Нехитрый рецепт вкусного десерта: готовим ароматные лимонные кексы

Ароматные лимонные кексы порадуют вас приятными цитрусовыми нотками. А легкая кислинка не позволит лакомству быть приторно сладким.

Фото: realfood.tesco.com

Наш нехитрый рецепт вкусного десерта станет палочкой-выручалочкой для любой хозяйки. Готовится блюдо быстро, а порадовать сможет любого привереду.

Ингредиенты

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1 лимон среднего размера;

4 куриных яйца;

150 граммов сливочного масла;

150 граммов сахара;

2 стакана муки;

20 граммов разрыхлителя теста.

Способ приготовления

Шаг 1

Берем стеклянную или пластиковую глубокую миску и разбиваем в нее 4 куриных яйца. Начинаем взбивать вилочкой или при помощи венчика, пока масса не достигнет однородной консистенции. Понемногу вводим сахар, продолжая энергично помешивать. Чтобы дело пошло быстрее, можно воспользоваться миксером.

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Шаг 2

Добавляем сливочное масло, которое предварительно достали из холодильника и подержали при комнатной температуре в течение 20 минут. Продолжаем взбивать. Вводим разрыхлитель и муку, перемешиваем. У нас получится довольно жидкое тесто, по консистенции напоминающее сметану, оно должно легко соскальзывать с ложки.

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Шаг 3

Лимон очищаем от семян и натираем на мелкой терке. Вводим цедру в тесто — основа для кексов готова.

Заполняем тестом формочки на 2/3 — нужно оставить место для того, чтобы наши лимонные кексы поднялись. Разогреваем духовку до 180 градусов. Выпекаем в течение 20 минут.

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Приятного аппетита!