15 рецептов ароматного растительного масла

Невероятно ароматные пряные травы, попадающие летом на наш стол прямиком с грядки, к сожалению, в зимнее время года недоступны. Укроп, петрушку и еще некоторые из них можно приобрести круглогодично, а вот остальные – увы… Именно поэтому хозяйки научились заготавливать пряную зелень впрок: сушить, замораживать, солить, консервировать. Кроме того, на душистых травах делают спиртовые и масляные настойки.
Всего лишь одна ложка такого масла, добавленная в рагу, салат, к мясу, рыбе и даже выпечке, придаст блюду свежий летний аромат, сделает его вкус насыщеннее и пикантнее. Процесс изготовление ароматного масла своими руками состоит из нескольких этапов:
- нужно правильно выбрать тару для настаивания;
- определиться с видом растительного масла;
- выбрать ингредиенты, на которых оно будет настаиваться.
Выбираем посуду
Для приготовления ароматного масла выбирайте емкость с широким горлышком, чтобы в него без труда проходили побеги травы, кусочки овощей и фруктов и так далее. Идеальный вариант – стеклянная бутылка (банка) с широким горлышком и закручивающейся крышкой. Если такой емкости у вас нет – не расстраивайтесь! Настаивайте растительное масло в обычных стеклянных банках. Когда оно будет готово, просто перелейте в красивую бутылку.
Выбираем масло
Лучше всего использовать легкое оливковое масло.
Лучше всего использовать легкое оливковое масло
Но подойдет и подсолнечное (отдайте предпочтение рафинированному) или кукурузное масло.
Выбираем сырье для настаивания
Сырье для приготовления ароматного растительного масла может быть различным:
Сырье для приготовления ароматного растительного масла может быть различным
- Овощи: чеснок, острый перец, сельдерей, хрен и многие другие;
- Фрукты: апельсин, лимон, мандарин и цедра цитрусовых;
- Грибы и ягоды (сушеные);
- Специи: гвоздика, корица, душистый и черный перец, кардамон и другие;
- Травы: базилик, розмарин, укроп, петрушка, орегано, кинза, эстрагон, тимьян, фенхель, мята и так далее
Вышеперечисленные ингредиенты можно использовать как каждый в отдельности, так и сочетать их по своему вкусу. Настаивать масло необыкновенно увлекательно: изменяя состав и количество тех или иных составляющих (трав, специй, фруктов и так далее), можно получить удивительный вкус и аромат конечного продукта.
Секреты приготовления ароматного масла
Чтобы приготовить ароматное масло правильно, необходимо не только знать технологию и рецептуру, но и учесть некоторые важные нюансы:
- настаивая растительное масло на травах, лучше отдать предпочтение свежей зелени – она придаст ему более насыщенный аромат, нежели сушеная;
- перед закладкой в емкость пряные травы нужно слегка помять в руках;
- можно использовать травы целиком или предварительно нарубить их ножом. Цедру цитрусовых закладывают как довольно крупными кусками, так и измельченную.
Чтобы приготовить ароматное масло, необходимо учесть некоторые важные нюансы
Главное правило, которое должно оставаться неизменным вне зависимости от того, что вы решили использовать для настаивания – сырье должно быть сухим. Все, что требует мытья (овощи, фрукты, травы) – мойте. Но обязательно обсушивайте их перед закладкой в тару. Не пренебрегайте этим правилом: вода, попавшая в емкость с маслом, может свести на нет все ваши труды.
Разобравшись с тарой, сырьем и посудой для настаивания ароматного масла, переходим к секретам его приготовления.
Как приготовить ароматное растительное масло
Изготовить его можно тремя различными способами – в зависимости от рецепта и используемого сырья.
Способ № 1
Идеально подходит для ароматизации масла различными травами или их смесью. Заключается он в следующем:
- Растительное масло разогревают на медленном огне, не доводя до кипения. Температура масла должны быть около +80...+85°С.
- Травы (травяные смеси) кладут в масло, дают ему остыть и только после этого разливают в подготовленные емкости.
- Настаивают около 2-3 недель, в зависимости от того, насколько насыщенный вкус и аромат хотят получить.
- Как только масло настоится, его процеживают.
- Хранят в темном прохладном помещении около полугода.
Ароматное растительное масло
Способ № 2
Хорош для ароматизации масла молотыми специями:
- Специи измельчают в кофемолке.
- Перекладывают их в чистую сухую емкость и заливают растительным маслом комнатной температуры.
- Настаивают 5 до 10 дней (как только специи осядут, и масло станет совершенно прозрачным – оно готово).
