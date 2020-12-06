Чизкейк без яиц и выпечки — этот рецепт повторит каждый

Такой чизкейк совсем несложно приготовить, в его составе нет яиц, да и выпекать ничего не нужно! По этому рецепту вы можете сделать как порционные мини-чизкейки, которые красиво и удобно подать каждому гостю, так и один большой чизкейк, который затем просто разрежете на кусочки.

Ингредиенты для основы:

80 гр печенья;

1 ч. л. сахара;

40 гр растопленного слив. масла.

Ингредиенты для сливочного слоя:

170 гр сливочного сыра;

100 мл йогурта без наполнителя (вес готового продукта без сыворотки);

10 мл лимонного сока;

200 мл жирных сливок;

8,5 ч. л. сахара;

7 гр желатина + 35 мл воды.

Ингредиенты для слоя желе с фруктами:

150 гр воды;

6 гр лимонного сока;

4 ч. л. сахара;

6 гр желатина + 30 мл воды;

любые мягкие фрукты и ягоды (киви, грейпфрут, банан, малина, виноград и т. п.)

Приступаем к приготовлению:

Начинаем приготовление с основы: печенье измельчить в мелкую крошку, добавить сахар и растопленное сливочное масло. В порционные съемные формы или в одну большую простелить бумагу для выпечки, выложить печенье, утрамбовать и отправить в холодильник на 30 минут.

Для сливочного слоя нужно подготовить йогурт: откинуть на сито с марлей, чтобы стекла лишняя сыворотка. Можно сделать это с вечера, оставив йогурт в таком виде в холодильнике.

Если же сначала заморозить йогурт и затем разморозить его на сито с марлей, то процесс будет ещё проще и лучше.

В 100 мл йогурта уже без сыворотки добавить сливочный сыр, сахар и жирные сливки, всё тщательно перемешать до растворения сахарного песка. Добавить заранее замоченный в воде, согласно инструкции, набухший и затем подогретый на водяной бане желатин (7 гр желатина + 35 мл воды). Влить в сливочную смесь и размешать.

Вынуть формы из холодильника. Добавить сливочный слой. Отправить обратно в холодильник ещё на 30 минут.

Приготовим последний слой лимонного желе с фруктами: заранее замоченный, набухший и растаявший на водяной бане желатин (6 гр желатина + 30 мл воды) влить в 150 мл воды, добавить 4 ч. л. сахара и лимонный сок (его можно добавить больше, если хотите получить ярко выраженную кислинку). Всё тщательно размешать.

Любые фрукты, по вашему вкусу, помыть и нарезать. Важно выбирать именно спелые и мягкие фрукты и ягоды. Также хорошо сочетать кислые фрукты со сладкими.

Распределить фрукты и ягоды по формам (или одному большому чизкейку), влить лимонное желе. Отправить в холодильник до окончательного застывания на 4-5 часов.

Аккуратно достать из съемной формы, обернув её горячим полотенцем — тогда желатин слегка растопится и отойдет от стенок. Приятного аппетита!

Подробнее о том, как сделать порционные чизкейки, смотрите в видео ниже: