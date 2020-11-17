Картофельный рулет с грибами

Приготовить этот рулет совсем не сложно. Это вкусное и сытное блюдо!
Ингредиенты:
Картофель – 700 гр.
Лук репчатый – 1 шт.
Грибы лесные – 350 гр. (у меня замороженные, 2 упаковки по 300 гр., в размороженном виде – 350 гр.)
Яйца – 2 шт.
Сыр – 30 гр.
Лук зеленый – пучок
Соль по вкусу
Черный перец по вкусу
Подсолнечное масло
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Приготовление:
1. Начинка. Я взяла 2 упаковки замороженных грибов по 300 гр. На выходе, после размораживания - 350 гр.
Грибы пожарить на подсолнечном масле, добавить нарезанный репчатый лук. Добавить соль и черный перец по вкусу.
2. Рулет. Картофель натереть на терке, добавить 2 яйца, соль и черный перец по вкусу. Все перемешать.
3. Противень застелить пергаментной бумагой. Можно смазать ее подсолнечным маслом, чтобы рулет лучше снимался с пергамента. Распределить по нему картофель прямоугольником, размером примерно 30 см на 40 см.
4. Запекать в духовке, разогретой до 200°C, примерно 30 минут, до готовности.
5. Готовый картофельный рулет снять с пергамента.
6. Далее, на картофельный рулет выкладываем начинку из грибов и распределяем ее по всей поверхности.
7. Сворачиваем в рулет, сверху посыпаем его тертым сыром и отправляем в духовку, разогретую до 200°C, еще на 15 минут.
8. По готовности посыпать рулет нарезанным зеленым луком. Вкусно, ароматно и красиво!
P.S. Чтобы картофель не потемнел, можно добавить в натертую массу немного лимонного сока.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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