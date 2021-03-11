15 рецептов ароматного растительного масла

Невероятно ароматные пряные травы, попадающие летом на наш стол прямиком с грядки, к сожалению, в зимнее время года недоступны. Укроп, петрушку и еще некоторые из них можно приобрести круглогодично, а вот остальные – увы… Именно поэтому хозяйки научились заготавливать пряную зелень впрок: сушить, замораживать, солить, консервировать. Кроме того, на душистых травах делают спиртовые и масляные настойки.

Всего лишь одна ложка такого масла, добавленная в рагу, салат, к мясу, рыбе и даже выпечке, придаст блюду свежий летний аромат, сделает его вкус насыщеннее и пикантнее. Процесс изготовление ароматного масла своими руками состоит из нескольких этапов:

нужно правильно выбрать тару для настаивания;

определиться с видом растительного масла;

выбрать ингредиенты, на которых оно будет настаиваться.

Выбираем посуду

Для приготовления ароматного масла выбирайте емкость с широким горлышком, чтобы в него без труда проходили побеги травы, кусочки овощей и фруктов и так далее. Идеальный вариант – стеклянная бутылка (банка) с широким горлышком и закручивающейся крышкой. Если такой емкости у вас нет – не расстраивайтесь! Настаивайте растительное масло в обычных стеклянных банках. Когда оно будет готово, просто перелейте в красивую бутылку.

Выбираем масло

Лучше всего использовать легкое оливковое масло.

Лучше всего использовать легкое оливковое масло

Но подойдет и подсолнечное (отдайте предпочтение рафинированному) или кукурузное масло.

Выбираем сырье для настаивания

Сырье для приготовления ароматного растительного масла может быть различным:

Сырье для приготовления ароматного растительного масла может быть различным

Овощи : чеснок, острый перец, сельдерей, хрен и многие другие;

: чеснок, острый перец, сельдерей, хрен и многие другие; Фрукты : апельсин, лимон, мандарин и цедра цитрусовых;

: апельсин, лимон, мандарин и цедра цитрусовых; Грибы и ягоды (сушеные) ;

(сушеные) Специи : гвоздика, корица, душистый и черный перец, кардамон и другие;

: гвоздика, корица, душистый и черный перец, кардамон и другие; Травы: базилик, розмарин, укроп, петрушка, орегано, кинза, эстрагон, тимьян, фенхель, мята и так далее

Вышеперечисленные ингредиенты можно использовать как каждый в отдельности, так и сочетать их по своему вкусу. Настаивать масло необыкновенно увлекательно: изменяя состав и количество тех или иных составляющих (трав, специй, фруктов и так далее), можно получить удивительный вкус и аромат конечного продукта.

Секреты приготовления ароматного масла

Чтобы приготовить ароматное масло правильно, необходимо не только знать технологию и рецептуру, но и учесть некоторые важные нюансы:

настаивая растительное масло на травах, лучше отдать предпочтение свежей зелени – она придаст ему более насыщенный аромат, нежели сушеная;

перед закладкой в емкость пряные травы нужно слегка помять в руках;

можно использовать травы целиком или предварительно нарубить их ножом. Цедру цитрусовых закладывают как довольно крупными кусками, так и измельченную.

Чтобы приготовить ароматное масло, необходимо учесть некоторые важные нюансы

Главное правило, которое должно оставаться неизменным вне зависимости от того, что вы решили использовать для настаивания – сырье должно быть сухим. Все, что требует мытья (овощи, фрукты, травы) – мойте. Но обязательно обсушивайте их перед закладкой в тару. Не пренебрегайте этим правилом: вода, попавшая в емкость с маслом, может свести на нет все ваши труды.

Разобравшись с тарой, сырьем и посудой для настаивания ароматного масла, переходим к секретам его приготовления.

Как приготовить ароматное растительное масло

Изготовить его можно тремя различными способами – в зависимости от рецепта и используемого сырья.

Способ № 1

Идеально подходит для ароматизации масла различными травами или их смесью. Заключается он в следующем:

Растительное масло разогревают на медленном огне, не доводя до кипения. Температура масла должны быть около +80...+85°С. Травы (травяные смеси) кладут в масло, дают ему остыть и только после этого разливают в подготовленные емкости. Настаивают около 2-3 недель, в зависимости от того, насколько насыщенный вкус и аромат хотят получить. Как только масло настоится, его процеживают. Хранят в темном прохладном помещении около полугода.