- Использовать масло, настоянное по этому способу, необходимо в течение 1-2 месяцев после приготовления.
Ароматное растительное масло
Способ № 3
Используйте его для ароматизации масла фруктами и овощами:
- Овощи либо фрукты тщательно моют и вытирают насухо.
- С помощью блендера перемалывают в пюре.
- На медленном огне доводят пюре до кипения, вливают растительное масло, хорошенько перемешивают и переливают в посуду для настаивания.
- Настаивают от 3 до 5 недель.
- Готовое масло либо используют в таком виде, либо процеживают через несколько слоев марли.
- Срок хранения около 6 месяцев.
Хранение ароматного масла
Хранить ароматизированные масла домашнего приготовления желательно в темном прохладном помещении: погребе, подвале.
Хранить в тёмном прохладном помещении
Или же следовать рекомендациям рецепта: в холодильнике, при комнатной температуре.
Использование ароматного растительного масла
Ароматное масло используют для приготовления салатов, супов, заправок, блюд из мяса, рыбы, овощей и так далее.
Ароматное масло используют для приготовления салатов, супов, заправок, блюд из мяса, рыбы, овощей и так далее
Ниже приведены классические рекомендации, которые помогут вам ориентироваться в области применения ароматизированного масла:
- Масло с базиликом идеально сочетается с блюдами из рыбы и овощами;
- Масло с корицей и гвоздикой используют в приготовлении сладкой выпечки;
- Масло с розмарином подчеркнет вкус блюд из мяса и риса;
- Масло с тимьяном сделает еще ярче вкус пиццы и овощных пирогов;
- Масло с лимоном или лимонной цедрой удачно дополнит вкус рыбы;
- Масло с тмином подойдет к блюдам из овощей;
- Масло с кориандром дополнит вкус несладкой выпечки и овощей.
А теперь самое интересное – рецепты.
Оливковое масло с корицей и гвоздикой
Вам потребуется:
- лёгкое оливковое масло – 450 мл;
- гвоздика – 5 шт;
- корица – 3 палочки.
Оливковое масло с корицей и гвоздикой
Рецепт приготовления:
- Корицу и гвоздику перемалывают в кофемолке.
- Посуду для настаивания масла тщательно моют и сушат.
- В сухую чистую емкость насыпают измельченные специи, заливают их растительным маслом комнатной температуры.
- Настаивают около недели.
- Используют для приготовления сладкой выпечки.
Оливковое масло с мятой
Вам потребуется:
- лёгкое оливковое масло – 450 мл;
- мята – 4 веточки;
- душистый перец – 3 горошины.
Оливковое масло с мятой
Рецепт приготовления:
- Мяту перебирают, тщательно моют и дают ей обсохнуть.
- Затем ее перекладывают в чистую сухую посуду, добавляют душистый перец и заливают горячим оливковым маслом (веточки мяты должны быть полностью покрыты маслом).
- Настаивают 3-4 недели.
- По прошествии указанного времени его процеживают и убирают на хранение в холодильник.
Оливковое масло с душистыми травами
Вам потребуется:
- лёгкое оливковое масло – 450 мл;
- листочки сальвии – 5 шт;
- листочки майорана – 3 шт;
- тимьян – 1 веточка;
- розмарина – 1 веточка;
- лист лавровый – 2 шт.
Оливковое масло с душистыми травами
Рецепт приготовления:
- Травы тщательно моют и раскладывают на полотенце для просушки.
- В чистую сухую посуду кладут листья сальвии, майорана, веточки розмарина, тимьяна и лавровый лист.
- Оливковое масло нагревают на медленном огне (не доводя до кипения) и заливают травы так, чтобы оно покрывало их полностью. Либо кладут зелень в нагретое оливковое масло, дают ему остыть, и переливают все вместе в чистую сухую тару.
- Настаивают 3 недели, после чего процеживают и убирают на хранение в темное прохладное помещение либо холодильник.
Растительное масло с чесноком
Вам потребуется:
- подсолнечное рафинированное масло – 450 мл;
- чеснок – 5 зубчиков;
- базилик – 1 веточка;
- майоран – 1 веточка.
Растительное масло с чесноком
Рецепт приготовления:
- Чеснок чистят, моют и разминают в ступке либо измельчают с помощью чеснокодавилки.
- Базилик и майоран моют и дают обсохнуть.
- В емкость с нагретым оливковым маслом кладут измельченный чеснок, веточки базилика и майорана.
