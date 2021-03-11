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15 рецептов ароматного растительного масла

Невероятно ароматные пряные травы, попадающие летом на наш стол прямиком с грядки, к сожалению, в зимнее время года недоступны. Укроп, петрушку и еще некоторые из них можно приобрести круглогодично, а вот остальные – увы… Именно поэтому хозяйки научились заготавливать пряную зелень впрок: сушить, замораживать, солить, консервировать. Кроме того, на душистых травах делают спиртовые и масляные настойки.

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Всего лишь одна ложка такого масла, добавленная в рагу, салат, к мясу, рыбе и даже выпечке, придаст блюду свежий летний аромат, сделает его вкус насыщеннее и пикантнее. Процесс изготовление ароматного масла своими руками состоит из нескольких этапов:

  • нужно правильно выбрать тару для настаивания;
  • определиться с видом растительного масла;
  • выбрать ингредиенты, на которых оно будет настаиваться.

Выбираем посуду

Для приготовления ароматного масла выбирайте емкость с широким горлышком, чтобы в него без труда проходили побеги травы, кусочки овощей и фруктов и так далее. Идеальный вариант – стеклянная бутылка (банка) с широким горлышком и закручивающейся крышкой. Если такой емкости у вас нет – не расстраивайтесь! Настаивайте растительное масло в обычных стеклянных банках. Когда оно будет готово, просто перелейте в красивую бутылку.

Выбираем масло

Лучше всего использовать легкое оливковое масло.

15 рецептов ароматного растительного маслаЛучше всего использовать легкое оливковое масло

Но подойдет и подсолнечное (отдайте предпочтение рафинированному) или кукурузное масло.

Выбираем сырье для настаивания

Сырье для приготовления ароматного растительного масла может быть различным:

15 рецептов ароматного растительного маслаСырье для приготовления ароматного растительного масла может быть различным

  • Овощи: чеснок, острый перец, сельдерей, хрен и многие другие;
  • Фрукты: апельсин, лимон, мандарин и цедра цитрусовых;
  • Грибы и ягоды (сушеные);
  • Специи: гвоздика, корица, душистый и черный перец, кардамон и другие;
  • Травы: базилик, розмарин, укроп, петрушка, орегано, кинза, эстрагон, тимьян, фенхель, мята и так далее

Вышеперечисленные ингредиенты можно использовать как каждый в отдельности, так и сочетать их по своему вкусу. Настаивать масло необыкновенно увлекательно: изменяя состав и количество тех или иных составляющих (трав, специй, фруктов и так далее), можно получить удивительный вкус и аромат конечного продукта.

Секреты приготовления ароматного масла

Чтобы приготовить ароматное масло правильно, необходимо не только знать технологию и рецептуру, но и учесть некоторые важные нюансы:

  • настаивая растительное масло на травах, лучше отдать предпочтение свежей зелени – она придаст ему более насыщенный аромат, нежели сушеная;
  • перед закладкой в емкость пряные травы нужно слегка помять в руках;
  • можно использовать травы целиком или предварительно нарубить их ножом. Цедру цитрусовых закладывают как довольно крупными кусками, так и измельченную.

15 рецептов ароматного растительного маслаЧтобы приготовить ароматное масло, необходимо учесть некоторые важные нюансы

Главное правило, которое должно оставаться неизменным вне зависимости от того, что вы решили использовать для настаивания – сырье должно быть сухим. Все, что требует мытья (овощи, фрукты, травы) – мойте. Но обязательно обсушивайте их перед закладкой в тару. Не пренебрегайте этим правилом: вода, попавшая в емкость с маслом, может свести на нет все ваши труды.

Разобравшись с тарой, сырьем и посудой для настаивания ароматного масла, переходим к секретам его приготовления.

Как приготовить ароматное растительное масло

Изготовить его можно тремя различными способами – в зависимости от рецепта и используемого сырья.

