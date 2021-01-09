Нехитрый рецепт вкусного десерта: готовим ароматные лимонные кексы

Ароматные лимонные кексы порадуют вас приятными цитрусовыми нотками. А легкая кислинка не позволит лакомству быть приторно сладким.
Фото: realfood.tesco.com
Наш нехитрый рецепт вкусного десерта станет палочкой-выручалочкой для любой хозяйки. Готовится блюдо быстро, а порадовать сможет любого привереду.
Ингредиенты
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- 1 лимон среднего размера;
- 4 куриных яйца;
- 150 граммов сливочного масла;
- 150 граммов сахара;
- 2 стакана муки;
- 20 граммов разрыхлителя теста.
Способ приготовления
Шаг 1
Берем стеклянную или пластиковую глубокую миску и разбиваем в нее 4 куриных яйца. Начинаем взбивать вилочкой или при помощи венчика, пока масса не достигнет однородной консистенции. Понемногу вводим сахар, продолжая энергично помешивать. Чтобы дело пошло быстрее, можно воспользоваться миксером.
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Шаг 2
Добавляем сливочное масло, которое предварительно достали из холодильника и подержали при комнатной температуре в течение 20 минут. Продолжаем взбивать. Вводим разрыхлитель и муку, перемешиваем. У нас получится довольно жидкое тесто, по консистенции напоминающее сметану, оно должно легко соскальзывать с ложки.
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Шаг 3
Лимон очищаем от семян и натираем на мелкой терке. Вводим цедру в тесто — основа для кексов готова.Заполняем тестом формочки на 2/3 — нужно оставить место для того, чтобы наши лимонные кексы поднялись. Разогреваем духовку до 180 градусов. Выпекаем в течение 20 минут.
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Приятного аппетита!
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