Ароматное растительное масло

Способ № 2

Хорош для ароматизации масла молотыми специями:

Специи измельчают в кофемолке. Перекладывают их в чистую сухую емкость и заливают растительным маслом комнатной температуры. Настаивают 5 до 10 дней (как только специи осядут, и масло станет совершенно прозрачным – оно готово). Использовать масло, настоянное по этому способу, необходимо в течение 1-2 месяцев после приготовления.

Ароматное растительное масло

Способ № 3

Используйте его для ароматизации масла фруктами и овощами:

Овощи либо фрукты тщательно моют и вытирают насухо. С помощью блендера перемалывают в пюре. На медленном огне доводят пюре до кипения, вливают растительное масло, хорошенько перемешивают и переливают в посуду для настаивания. Настаивают от 3 до 5 недель. Готовое масло либо используют в таком виде, либо процеживают через несколько слоев марли. Срок хранения около 6 месяцев.

Хранение ароматного масла

Хранить ароматизированные масла домашнего приготовления желательно в темном прохладном помещении: погребе, подвале.

Хранить в тёмном прохладном помещении

Или же следовать рекомендациям рецепта: в холодильнике, при комнатной температуре.

Использование ароматного растительного масла

Ароматное масло используют для приготовления салатов, супов, заправок, блюд из мяса, рыбы, овощей и так далее.

Ароматное масло используют для приготовления салатов, супов, заправок, блюд из мяса, рыбы, овощей и так далее

Ниже приведены классические рекомендации, которые помогут вам ориентироваться в области применения ароматизированного масла:

Масло с базиликом идеально сочетается с блюдами из рыбы и овощами;

идеально сочетается с блюдами из рыбы и овощами; Масло с корицей и гвоздикой используют в приготовлении сладкой выпечки;

используют в приготовлении сладкой выпечки; Масло с розмарином подчеркнет вкус блюд из мяса и риса;

подчеркнет вкус блюд из мяса и риса; Масло с тимьяном сделает еще ярче вкус пиццы и овощных пирогов;

сделает еще ярче вкус пиццы и овощных пирогов; Масло с лимоном или лимонной цедрой удачно дополнит вкус рыбы;

или лимонной цедрой удачно дополнит вкус рыбы; Масло с тмином подойдет к блюдам из овощей;

подойдет к блюдам из овощей; Масло с кориандром дополнит вкус несладкой выпечки и овощей.

А теперь самое интересное – рецепты.

Оливковое масло с корицей и гвоздикой

Вам потребуется:

лёгкое оливковое масло – 450 мл;

гвоздика – 5 шт;

корица – 3 палочки.

Оливковое масло с корицей и гвоздикой

Рецепт приготовления:

Корицу и гвоздику перемалывают в кофемолке. Посуду для настаивания масла тщательно моют и сушат. В сухую чистую емкость насыпают измельченные специи, заливают их растительным маслом комнатной температуры. Настаивают около недели. Используют для приготовления сладкой выпечки.

Оливковое масло с мятой

Вам потребуется:

лёгкое оливковое масло – 450 мл;

мята – 4 веточки;

душистый перец – 3 горошины.

Оливковое масло с мятой

Рецепт приготовления:

Мяту перебирают, тщательно моют и дают ей обсохнуть. Затем ее перекладывают в чистую сухую посуду, добавляют душистый перец и заливают горячим оливковым маслом (веточки мяты должны быть полностью покрыты маслом). Настаивают 3-4 недели. По прошествии указанного времени его процеживают и убирают на хранение в холодильник.

Оливковое масло с душистыми травами

Вам потребуется:

лёгкое оливковое масло – 450 мл;

листочки сальвии – 5 шт;

листочки майорана – 3 шт;

тимьян – 1 веточка;

розмарина – 1 веточка;

лист лавровый – 2 шт.

Оливковое масло с душистыми травами

Рецепт приготовления:

Травы тщательно моют и раскладывают на полотенце для просушки. В чистую сухую посуду кладут листья сальвии, майорана, веточки розмарина, тимьяна и лавровый лист. Оливковое масло нагревают на медленном огне (не доводя до кипения) и заливают травы так, чтобы оно покрывало их полностью. Либо кладут зелень в нагретое оливковое масло, дают ему остыть, и переливают все вместе в чистую сухую тару. Настаивают 3 недели, после чего процеживают и убирают на хранение в темное прохладное помещение либо холодильник.

Растительное масло с чесноком

Вам потребуется:

подсолнечное рафинированное масло – 450 мл;

чеснок – 5 зубчиков;

базилик – 1 веточка;

майоран – 1 веточка.