Способ № 1

Идеально подходит для ароматизации масла различными травами или их смесью. Заключается он в следующем:

  1. Растительное масло разогревают на медленном огне, не доводя до кипения. Температура масла должны быть около +80...+85°С.
  2. Травы (травяные смеси) кладут в масло, дают ему остыть и только после этого разливают в подготовленные емкости.
  3. Настаивают около 2-3 недель, в зависимости от того, насколько насыщенный вкус и аромат хотят получить.
  4. Как только масло настоится, его процеживают.
  5. Хранят в темном прохладном помещении около полугода.

15 рецептов ароматного растительного маслаАроматное растительное масло

Способ № 2

Хорош для ароматизации масла молотыми специями:

  1. Специи измельчают в кофемолке.
  2. Перекладывают их в чистую сухую емкость и заливают растительным маслом комнатной температуры.
  3. Настаивают 5 до 10 дней (как только специи осядут, и масло станет совершенно прозрачным – оно готово).
  4. Использовать масло, настоянное по этому способу, необходимо в течение 1-2 месяцев после приготовления.

15 рецептов ароматного растительного маслаАроматное растительное масло

Способ № 3

Используйте его для ароматизации масла фруктами и овощами:

  1. Овощи либо фрукты тщательно моют и вытирают насухо.
  2. С помощью блендера перемалывают в пюре.
  3. На медленном огне доводят пюре до кипения, вливают растительное масло, хорошенько перемешивают и переливают в посуду для настаивания.
  4. Настаивают от 3 до 5 недель.
  5. Готовое масло либо используют в таком виде, либо процеживают через несколько слоев марли.
  6. Срок хранения около 6 месяцев.

Хранение ароматного масла

Хранить ароматизированные масла домашнего приготовления желательно в темном прохладном помещении: погребе, подвале.

15 рецептов ароматного растительного маслаХранить в тёмном прохладном помещении

Или же следовать рекомендациям рецепта: в холодильнике, при комнатной температуре.

Использование ароматного растительного масла

Ароматное масло используют для приготовления салатов, супов, заправок, блюд из мяса, рыбы, овощей и так далее. 

15 рецептов ароматного растительного маслаАроматное масло используют для приготовления салатов, супов, заправок, блюд из мяса, рыбы, овощей и так далее

Ниже приведены классические рекомендации, которые помогут вам ориентироваться в области применения ароматизированного масла:

  • Масло с базиликом идеально сочетается с блюдами из рыбы и овощами;
  • Масло с корицей и гвоздикой используют в приготовлении сладкой выпечки;
  • Масло с розмарином подчеркнет вкус блюд из мяса и риса;
  • Масло с тимьяном сделает еще ярче вкус пиццы и овощных пирогов;
  • Масло с лимоном или лимонной цедрой удачно дополнит вкус рыбы;
  • Масло с тмином подойдет к блюдам из овощей;
  • Масло с кориандром дополнит вкус несладкой выпечки и овощей.

А теперь самое интересное – рецепты.

Оливковое масло с корицей и гвоздикой

Вам потребуется:

  • лёгкое оливковое масло – 450 мл;
  • гвоздика – 5 шт;
  • корица – 3 палочки.

15 рецептов ароматного растительного маслаОливковое масло с корицей и гвоздикой

Рецепт приготовления:

  1. Корицу и гвоздику перемалывают в кофемолке.
  2. Посуду для настаивания масла тщательно моют и сушат.
  3. В сухую чистую емкость насыпают измельченные специи, заливают их растительным маслом комнатной температуры.
  4. Настаивают около недели.
  5. Используют для приготовления сладкой выпечки.

Оливковое масло с мятой

Вам потребуется:

  • лёгкое оливковое масло – 450 мл;
  • мята – 4 веточки;
  • душистый перец – 3 горошины.