- После того, как масло остынет, его вместе с остальными ингредиентами переливают в чистую сухую тару.
- Настаивают около 3 недель, после чего процеживают и хранят в темном прохладном помещении.
Совет: Вместо базилика и майорана в данном рецепте можно использовать розмарин.
Оливковое масло с лимоном
Вам потребуется:
- лёгкое оливковое масло – 600 мл;
- лимон – 3 шт (маленьких);
- гвоздика – 9 шт.
Оливковое масло с лимоном
Рецепт приготовления:
- Лимоны тщательно моют и вытирают насухо.
- В каждый лимон втыкают по 3 гвоздички.
- Банку для настаивания масла тщательно моют, стерилизуют, сушат. Затем кладут в нее лимоны и заливают подогретым оливковым маслом.
- Настаивают около 3 недель.
- Как только масло настоится, лимоны вынимают.
- Хранят в темном прохладном помещении.
Совет: Вместо целых лимонов можно использовать только их корочки.
Оливковое масло с лимоном и сельдереем
Вам потребуется:
- лимон – 200 г;
- оливковое масло – 800 мл;
- сельдерей – 5 веточек;
- соль – 1 ч. ложка.
Оливковое масло с лимоном и сельдереем
Рецепт приготовления:
- Лимоны тщательно моют и вытирают насухо.
- Вместе с кожурой нарезают небольшими кусочками либо кружочками.
- Нарезанные лимоны посыпают солью.
- Веточки сельдерея моют и дают им обсохнуть.
- Посуду тщательно моют, стерилизуют, сушат.
- Лимоны и веточки сельдерея складывают в емкость и заливают их подогретым оливковым маслом.
- Настаивают 2-3 недели в темном месте при комнатной температуре.
- Готовое масло процеживают, переливают в сухую чистую емкость и хранят в холодильнике либо темном прохладном помещении.
Пикантное оливковое масло
Вам потребуется:
- оливковое масло – 100 мл;
- чёрный перец (горошком) – 3 шт;
- душистый перец (горошком) – 3 шт;
- зёрна аниса – 1/4 ч. ложки;
- мускатный орех (молотый) – на кончике ножа;
- корица (молотая) – на кончике ножа.
Пикантное оливковое масло
Рецепт приготовления:
- Перец (черный и душистый) и анис измельчают, используя кофемолку.
- Смешивают с корицей, мускатным орехом и перекладывают чистую сухую емкость.
- Заливают оливковым маслом комнатной температуры.
- Настаивают 8-10 дней.
- Хранят масло в плотно закрытой таре при комнатной температуре.
Масло растительное с базиликом
Вам потребуется:
- масло подсолнечное рафинированное (либо оливковое) – 500 мл;
- свежие листья базилика – 30 шт.
Масло растительное с базиликом
Рецепт приготовления:
- Листья базилика тщательно моют и перекладывают на полотенце, чтобы они подсохли.
- Наливают растительное масло в чистую сухую емкость, кладут в него обсушенные листья базилика, ставят на огонь.
- На медленном огне доводят масло до температуры +85°С.
- Затем снимают емкость с плиты, дают маслу остыть, фильтруют и разливают по чистым сухим бутылкам.
Подсолнечное масло с укропом
Вам потребуется:
- масло подсолнечное рафинированное – 450 мл;
- свежий укроп – 5 веточек;
- семена укропа – 1 ч. ложка;
- черный перец (горошком) – 10 шт.
Подсолнечное масло с укропом
Рецепт приготовления:
- Свежие веточки укропа перебирают, моют и дают им обсохнуть.
- Затем зелень мелко рубят ножом.
- Семена укропа измельчают с помощью кофемолки.
- Посуду для приготовления масла тщательно моют и стерилизуют.
- Подсолнечное масло ставят на слабый огонь, нагревают, не давая ему закипеть, и кладут в него измельченные семена и зелень укропа.
- Как только масло остынет до комнатной температуры, его (не фильтруя) переливают в стерилизованную емкость.
- Посуду с маслом закупоривают и настаивают 7-10 дней при комнатной температуре, после чего процеживают.
- Хранят в холодильнике.
Ароматное масло с сухими белыми грибами
Вам потребуется:
- масло подсолнечное рафинированное – 450 мл;
- белые грибы (сушёные) – 50 г;
- смесь сушёных прованских трав – 1 ч. ложка.
Ароматное масло с сухими белыми грибами
Рецепт приготовления:
- Емкость для приготовления масла тщательно моют и стерилизуют.
- Сушеные грибы с помощью кофемолки измельчают в муку.
