Песочные рулетики с повидлом

Перед вами рецепт песочных рулетиков с повидлом, эта вкусная выпечка будет тепло воспринята на вашем столе. Их довольно просто приготовить в домашних условиях, а вкус получается очень нежным, попробуйте сделать их, воспользовавшись нашим рецептом.

Ингредиенты

Сметана — 100 г

Маргарин — 100 г

Мука пшеничная — 300-350 г

Повидло — 200 г

Сахарная пудра — по вкусу

Шаги