15 рецептов ароматного растительного маслаОливковое масло с мятой

Рецепт приготовления:

  1. Мяту перебирают, тщательно моют и дают ей обсохнуть.
  2. Затем ее перекладывают в чистую сухую посуду, добавляют душистый перец и заливают горячим оливковым маслом (веточки мяты должны быть полностью покрыты маслом).
  3. Настаивают 3-4 недели.
  4. По прошествии указанного времени его процеживают и убирают на хранение в холодильник.

Оливковое масло с душистыми травами

Вам потребуется:

  • лёгкое оливковое масло – 450 мл;
  • листочки сальвии – 5 шт;
  • листочки майорана – 3 шт;
  • тимьян – 1 веточка;
  • розмарина – 1 веточка;
  • лист лавровый – 2 шт. 

15 рецептов ароматного растительного маслаОливковое масло с душистыми травами

Рецепт приготовления:

  1. Травы тщательно моют и раскладывают на полотенце для просушки.
  2. В чистую сухую посуду кладут листья сальвии, майорана, веточки розмарина, тимьяна и лавровый лист.
  3. Оливковое масло нагревают на медленном огне (не доводя до кипения) и заливают травы так, чтобы оно покрывало их полностью. Либо кладут зелень в нагретое оливковое масло, дают ему остыть, и переливают все вместе в чистую сухую тару.
  4. Настаивают 3 недели, после чего процеживают и убирают на хранение в темное прохладное помещение либо холодильник.

Растительное масло с чесноком

Вам потребуется:

  • подсолнечное рафинированное масло – 450 мл;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • базилик – 1 веточка;
  • майоран – 1 веточка.

15 рецептов ароматного растительного маслаРастительное масло с чесноком

Рецепт приготовления:

  1. Чеснок чистят, моют и разминают в ступке либо измельчают с помощью чеснокодавилки.
  2. Базилик и майоран моют и дают обсохнуть.
  3. В емкость с нагретым оливковым маслом кладут измельченный чеснок, веточки базилика и майорана.
  4. После того, как масло остынет, его вместе с остальными ингредиентами переливают в чистую сухую тару.
  5. Настаивают около 3 недель, после чего процеживают и хранят в темном прохладном помещении.

Совет: Вместо базилика и майорана в данном рецепте можно использовать розмарин.

Оливковое масло с лимоном

Вам потребуется:

  • лёгкое оливковое масло – 600 мл;
  • лимон – 3 шт (маленьких);
  • гвоздика – 9 шт.

15 рецептов ароматного растительного маслаОливковое масло с лимоном

Рецепт приготовления:

  1. Лимоны тщательно моют и вытирают насухо.
  2. В каждый лимон втыкают по 3 гвоздички.
  3. Банку для настаивания масла тщательно моют, стерилизуют, сушат. Затем кладут в нее лимоны и заливают подогретым оливковым маслом.
  4. Настаивают около 3 недель.
  5. Как только масло настоится, лимоны вынимают.
  6. Хранят в темном прохладном помещении.

Совет: Вместо целых лимонов можно использовать только их корочки.

Оливковое масло с лимоном и сельдереем

Вам потребуется:

  • лимон – 200 г;
  • оливковое масло – 800 мл;
  • сельдерей – 5 веточек;
  • соль – 1 ч. ложка.

15 рецептов ароматного растительного маслаОливковое масло с лимоном и сельдереем

Рецепт приготовления:

  1. Лимоны тщательно моют и вытирают насухо.
  2. Вместе с кожурой нарезают небольшими кусочками либо кружочками.
  3. Нарезанные лимоны посыпают солью.
  4. Веточки сельдерея моют и дают им обсохнуть.
  5. Посуду тщательно моют, стерилизуют, сушат.
  6. Лимоны и веточки сельдерея складывают в емкость и заливают их подогретым оливковым маслом.
  7. Настаивают 2-3 недели в темном месте при комнатной температуре.
  8. Готовое масло процеживают, переливают в сухую чистую емкость и хранят в холодильнике либо темном прохладном помещении.

