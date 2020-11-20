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Быстрые закуски: 7 простых рецептов

Быстрые закуски: 7 простых рецептов

В прошлом году 31 декабря у меня произошло то, чего не пожелаешь ни одной хозяйке. Почти весь день не было света — произошла какая-то поломка на линии, которую не торопились чинить. Я была просто разбита, ведь тогда вся семья должна была прийти праздновать. А приготовить я ничего не могла: плита электрическая, духовка тоже, блендеры и миксеры не работают. За пару часов до Нового года свет включили, но времени было так мало, что я решила на ходу придумать быстрые закуски.

В тот праздник всё получилось как нельзя лучше. Я успела приготовить горячее: запечь курицу и сварить картофель. Но гвоздем стола оказались мои закуски быстрого приготовления. Очень уж необычно и оригинально они смотрелись на праздничном столе. Честно говоря, я приберегла пару рецептов и для этого года.

Как приготовить быстрые закуски

«Улитки»

Быстрые закуски: 7 простых рецептов

Ингредиенты

  • 5 сосисок
  • 100 г твердого сыра

Приготовление

  1. Нарежьте сосиски и сыр тонкими полосками. Сверните их рулетиком вокруг деревянной шпажки.
  2. Выпекайте закуску в разогретой до 220 °С духовке 10 минут.

Луковые бутерброды

Быстрые закуски: 7 простых рецептов

Ингредиенты

  • 2 луковицы
  • 6 ломтиков хлеба
  • 2 яйца
  • растительное масло по вкусу
  • 2 ст. л. муки
  • приправы по вкусу
  • соль по вкусу

Приготовление

  1. Слегка взбейте яйца, добавьте муку, мелко нарезанный лук, приправы и соль.
  2. Нагрейте на сковороде растительное масло. Выложите подготовленные ингредиенты на кусочки хлеба и обжаривайте начинкой вниз. Затем переверните и готовьте до румяности.
  3. Выложите бутерброды на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Яйца с чесноком

Быстрые закуски: 7 простых рецептов

Ингредиенты

  • 2 ст. л майонеза
  • 3 яйца
  • 2 зуб. чеснока
  • соль по вкусу
  • прованские травы по вкусу

Приготовление

  1. Отварите яйца вкрутую, дайте остыть и разрежьте вдоль пополам.
  2. Достаньте желтки, разомните их, добавьте пропущенный через пресс чеснок и майонез.
  3. Углубление от желтка посолите и присыпьте прованскими травами. Выложите подготовленную начинку.

Конвертики из хлеба с колбасой

Быстрые закуски: 7 простых рецептов

Ингредиенты

  • 150 г копченой колбасы
  • 3 маринованных огурца
  • 150 г твердого сыра
  • 20 ломтиков тостового хлеба
  • 4 ст. л. майонеза
  • 1 яйцо

Приготовление

  1. Колбасу и маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками. Натрите на крупной терке сыр, смешайте ингредиенты и добавьте майонез.
  2. У тостового хлеба отрежьте корочки, слегка раскатайте его скалкой, а края смажьте яйцом.
  3. На половину тоста положите начинку, сверните его в треугольник, края скрепите вилкой.
  4. Выложите треугольники на противень, смажьте яйцом и посыпьте остатками сыра. Выпекайте 10 минут при 200 °С.

Горячие бутерброды с сыром

Быстрые закуски: 7 простых рецептов

Ингредиенты

  • 1 луковица
  • 6 ломтиков хлеба
  • 100 г сыра
  • 1 картофель
  • растительное масло по вкусу
  • 1 яйцо
  • соль по вкусу
  • 1 ст. л. сметаны
  • перец по вкусу
  • прованские травы по вкусу

Приготовление

  1. Натрите на терке отваренный картофель и сыр, мелко нарежьте лук. Смешайте ингредиенты.
  2. Добавьте яйцо, сметану, соль, перец и специи, перемешайте.
  3. Выложите начинку на ломтики хлеба и обжаривайте в разогретом масле сперва начинкой вниз, а затем наоборот.

Фаршированные крабовые палочки

Быстрые закуски: 7 простых рецептов

Ингредиенты

  • 18 шт. крабовых палочек
  • 100 г голландского сыра
  • 3 зуб. чеснока
  • 75 г майонеза
  • 1 пучок укропа

Приготовление

  1. Сперва разверните крабовые палочки и оставьте их.
  2. Натрите на терке сыр, пропустите через пресс чеснок и порубите укроп. Заправьте ингредиенты майонезом, перемешайте.
  3. Выложите начинку на пласты крабовых палочек и заверните их.

Закуска на чипсах

Быстрые закуски: 7 простых рецептов

Ингредиенты

  • 150 г твердого сыра
  • 3 помидора
  • 2 ст. л. майонеза
  • 3 зуб. чеснока
  • чипсы по вкусу
  • зелень по вкусу
  • маслины по вкусу
  • оливки по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте помидоры мелкими кубиками и слейте лишнюю жидкость.
  2. Натрите сыр на крупной терке, добавьте к помидорам вместе с мелко порубленной зеленью.
  3. Пропустите через пресс чеснок и заправьте ингредиенты майонезом, перемешайте.
  4. Выложите начинку на чипсы.

Неоспоримым плюсом быстрых закусок на стол является возможность экспериментировать с ингредиентами. Не хотите маслины? Добавьте свежий огурец. Сосиски выглядят не так празднично? Используйте полоски бекона. Включайте фантазию и создавайте свои идеальные рецепты быстрых закусок!

 

 

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