Растительное масло с чесноком

Рецепт приготовления:

Чеснок чистят, моют и разминают в ступке либо измельчают с помощью чеснокодавилки. Базилик и майоран моют и дают обсохнуть. В емкость с нагретым оливковым маслом кладут измельченный чеснок, веточки базилика и майорана. После того, как масло остынет, его вместе с остальными ингредиентами переливают в чистую сухую тару. Настаивают около 3 недель, после чего процеживают и хранят в темном прохладном помещении.

Совет: Вместо базилика и майорана в данном рецепте можно использовать розмарин.

Оливковое масло с лимоном

Вам потребуется:

лёгкое оливковое масло – 600 мл;

лимон – 3 шт (маленьких);

гвоздика – 9 шт.

Оливковое масло с лимоном

Рецепт приготовления:

Лимоны тщательно моют и вытирают насухо. В каждый лимон втыкают по 3 гвоздички. Банку для настаивания масла тщательно моют, стерилизуют, сушат. Затем кладут в нее лимоны и заливают подогретым оливковым маслом. Настаивают около 3 недель. Как только масло настоится, лимоны вынимают. Хранят в темном прохладном помещении.

Совет: Вместо целых лимонов можно использовать только их корочки.

Оливковое масло с лимоном и сельдереем

Вам потребуется:

лимон – 200 г;

оливковое масло – 800 мл;

сельдерей – 5 веточек;

соль – 1 ч. ложка.

Оливковое масло с лимоном и сельдереем

Рецепт приготовления:

Лимоны тщательно моют и вытирают насухо. Вместе с кожурой нарезают небольшими кусочками либо кружочками. Нарезанные лимоны посыпают солью. Веточки сельдерея моют и дают им обсохнуть. Посуду тщательно моют, стерилизуют, сушат. Лимоны и веточки сельдерея складывают в емкость и заливают их подогретым оливковым маслом. Настаивают 2-3 недели в темном месте при комнатной температуре. Готовое масло процеживают, переливают в сухую чистую емкость и хранят в холодильнике либо темном прохладном помещении.

Пикантное оливковое масло

Вам потребуется:

оливковое масло – 100 мл;

чёрный перец (горошком) – 3 шт;

душистый перец (горошком) – 3 шт;

зёрна аниса – 1/4 ч. ложки;

мускатный орех (молотый) – на кончике ножа;

корица (молотая) – на кончике ножа.

Пикантное оливковое масло

Рецепт приготовления:

Перец (черный и душистый) и анис измельчают, используя кофемолку. Смешивают с корицей, мускатным орехом и перекладывают чистую сухую емкость. Заливают оливковым маслом комнатной температуры. Настаивают 8-10 дней. Хранят масло в плотно закрытой таре при комнатной температуре.

Масло растительное с базиликом

Вам потребуется:

масло подсолнечное рафинированное (либо оливковое) – 500 мл;

свежие листья базилика – 30 шт.

Масло растительное с базиликом

Рецепт приготовления:

Листья базилика тщательно моют и перекладывают на полотенце, чтобы они подсохли. Наливают растительное масло в чистую сухую емкость, кладут в него обсушенные листья базилика, ставят на огонь. На медленном огне доводят масло до температуры +85°С. Затем снимают емкость с плиты, дают маслу остыть, фильтруют и разливают по чистым сухим бутылкам.

Подсолнечное масло с укропом

Вам потребуется:

масло подсолнечное рафинированное – 450 мл;

свежий укроп – 5 веточек;

семена укропа – 1 ч. ложка;

черный перец (горошком) – 10 шт.

Подсолнечное масло с укропом

Рецепт приготовления:

Свежие веточки укропа перебирают, моют и дают им обсохнуть. Затем зелень мелко рубят ножом. Семена укропа измельчают с помощью кофемолки. Посуду для приготовления масла тщательно моют и стерилизуют. Подсолнечное масло ставят на слабый огонь, нагревают, не давая ему закипеть, и кладут в него измельченные семена и зелень укропа. Как только масло остынет до комнатной температуры, его (не фильтруя) переливают в стерилизованную емкость. Посуду с маслом закупоривают и настаивают 7-10 дней при комнатной температуре, после чего процеживают. Хранят в холодильнике.

Ароматное масло с сухими белыми грибами

Вам потребуется:

масло подсолнечное рафинированное – 450 мл;

белые грибы (сушёные) – 50 г;

смесь сушёных прованских трав – 1 ч. ложка.