Пикантное оливковое масло

Вам потребуется:

  • оливковое масло – 100 мл;
  • чёрный перец (горошком) – 3 шт;
  • душистый перец (горошком) – 3 шт;
  • зёрна аниса – 1/4 ч. ложки;
  • мускатный орех (молотый) – на кончике ножа;
  • корица (молотая) – на кончике ножа.

15 рецептов ароматного растительного маслаПикантное оливковое масло

Рецепт приготовления:

  1. Перец (черный и душистый) и анис измельчают, используя кофемолку.
  2. Смешивают с корицей, мускатным орехом и перекладывают чистую сухую емкость.
  3. Заливают оливковым маслом комнатной температуры.
  4.  Настаивают 8-10 дней.
  5. Хранят масло в плотно закрытой таре при комнатной температуре.

Масло растительное с базиликом

Вам потребуется:

  • масло подсолнечное рафинированное (либо оливковое) – 500 мл;
  • свежие листья базилика – 30 шт.

15 рецептов ароматного растительного маслаМасло растительное с базиликом

Рецепт приготовления:

  1. Листья базилика тщательно моют и перекладывают на полотенце, чтобы они подсохли.
  2. Наливают растительное масло в чистую сухую емкость, кладут в него обсушенные листья базилика, ставят на огонь.
  3. На медленном огне доводят масло до температуры +85°С.
  4. Затем снимают емкость с плиты, дают маслу остыть, фильтруют и разливают по чистым сухим бутылкам.

Подсолнечное масло с укропом

Вам потребуется:

  • масло подсолнечное рафинированное – 450 мл;
  • свежий укроп – 5 веточек;
  • семена укропа – 1 ч. ложка;
  • черный перец (горошком) – 10 шт.

15 рецептов ароматного растительного маслаПодсолнечное масло с укропом

Рецепт приготовления:

  1. Свежие веточки укропа перебирают, моют и дают им обсохнуть.
  2. Затем зелень мелко рубят ножом.
  3. Семена укропа измельчают с помощью кофемолки.
  4. Посуду для приготовления масла тщательно моют и стерилизуют.
  5. Подсолнечное масло ставят на слабый огонь, нагревают, не давая ему закипеть, и кладут в него измельченные семена и зелень укропа.
  6. Как только масло остынет до комнатной температуры, его (не фильтруя) переливают в стерилизованную емкость.
  7. Посуду с маслом закупоривают и настаивают 7-10 дней при комнатной температуре, после чего процеживают.
  8. Хранят в холодильнике.

Ароматное масло с сухими белыми грибами

Вам потребуется:

  • масло подсолнечное рафинированное – 450 мл;
  • белые грибы (сушёные) – 50 г;
  • смесь сушёных прованских трав – 1 ч. ложка.

15 рецептов ароматного растительного маслаАроматное масло с сухими белыми грибами

Рецепт приготовления:

  1. Емкость для приготовления масла тщательно моют и стерилизуют.
  2. Сушеные грибы с помощью кофемолки измельчают в муку.
  3. В чистую сухую емкость насыпают измельченные грибы, прованские травы и заливают их подсолнечным маслом комнатной температуры. Тару закупоривают.
  4.  Настаивают в темном помещении 15-20 суток, раз в день хорошенько встряхивая емкость.
  5. Готовое масло процеживают, переливают в чистые стерилизованные бутылки.
  6. Хранят в холодильнике либо темном прохладном помещении.

Масло ароматное с паприкой

Вам потребуется:

  • масло растительное без запаха – 450 мл;
  • паприка – 2 ст. ложки (с небольшой горкой).

15 рецептов ароматного растительного маслаМасло ароматное с паприкой

Рецепт приготовления:

  1. Посуду, в которой будет настаиваться масло, тщательно моют и стерилизуют.
  2. В чистую сухую емкость кладут паприку, заливают ее растительным масло комнатной температуры
  3. Тару укупоривают и 10-15 дней настаивают в темном помещении, не забывая периодически ее встряхивать.
  4. Готовое масло процеживают, переливают в чистую сухую емкость и используют по назначению.

