Просто рецепт. Безо всяких там «бла-бла-бла».
Вам понадобится
|Бекон (сырокопченый)
|200 г
|Свинина
|200 г
|Утка целая (2 кг)
|1 шт.
|Инжир сушеный
|200 г
|Яйцо куриное
|2 шт.
|Херес
|350 мл
|Лавровый лист
|1 шт.
|Перец черный молотый
|½ ч.л.
|Соль
|1 ч.л.
|Фисташки
|100 г
Деревенский утиный паштет (этап 1)
|Утка целая (2 кг)
|1 шт.
Разберем утку на три кучки: жир+кожа, кости+крылья, мясо+потроха. Жир перетопим и сохраним для конфи. Из скелета сварим бульон. Выпарим его до объема 200 мл. Остудим.
Деревенский утиный паштет (этап 2)
|Свинина
|200 г
Мясо и потроха (печень, сердце, желудок) измельчим при помощи топорика. Я не отношусь к ярым противникам мясорубки, но для этого блюда она категорически не годится. Рубим топориками или режем острым ножом на мелкие кусочки. Точно также измельчаем свинину.
А знаете ли вы, что:
Чтобы баклажаны впитывали меньше жира при жарке и не горчили, подержите нарезанные плоды в холодной соленой воде около получаса.
Деревенский утиный паштет (этап 3)
Вымешиваем фарш и убираем его в холодильник.
Деревенский утиный паштет (этап 4)
|Инжир сушеный
|200 г
|Херес
|350 мл
Инжир заливаем хересом и варим на слабом огне примерно 15 минут.Алкоголь испарится, часть вина впитается в плоды инжира. Объем жидкости в кастрюльке уменьшится вдвое.
Деревенский утиный паштет (этап 5)
|Фисташки
|100 г
|Яйцо куриное
|2 шт.
|Соль
|1 ч.л.
|Перец черный молотый
|½ ч.л.
Фисташки очистим и бланшируем в кипящей воде несколько минут. Остужаем и разрезаем пополам. Достаем из холодильника фарш. Добавляем в него «инжирно-хересный компот» (только жидкость), концентрированный утиный бульон, фисташки, два яйца, соль и свежемолотый черный перец. Тщательно перемешиваем.
Деревенский утиный паштет (этап 6)
|Бекон (сырокопченый)
|100 г
Дно и стенки формы для запекания выкладываем тонкими пластами сала или бекона.
Деревенский утиный паштет (этап 7)
Заполняем форму фаршем до половины. Кладем сваренный в вине инжир.
Деревенский утиный паштет (этап 8)
Выкладываем оставшийся фарш.
Деревенский утиный паштет (этап 9)
|Бекон (сырокопченый)
|100 г
Накрываем все беконом.
Деревенский утиный паштет (этап 10)
|Лавровый лист
|1 шт.
Кладем сверху лавровый лист и/или веточку розмарина. Закрываем крышкой, оставив небольшую щелку для выхода пара, и ставим в духовку (180 градусов) на два часа. Достаем, остужаем до комнатной температуры и убираем в холодильник на сутки. Подавать с домашним хлебом, фруктовым соусом или медовой горчицей.
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