Ароматное масло с сухими белыми грибами

Рецепт приготовления:

Емкость для приготовления масла тщательно моют и стерилизуют. Сушеные грибы с помощью кофемолки измельчают в муку. В чистую сухую емкость насыпают измельченные грибы, прованские травы и заливают их подсолнечным маслом комнатной температуры. Тару закупоривают. Настаивают в темном помещении 15-20 суток, раз в день хорошенько встряхивая емкость. Готовое масло процеживают, переливают в чистые стерилизованные бутылки. Хранят в холодильнике либо темном прохладном помещении.

Масло ароматное с паприкой

Вам потребуется:

масло растительное без запаха – 450 мл;

паприка – 2 ст. ложки (с небольшой горкой).

Масло ароматное с паприкой

Рецепт приготовления:

Посуду, в которой будет настаиваться масло, тщательно моют и стерилизуют. В чистую сухую емкость кладут паприку, заливают ее растительным масло комнатной температуры Тару укупоривают и 10-15 дней настаивают в темном помещении, не забывая периодически ее встряхивать. Готовое масло процеживают, переливают в чистую сухую емкость и используют по назначению.

Растительное масло с цитрусовыми

Вам потребуется:

масло оливковое лёгкое – 450 мл;

лимон – 1 шт (маленький);

апельсин – 1 шт (маленький).

Растительное масло с цитрусовыми

Рецепт приготовления:

Лимон и апельсин тщательно моют и насухо вытирают. Цедру апельсина и лимона натирают на самой мелкой терке и сушат в духовке либо микроволновке. Высушенную цедру высыпают в подогретое до +80...+85°С оливковое масло. После того, как масло остынет, его переливают в стерилизованную емкость, укупоривают и настаивают на протяжении 8-10 дней в темном месте при комнатной температуре. Затем его процеживают и переливают в чистую сухую емкость.

Масло оливковое с перцем чили и орегано

Вам потребуется:

масло оливковое лёгкое – 950 мл;

сушёный перец чили – 2 шт;

орегано – 5 веточек;

черный перец (горошком) – 10 шт;

душистый перец (горошком) – 5 шт.

Масло оливковое с перцем чили и орегано

Рецепт приготовления:

Банку или бутылку тщательно моют и стерилизуют. Оливковое масло ставят на небольшой огонь и нагревают до температуры около +80...+85°С. В нагретое масло добавляют перец (чили, черный и душистый), орегано. Огонь выключают. Остывшее масло вместе с ингредиентами переливают в сухую чистую емкость, укупоривают. Настаивают около 2 недель. После истечения этого срока масло процеживают, разливают по чистым бутылкам и убирают на хранение.

Оливковое масло с фенхелем

Вам потребуется:

оливковое масло – 950 мл;

чеснок – 3 зубчика;

гвоздика – 3 шт;

фенхель – 3 веточки (либо 1 ст. ложка семян).

Оливковое масло с фенхелем

Рецепт приготовления:

Фенхель моют и дают ему обсохнуть на полотенце. Чеснок чистят, моют и немного раздавливают каждый зубок. Посуду, в которой будет настаиваться масло, моют и стерилизуют. Масло подогревают на слабом огне, кладут в него раздавленный чеснок, веточки (либо семена) фенхеля, гвоздику и дают ему остыть. Остывшее масло переливают в подготовленную емкость, плотно ее закрывают. Настаивают 2-3 недели в темном помещении с комнатной температурой. Готовое масло процеживают и хранят в холодильнике.

Растительное масло «Лавровое»

Вам потребуется:

масло растительное рафинированное – 500 мл;

лавровый лист – 10 шт;

розовый перец – 10 шт;

чеснок – 2 зубочка.

Растительное масло «Лавровое»

Рецепт приготовления:

Бутылку или банку для приготовления масла моют и стерилизуют. Розовый перец измельчают в кофемолке. Чеснок чистят, моют и разрезают на половинки. В сухую чистую емкость перекладывают измельченный розовый перец, дольки чеснока, лавровый лист и заливают все маслом комнатной температуры. Посуду с маслом укупоривают и оставляют для настаивания на 20-25 дней в темном помещении с комнатной температурой. Готовое масло процеживают и хранят в темном месте.

Это далеко не все рецепты ароматного растительного масла, на самом деле их куда больше. Пробуйте понравившиеся, экспериментируйте с составом ингредиентов и удивляйтесь новым неожиданным вкусам.

Маленький секрет: красиво оформленная бутылочка ароматного масла может стать отличным презентом вашим родным и друзьям)