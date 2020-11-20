Быстрые закуски: 7 простых рецептов

В прошлом году 31 декабря у меня произошло то, чего не пожелаешь ни одной хозяйке. Почти весь день не было света — произошла какая-то поломка на линии, которую не торопились чинить. Я была просто разбита, ведь тогда вся семья должна была прийти праздновать. А приготовить я ничего не могла: плита электрическая, духовка тоже, блендеры и миксеры не работают. За пару часов до Нового года свет включили, но времени было так мало, что я решила на ходу придумать быстрые закуски.

В тот праздник всё получилось как нельзя лучше. Я успела приготовить горячее: запечь курицу и сварить картофель. Но гвоздем стола оказались мои закуски быстрого приготовления. Очень уж необычно и оригинально они смотрелись на праздничном столе. Честно говоря, я приберегла пару рецептов и для этого года.

Как приготовить быстрые закуски

«Улитки»

Ингредиенты

5 сосисок

100 г твердого сыра

Приготовление

Нарежьте сосиски и сыр тонкими полосками. Сверните их рулетиком вокруг деревянной шпажки. Выпекайте закуску в разогретой до 220 °С духовке 10 минут.

Луковые бутерброды

Ингредиенты

2 луковицы

6 ломтиков хлеба

2 яйца

растительное масло по вкусу

2 ст. л. муки

приправы по вкусу

соль по вкусу

Приготовление

Слегка взбейте яйца, добавьте муку, мелко нарезанный лук, приправы и соль. Нагрейте на сковороде растительное масло. Выложите подготовленные ингредиенты на кусочки хлеба и обжаривайте начинкой вниз. Затем переверните и готовьте до румяности. Выложите бутерброды на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Яйца с чесноком

Ингредиенты

2 ст. л майонеза

3 яйца

2 зуб. чеснока

соль по вкусу

прованские травы по вкусу

Приготовление

Отварите яйца вкрутую, дайте остыть и разрежьте вдоль пополам. Достаньте желтки, разомните их, добавьте пропущенный через пресс чеснок и майонез. Углубление от желтка посолите и присыпьте прованскими травами. Выложите подготовленную начинку.

Конвертики из хлеба с колбасой

Ингредиенты

150 г копченой колбасы

3 маринованных огурца

150 г твердого сыра

20 ломтиков тостового хлеба

4 ст. л. майонеза

1 яйцо

Приготовление

Колбасу и маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками. Натрите на крупной терке сыр, смешайте ингредиенты и добавьте майонез. У тостового хлеба отрежьте корочки, слегка раскатайте его скалкой, а края смажьте яйцом. На половину тоста положите начинку, сверните его в треугольник, края скрепите вилкой. Выложите треугольники на противень, смажьте яйцом и посыпьте остатками сыра. Выпекайте 10 минут при 200 °С.

Горячие бутерброды с сыром

Ингредиенты

1 луковица

6 ломтиков хлеба

100 г сыра

1 картофель

растительное масло по вкусу

1 яйцо

соль по вкусу

1 ст. л. сметаны

перец по вкусу

прованские травы по вкусу

Приготовление

Натрите на терке отваренный картофель и сыр, мелко нарежьте лук. Смешайте ингредиенты. Добавьте яйцо, сметану, соль, перец и специи, перемешайте. Выложите начинку на ломтики хлеба и обжаривайте в разогретом масле сперва начинкой вниз, а затем наоборот.

Фаршированные крабовые палочки

Ингредиенты

18 шт. крабовых палочек

100 г голландского сыра

3 зуб. чеснока

75 г майонеза

1 пучок укропа

Приготовление

Сперва разверните крабовые палочки и оставьте их. Натрите на терке сыр, пропустите через пресс чеснок и порубите укроп. Заправьте ингредиенты майонезом, перемешайте. Выложите начинку на пласты крабовых палочек и заверните их.

Закуска на чипсах

Ингредиенты

150 г твердого сыра

3 помидора

2 ст. л. майонеза

3 зуб. чеснока

чипсы по вкусу

зелень по вкусу

маслины по вкусу

оливки по вкусу

Приготовление

Нарежьте помидоры мелкими кубиками и слейте лишнюю жидкость. Натрите сыр на крупной терке, добавьте к помидорам вместе с мелко порубленной зеленью. Пропустите через пресс чеснок и заправьте ингредиенты майонезом, перемешайте. Выложите начинку на чипсы.

Неоспоримым плюсом быстрых закусок на стол является возможность экспериментировать с ингредиентами. Не хотите маслины? Добавьте свежий огурец. Сосиски выглядят не так празднично? Используйте полоски бекона. Включайте фантазию и создавайте свои идеальные рецепты быстрых закусок!