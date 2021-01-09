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Нехитрый рецепт вкусного десерта: готовим ароматные лимонные кексы

Ароматные лимонные кексы порадуют вас приятными цитрусовыми нотками. А легкая кислинка не позволит лакомству быть приторно сладким.

Нехитрый рецепт вкусного десерта: готовим ароматные лимонные кексыФото: realfood.tesco.com

Наш нехитрый рецепт вкусного десерта станет палочкой-выручалочкой для любой хозяйки. Готовится блюдо быстро, а порадовать сможет любого привереду.

Ингредиенты

Нехитрый рецепт вкусного десерта: готовим ароматные лимонные кексы

i1.wp.com

  • 1 лимон среднего размера;
  • 4 куриных яйца;
  • 150 граммов сливочного масла;
  • 150 граммов сахара;
  • 2 стакана муки;
  • 20 граммов разрыхлителя теста.

Способ приготовления

Шаг 1

Берем стеклянную или пластиковую глубокую миску и разбиваем в нее 4 куриных яйца. Начинаем взбивать вилочкой или при помощи венчика, пока масса не достигнет однородной консистенции. Понемногу вводим сахар, продолжая энергично помешивать. Чтобы дело пошло быстрее, можно воспользоваться миксером.

Нехитрый рецепт вкусного десерта: готовим ароматные лимонные кексы

rus.menu

Шаг 2

Добавляем сливочное масло, которое предварительно достали из холодильника и подержали при комнатной температуре в течение 20 минут. Продолжаем взбивать. Вводим разрыхлитель и муку, перемешиваем. У нас получится довольно жидкое тесто, по консистенции напоминающее сметану, оно должно легко соскальзывать с ложки.

Нехитрый рецепт вкусного десерта: готовим ароматные лимонные кексы

zen.yandex.uz/med_5

Шаг 3

Лимон очищаем от семян и натираем на мелкой терке. Вводим цедру в тесто — основа для кексов готова.

Заполняем тестом формочки на 2/3 — нужно оставить место для того, чтобы наши лимонные кексы поднялись. Разогреваем духовку до 180 градусов. Выпекаем в течение 20 минут.

Нехитрый рецепт вкусного десерта: готовим ароматные лимонные кексы

zen.yandex.ru/recipe_academy_dr_oetker

Приятного аппетита!

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