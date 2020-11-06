Профессиональные повара рассказали о самых частых ошибках, которые люди делают на кухне

Еда — это очень весело, но для этого вам нужно встать с дивана и приготовить еду (давайте представим, что заказ пиццы — не вариант). Хорошая новость заключается в том, что приготовление пищи может быть невероятно приятным процессом, а также может стать проверкой вашего творчества и ловкости. Плохая новость в том, что не все также виртуозны на кухне как кулинарный самурай. К счастью, в интернете полно профессионалов, которые не прочь поделиться своим опытом. Эти повара делятся своими знаниями с нами, любителями и помогают избежать основных и распространенных ошибок, которые многие совершают на кухне.

Прибирайтесь на столе, пока готовите

У большинства блюд есть время простоя во время их приготовления, используйте это время, чтобы навести порядок и устранить хаос, который вы устроили.

Самый опасный предмет на кухне — затупившийся нож

Иметь острые ножи и уметь работать ими — безопаснее, чем пользоваться тупыми ножами.

Хорошо заточенный нож не требует большого усилия и будет реже соскальзывать с продуктов при нарезании.

Попробуйте приготовить блюдо по вкусу

Конечно, когда вы готовите какое-то определённое блюдо с точной граммовкой и количеством жидкости, то тогда следовать рецепту действительно стоит.

Режьте медленнее

Но тоже без фанатизма. Вы можете сами варьировать количество соли, приправ и добавлять что-либо по своему вкусу.

Если вы видите, как профессиональные повара рубят продукты со скоростью света в видео на YouTube, это не означает, что вы можете также. Начните с малого, двигайтесь медленно, и со временем ваша скорость при нарезке продуктов возрастёт.

Строго следуйте рецепту, если вы точно не знаете, что делаете

Это в основном касается сладких блюд и выпечки. Выпечка — это наука, и если вы не рассчитаете всё правильно, ничего не получится. Также убедитесь, что у вас есть хорошие ингредиенты. Коробка пищевой соды, сделанная 5 лет назад, не годится.

Попробуйте добавить кислинку в своё блюдо

Если вы уже добавили достаточно соли в блюдо и чувствуете, что оно невкусное, добавьте немного кислоты.

Лимонный сок, сок лайма, цедра лимона, бальзамический или яблочный уксус — вы удивитесь, насколько это улучшает вкус блюда!

Не кладите еду на холодную сковороду

Вы должны дать сковороде немного нагреться, прежде чем класть на нее что-либо.

Если в рецепте указано, что ингредиент должен быть комнатной температуры, убедитесь, что это так

Яйца играют важную роль в этом правиле — белки лучше и быстрее взбиваются, если они теплые. У белков комнатной температуры меньше поверхностное натяжение и пузырьки в них образуются легче. А если вы готовите что-то вроде чизкейка или что-нибудь с высоким содержанием жира, холодные яйца могут фактически сделать жир более твердым, а ваше тесто комковатым.

Перед готовкой обязательно разогревайте духовку

Вы воспринимаете предварительный разогрев духовки как предложение, а не как требование. Это действительно может повлиять на текстуру и внешний вид, а также на время приготовления блюда. Отсутствие предварительного нагрева может, среди прочего, привести к получению плоского/твердого печенья и плотного/неравномерно приготовленного пирога.

Не смешивайте все ингредиенты сразу

Если вы видите масло (или любой другой жир) и сахар первыми в рецепте — это означает, что вы сначала смешиваете жир и сахар, пока они не станут легкими и воздушными. Добавляя яйца, вводите их одно за другим, а не все сразу, чтобы они хорошо перемешались и ваше тесто сохранило легкую текстуру.

Не варите курицу при высокой температуре

Если прибавить газ на максимум, мясо курицы легко переварить, и оно станет резиновым и не вкусным.

Варить курицу необходимо на медленном огне с неплотно закрытой крышкой. Не допускайте активного бурления, на поверхности воды должны быть лёгкая рябь.

Рецепт — это всего лишь предложение, а не закон

Если рецепт требует чеснока, а чеснок вам не очень нравится, не используйте его. Или уменьшите количество.

Когда вы сварили овощи, попробуйте окатить их ледяной водой

Вы наверняка замечали, что в ресторанах овощи подают хрустящими и яркими? Хотите узнать секрет? Дело в том, что повара, во время варки овощей, примерно в конце шестой минуты после закипания, «шокируют» их ледяной водой. А если вы просто сварите стручковую фасоль, спаржу или брокколи, они получатся дряблыми и совсем нехрустящими.

Не жарьте мясо на антипригарной сковороде

Антипригарная сковорода хороша во многих отношениях, но не когда дело касается жарки мяса. Если вы хотите получить хрустящую корочку на мясе или рыбе, то лучше отдайте предпочтение сковороде из чугуна или нержавеющей стали. Конечно, к сковороде с антипригарным покрытием ничего не прилипнет, но и хрустящей корочки тоже не получится.

Не обжаривайте лук и чеснок одновременно

Дело в том, что время приготовления лука — примерно 8 минут, а чеснока — около 30 секунд. Если передержать чеснок на огне, он потемнеет и станет горьким.

Не заполняйте сковороду доверху

Еде не должно быть тесно в сковороде или кастрюле. Если вы плотно заполните пространство продуктами, то еда будет готовиться неравномерно, и вам будет неудобно перемешивать ингредиенты — в результате у вас может получиться не блюдо, а каша.

Не нужно постоянно переворачивать рыбу

Некоторые виды рыбы имеют очень хрупкую текстуру. Чем чаще мы переворачиваем куски такой рыбы, тем больше шансов, что она развалится.

Если вы готовите такую нежную рыбу как морского окуня или тилапию, переворачивайте ее один раз или используйте панировку.