Растительное масло с цитрусовыми

Вам потребуется:

  • масло оливковое лёгкое – 450 мл;
  • лимон – 1 шт (маленький);
  • апельсин – 1 шт (маленький).

15 рецептов ароматного растительного маслаРастительное масло с цитрусовыми

Рецепт приготовления:

  1. Лимон и апельсин тщательно моют и насухо вытирают.
  2. Цедру апельсина и лимона натирают на самой мелкой терке и сушат в духовке либо микроволновке.
  3. Высушенную цедру высыпают в подогретое до +80...+85°С оливковое масло.
  4. После того, как масло остынет, его переливают в стерилизованную емкость, укупоривают и настаивают на протяжении 8-10 дней в темном месте при комнатной температуре.
  5. Затем его процеживают и переливают в чистую сухую емкость.

Масло оливковое с перцем чили и орегано

Вам потребуется:

  • масло оливковое лёгкое – 950 мл;
  • сушёный перец чили – 2 шт;
  • орегано – 5 веточек;
  • черный перец (горошком) – 10 шт;
  • душистый перец (горошком) – 5 шт.

15 рецептов ароматного растительного маслаМасло оливковое с перцем чили и орегано

Рецепт приготовления:

  1. Банку или бутылку тщательно моют и стерилизуют.
  2. Оливковое масло ставят на небольшой огонь и нагревают до температуры около +80...+85°С.
  3. В нагретое масло добавляют перец (чили, черный и душистый), орегано.
  4. Огонь выключают.
  5. Остывшее масло вместе с ингредиентами переливают в сухую чистую емкость, укупоривают. 
  6. Настаивают около 2 недель.
  7. После истечения этого срока масло процеживают, разливают по чистым бутылкам и убирают на хранение.

Оливковое масло с фенхелем

Вам потребуется:

  • оливковое масло – 950 мл;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • гвоздика – 3 шт;
  • фенхель – 3 веточки (либо 1 ст. ложка семян).

15 рецептов ароматного растительного маслаОливковое масло с фенхелем

Рецепт приготовления:

  1. Фенхель моют и дают ему обсохнуть на полотенце.
  2. Чеснок чистят, моют и немного раздавливают каждый зубок.
  3. Посуду, в которой будет настаиваться масло, моют и стерилизуют.
  4. Масло подогревают на слабом огне, кладут в него раздавленный чеснок, веточки (либо семена) фенхеля, гвоздику и дают ему остыть.
  5. Остывшее масло переливают в подготовленную емкость, плотно ее закрывают.
  6.  Настаивают 2-3 недели в темном помещении с комнатной температурой.
  7. Готовое масло процеживают и хранят в холодильнике.

Растительное масло «Лавровое»

Вам потребуется:

  • масло растительное рафинированное – 500 мл;
  • лавровый лист – 10 шт;
  • розовый перец – 10 шт; 
  • чеснок – 2 зубочка.

15 рецептов ароматного растительного маслаРастительное масло «Лавровое»

Рецепт приготовления:

  1. Бутылку или банку для приготовления масла моют и стерилизуют.
  2. Розовый перец измельчают в кофемолке.
  3. Чеснок чистят, моют и разрезают на половинки.
  4. В сухую чистую емкость перекладывают измельченный розовый перец, дольки чеснока, лавровый лист и заливают все маслом комнатной температуры.
  5. Посуду с маслом укупоривают и оставляют для настаивания на 20-25 дней в темном помещении с комнатной температурой.
  6. Готовое масло процеживают и хранят в темном месте.

Это далеко не все рецепты ароматного растительного масла, на самом деле их куда больше. Пробуйте понравившиеся, экспериментируйте с составом ингредиентов и удивляйтесь новым неожиданным вкусам.

Маленький секрет: красиво оформленная бутылочка ароматного масла может стать отличным презентом вашим родным и друзьям)

 

 

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