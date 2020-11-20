Быстрые закуски: 7 простых рецептов

В прошлом году 31 декабря у меня произошло то, чего не пожелаешь ни одной хозяйке. Почти весь день не было света — произошла какая-то поломка на линии, которую не торопились чинить. Я была просто разбита, ведь тогда вся семья должна была прийти праздновать. А приготовить я ничего не могла: плита электрическая, духовка тоже, блендеры и миксеры не работают. За пару часов до Нового года свет включили, но времени было так мало, что я решила на ходу придумать быстрые закуски.
В тот праздник всё получилось как нельзя лучше. Я успела приготовить горячее: запечь курицу и сварить картофель. Но гвоздем стола оказались мои закуски быстрого приготовления. Очень уж необычно и оригинально они смотрелись на праздничном столе. Честно говоря, я приберегла пару рецептов и для этого года.
Как приготовить быстрые закуски
«Улитки»
Ингредиенты
- 5 сосисок
- 100 г твердого сыра
Приготовление
- Нарежьте сосиски и сыр тонкими полосками. Сверните их рулетиком вокруг деревянной шпажки.
- Выпекайте закуску в разогретой до 220 °С духовке 10 минут.
Луковые бутерброды
Ингредиенты
- 2 луковицы
- 6 ломтиков хлеба
- 2 яйца
- растительное масло по вкусу
- 2 ст. л. муки
- приправы по вкусу
- соль по вкусу
Приготовление
- Слегка взбейте яйца, добавьте муку, мелко нарезанный лук, приправы и соль.
- Нагрейте на сковороде растительное масло. Выложите подготовленные ингредиенты на кусочки хлеба и обжаривайте начинкой вниз. Затем переверните и готовьте до румяности.
- Выложите бутерброды на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Яйца с чесноком
Ингредиенты
- 2 ст. л майонеза
- 3 яйца
- 2 зуб. чеснока
- соль по вкусу
- прованские травы по вкусу
Приготовление
- Отварите яйца вкрутую, дайте остыть и разрежьте вдоль пополам.
- Достаньте желтки, разомните их, добавьте пропущенный через пресс чеснок и майонез.
- Углубление от желтка посолите и присыпьте прованскими травами. Выложите подготовленную начинку.
Конвертики из хлеба с колбасой
Ингредиенты
- 150 г копченой колбасы
- 3 маринованных огурца
- 150 г твердого сыра
- 20 ломтиков тостового хлеба
- 4 ст. л. майонеза
- 1 яйцо
Приготовление
- Колбасу и маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками. Натрите на крупной терке сыр, смешайте ингредиенты и добавьте майонез.
- У тостового хлеба отрежьте корочки, слегка раскатайте его скалкой, а края смажьте яйцом.
- На половину тоста положите начинку, сверните его в треугольник, края скрепите вилкой.
- Выложите треугольники на противень, смажьте яйцом и посыпьте остатками сыра. Выпекайте 10 минут при 200 °С.
Горячие бутерброды с сыром
Ингредиенты
- 1 луковица
- 6 ломтиков хлеба
- 100 г сыра
- 1 картофель
- растительное масло по вкусу
- 1 яйцо
- соль по вкусу
- 1 ст. л. сметаны
- перец по вкусу
- прованские травы по вкусу
Приготовление
- Натрите на терке отваренный картофель и сыр, мелко нарежьте лук. Смешайте ингредиенты.
- Добавьте яйцо, сметану, соль, перец и специи, перемешайте.
- Выложите начинку на ломтики хлеба и обжаривайте в разогретом масле сперва начинкой вниз, а затем наоборот.
Фаршированные крабовые палочки
Ингредиенты
- 18 шт. крабовых палочек
- 100 г голландского сыра
- 3 зуб. чеснока
- 75 г майонеза
- 1 пучок укропа
Приготовление
- Сперва разверните крабовые палочки и оставьте их.
- Натрите на терке сыр, пропустите через пресс чеснок и порубите укроп. Заправьте ингредиенты майонезом, перемешайте.
- Выложите начинку на пласты крабовых палочек и заверните их.
Закуска на чипсах
Ингредиенты
- 150 г твердого сыра
- 3 помидора
- 2 ст. л. майонеза
- 3 зуб. чеснока
- чипсы по вкусу
- зелень по вкусу
- маслины по вкусу
- оливки по вкусу
Приготовление
- Нарежьте помидоры мелкими кубиками и слейте лишнюю жидкость.
- Натрите сыр на крупной терке, добавьте к помидорам вместе с мелко порубленной зеленью.
- Пропустите через пресс чеснок и заправьте ингредиенты майонезом, перемешайте.
- Выложите начинку на чипсы.
Неоспоримым плюсом быстрых закусок на стол является возможность экспериментировать с ингредиентами. Не хотите маслины? Добавьте свежий огурец. Сосиски выглядят не так празднично? Используйте полоски бекона. Включайте фантазию и создавайте свои идеальные рецепты быстрых закусок!
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