- В чистую сухую емкость насыпают измельченные грибы, прованские травы и заливают их подсолнечным маслом комнатной температуры. Тару закупоривают.
- Настаивают в темном помещении 15-20 суток, раз в день хорошенько встряхивая емкость.
- Готовое масло процеживают, переливают в чистые стерилизованные бутылки.
- Хранят в холодильнике либо темном прохладном помещении.
Масло ароматное с паприкой
Вам потребуется:
- масло растительное без запаха – 450 мл;
- паприка – 2 ст. ложки (с небольшой горкой).
Масло ароматное с паприкой
Рецепт приготовления:
- Посуду, в которой будет настаиваться масло, тщательно моют и стерилизуют.
- В чистую сухую емкость кладут паприку, заливают ее растительным масло комнатной температуры
- Тару укупоривают и 10-15 дней настаивают в темном помещении, не забывая периодически ее встряхивать.
- Готовое масло процеживают, переливают в чистую сухую емкость и используют по назначению.
Растительное масло с цитрусовыми
Вам потребуется:
- масло оливковое лёгкое – 450 мл;
- лимон – 1 шт (маленький);
- апельсин – 1 шт (маленький).
Растительное масло с цитрусовыми
Рецепт приготовления:
- Лимон и апельсин тщательно моют и насухо вытирают.
- Цедру апельсина и лимона натирают на самой мелкой терке и сушат в духовке либо микроволновке.
- Высушенную цедру высыпают в подогретое до +80...+85°С оливковое масло.
- После того, как масло остынет, его переливают в стерилизованную емкость, укупоривают и настаивают на протяжении 8-10 дней в темном месте при комнатной температуре.
- Затем его процеживают и переливают в чистую сухую емкость.
Масло оливковое с перцем чили и орегано
Вам потребуется:
- масло оливковое лёгкое – 950 мл;
- сушёный перец чили – 2 шт;
- орегано – 5 веточек;
- черный перец (горошком) – 10 шт;
- душистый перец (горошком) – 5 шт.
Масло оливковое с перцем чили и орегано
Рецепт приготовления:
- Банку или бутылку тщательно моют и стерилизуют.
- Оливковое масло ставят на небольшой огонь и нагревают до температуры около +80...+85°С.
- В нагретое масло добавляют перец (чили, черный и душистый), орегано.
- Огонь выключают.
- Остывшее масло вместе с ингредиентами переливают в сухую чистую емкость, укупоривают.
- Настаивают около 2 недель.
- После истечения этого срока масло процеживают, разливают по чистым бутылкам и убирают на хранение.
Оливковое масло с фенхелем
Вам потребуется:
- оливковое масло – 950 мл;
- чеснок – 3 зубчика;
- гвоздика – 3 шт;
- фенхель – 3 веточки (либо 1 ст. ложка семян).
Оливковое масло с фенхелем
Рецепт приготовления:
- Фенхель моют и дают ему обсохнуть на полотенце.
- Чеснок чистят, моют и немного раздавливают каждый зубок.
- Посуду, в которой будет настаиваться масло, моют и стерилизуют.
- Масло подогревают на слабом огне, кладут в него раздавленный чеснок, веточки (либо семена) фенхеля, гвоздику и дают ему остыть.
- Остывшее масло переливают в подготовленную емкость, плотно ее закрывают.
- Настаивают 2-3 недели в темном помещении с комнатной температурой.
- Готовое масло процеживают и хранят в холодильнике.
Растительное масло «Лавровое»
Вам потребуется:
- масло растительное рафинированное – 500 мл;
- лавровый лист – 10 шт;
- розовый перец – 10 шт;
- чеснок – 2 зубочка.
Растительное масло «Лавровое»
Рецепт приготовления:
- Бутылку или банку для приготовления масла моют и стерилизуют.
- Розовый перец измельчают в кофемолке.
- Чеснок чистят, моют и разрезают на половинки.
- В сухую чистую емкость перекладывают измельченный розовый перец, дольки чеснока, лавровый лист и заливают все маслом комнатной температуры.
- Посуду с маслом укупоривают и оставляют для настаивания на 20-25 дней в темном помещении с комнатной температурой.
- Готовое масло процеживают и хранят в темном месте.
Это далеко не все рецепты ароматного растительного масла, на самом деле их куда больше. Пробуйте понравившиеся, экспериментируйте с составом ингредиентов и удивляйтесь новым неожиданным вкусам.
Маленький секрет: красиво оформленная бутылочка ароматного масла может стать отличным презентом вашим родным и друзьям)
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