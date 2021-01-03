Просто рецепт. Безо всяких там «бла-бла-бла».

Вам понадобится

Бекон (сырокопченый) 200 г Свинина 200 г Утка целая (2 кг) 1 шт. Инжир сушеный 200 г

Яйцо куриное 2 шт. Херес 350 мл Лавровый лист 1 шт. Перец черный молотый ½ ч.л.

Соль 1 ч.л. Фисташки 100 г

Деревенский утиный паштет (этап 1)

Утка целая (2 кг) 1 шт.

Разберем утку на три кучки: жир+кожа, кости+крылья, мясо+потроха. Жир перетопим и сохраним для конфи. Из скелета сварим бульон. Выпарим его до объема 200 мл. Остудим.

Деревенский утиный паштет (этап 2)

Свинина 200 г

Мясо и потроха (печень, сердце, желудок) измельчим при помощи топорика. Я не отношусь к ярым противникам мясорубки, но для этого блюда она категорически не годится. Рубим топориками или режем острым ножом на мелкие кусочки. Точно также измельчаем свинину.

А знаете ли вы, что:

Чтобы баклажаны впитывали меньше жира при жарке и не горчили, подержите нарезанные плоды в холодной соленой воде около получаса.

Деревенский утиный паштет (этап 3)

Вымешиваем фарш и убираем его в холодильник.

Деревенский утиный паштет (этап 4)

Инжир сушеный 200 г

Херес 350 мл

Инжир заливаем хересом и варим на слабом огне примерно 15 минут.

Деревенский утиный паштет (этап 5)

Фисташки 100 г Яйцо куриное 2 шт.

Соль 1 ч.л. Перец черный молотый ½ ч.л.

Алкоголь испарится, часть вина впитается в плоды инжира. Объем жидкости в кастрюльке уменьшится вдвое.

Фисташки очистим и бланшируем в кипящей воде несколько минут. Остужаем и разрезаем пополам. Достаем из холодильника фарш. Добавляем в него «инжирно-хересный компот» (только жидкость), концентрированный утиный бульон, фисташки, два яйца, соль и свежемолотый черный перец. Тщательно перемешиваем.

Деревенский утиный паштет (этап 6)

Бекон (сырокопченый) 100 г

Дно и стенки формы для запекания выкладываем тонкими пластами сала или бекона.

Деревенский утиный паштет (этап 7)

Заполняем форму фаршем до половины. Кладем сваренный в вине инжир.

Деревенский утиный паштет (этап 8)

Выкладываем оставшийся фарш.

Деревенский утиный паштет (этап 9)

Бекон (сырокопченый) 100 г

Накрываем все беконом.

Деревенский утиный паштет (этап 10)

Лавровый лист 1 шт.

Кладем сверху лавровый лист и/или веточку розмарина. Закрываем крышкой, оставив небольшую щелку для выхода пара, и ставим в духовку (180 градусов) на два часа. Достаем, остужаем до комнатной температуры и убираем в холодильник на сутки. Подавать с домашним хлебом, фруктовым соусом или медовой горчицей.