, а вкус получается очень нежным, попробуйте сделать их, воспользовавшись нашим рецептом.
Ингредиенты
Шаги
- Разминаем мягкий маргарин и сметану при помощи вилки. Всыпаем просеянную пшеничную муку и замешиваем тесто, оно должно быть мягким, но упругим.
- Разделяем тесто на восемь частей, каждую тонко раскатываем и обрезаем края, придавая прямоугольную форму. На один край выкладываем повидло.
- Сворачиваем рулетики и выкладываем на противень, после чего убираем в духовку на двадцать пять минут при температуре в сто восемьдесят градусов.
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