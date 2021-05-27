5 очень вкусных тортов из кабачков

Торты с помидорами и сыром послужат красивыми закусками, грибной и мясной — сытными основными блюдами, а шоколадный — необычным десертом.

1. Торт из кабачков с помидорами

В сезон овощей такое блюдо можно делать хоть каждый день. Оно готовится легко и быстро из доступных ингредиентов.

Ингредиенты

6 небольших кабачков;

соль — по вкусу;

3 яйца;

1 пучок укропа + несколько веточек для украшения;

молотый чёрный перец — по вкусу;

5–6 столовых ложек муки;

несколько столовых ложек растительного масла;

200 г майонеза;

4 зубчика чеснока;

4 крупных помидора.

Приготовление

Натрите кабачки на крупной тёрке. Молодые очищать не нужно, а у старых лучше удалить кожицу и семена. Посолите овощи, перемешайте и оставьте на 15 минут.

За это время кабачки пустят сок. Выложите их в дуршлаг и хорошо помните руками, чтобы стекла лишняя жидкость. Переложите овощи в миску, добавьте яйца, мелко нарезанный укроп и перец и перемешайте.

Всыпьте муку и ещё раз всё тщательно соедините. Тесто не должно быть водянистым. Так что можете добавить больше муки, чем указано в ингредиентах.

Разогрейте масло на сковороде диаметром около 25 см. Разделите тесто на 4–5 частей. Выложите первую на сковороду и разровняйте слоем 3–5 мм.

Обжаривайте по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки. Коржи будут легко переворачиваться, если тесто получилось достаточно густым.

Таким же образом приготовьте ещё несколько коржей и остудите. Смешайте майонез с измельчённым чесноком. Нарежьте помидоры тонкими кружочками.

Выложите первый корж на сервировочное блюдо, смажьте майонезом, распределите сверху помидоры и накройте вторым коржом. Повторяйте, пока не кончатся кабачковые лепёшки.

Последним должен быть слой из помидоров. Украсьте готовый торт рубленым укропом и оставьте на 15–20 минут, чтобы коржи пропитались.

2. Торт из кабачков с сырной начинкой

Торт получается очень нежным и воздушным. А кабачковые блины, которые служат коржами, отлично сочетаются с любыми начинками. Так что их можно печь отдельно.

Ингредиенты

1 луковица;

несколько столовых ложек растительного масла;

1 небольшой кабачок;

½ чайной ложки сахара;

щепотка соли;

4 яйца;

4–5 столовых ложек муки;

100 мл молока;

100 г твёрдого сыра;

100 г сыра фета;

150 г сметаны жирностью 15%;

веточка укропа.

Приготовление

Нарежьте лук полукольцами и выложите в сковороду с разогретым маслом. Помешивая, обжарьте до золотистого цвета на среднем огне.

Добавьте очищенный и нарезанный кубиками кабачок. Убавьте огонь и готовьте под крышкой, пока кабачок не станет мягким.

Переложите овощи в миску, измельчите их блендером до однородной массы и слегка остудите. Добавьте сахар, соль, 1 сырое яйцо и тщательно перемешайте. Влейте половину молока и снова хорошо соедините ингредиенты.

Всыпьте муку и замесите тесто. Влейте немного растительного масла и оставшееся молоко и хорошо перемешайте. У вас должно получиться густоватое тесто.

Разогрейте в сковороде масло и выложите часть теста. Распределите его лопаткой по всей сковороде. Выпекайте блинчик примерно по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Таким же образом пожарьте коржики из оставшегося теста.

Отварите три яйца вкрутую, очистите и натрите на мелкой или средней тёрке. На ней же измельчите твёрдый сыр. Разотрите фету со сметаной до кремообразной консистенции.

Выложите один кабачковый блинчик на сервировочное блюдо. Смажьте его сметанным кремом, посыпьте частью сыра и накройте вторым коржиком. Распределите по его поверхности крем, положите часть тёртых яиц и прикройте следующей лепёшкой.

Повторите слои в таком же порядке. Последний коржик смажьте кремом и посыпьте тёртыми яйцами. Украсьте готовый торт веточкой укропа.

3. Торт из кабачков с грибами

В качестве начинки можно использовать просто обжаренные грибы. Однако помидоры и сыр придадут блюду ещё более яркий вкус. Коржи тоже получаются необычными: к кабачкам добавляются морковь и овсянка.

Ингредиенты

2 небольших кабачка;

2 моркови;

соль — по вкусу;

1 луковица;

несколько столовых ложек растительного масла;

300 г шампиньонов;

3 зубчика чеснока;

2 яйца;

4–5 столовых ложек овсянки мелкого помола;

250 г сметаны жирностью 15%;

½ пучка укропа;

½ пучка петрушки + несколько веточек для украшения;

200 г твёрдого сыра;

3 крупных помидора.

Приготовление

Если кабачки старые, очистите их от шкурки и семян. Натрите кабачки и морковь на крупной тёрке в одну миску. Посолите овощи и перемешайте. Выложите их в дуршлаг и оставьте на 15–20 минут.

Тем временем измельчите лук и обжарьте до золотистого цвета на сковороде с разогретым маслом. Добавьте нарезанные небольшими кусочками шампиньоны и готовьте несколько минут. Выложите в сковороду измельчённый чеснок, перемешайте, обжаривайте ещё минуту и снимите с огня.

Пока остывают грибы, тщательно выжмите кабачки и морковь руками, чтобы убрать из них лишнюю жидкость. Добавьте яйца, перемешайте, всыпьте овсянку и ещё раз хорошенько соедините ингредиенты.

Разогрейте на чистой сковороде масло, выложите часть теста и разровняйте. Обжаривайте под крышкой по 3–5 минут с каждой стороны до золотистого цвета.

Чтобы перевернуть блинчик, можно опрокинуть его на крышку.

Приготовьте ещё несколько коржей из оставшегося теста.

Смешайте шампиньоны со сметаной и рубленой зеленью. Натрите сыр и нарежьте помидоры тонкими кружочками.

Положите первый корж на сервировочное блюдо. Распределите по нему часть грибной начинки, посыпьте сыром, выложите помидоры и слегка посолите.

Повторяйте, пока не кончатся коржи. Последним слоем должен быть сырный. Украсьте готовый торт листьями петрушки.

4. Торт из кабачков с фаршем

Этот нежный торт выпекается в духовке. Его можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты

2 небольших кабачка;

3 яйца;

1 чайная ложка куркумы;

соль — по вкусу;

смесь перцев — по вкусу;

250 г муки;

150 мл молока;

несколько столовых ложек растительного масла;

3 моркови;

2–3 луковицы;

500 г куриного фарша;

1 пучок укропа;

4 столовые ложки сметаны;

100 г твёрдого сыра.

Приготовление

Натрите кабачки на мелкой тёрке, добавьте яйца, куркуму, соль и смесь перцев и перемешайте. Всыпьте муку и снова перемешайте. Влейте молоко и пару столовых ложек масла и замесите жидковатое тесто. Оставьте на 15 минут при комнатной температуре.

На сковороде разогрейте масло и пожарьте тонкие кабачковые блины. Они должны подрумяниться с обеих сторон.

Натрите морковь на крупной тёрке и нарежьте лук мелкими кубиками. На сковороде с разогретым маслом слегка обжарьте лук, добавьте морковь и готовьте ещё 5–7 минут, периодически помешивая. Соедините курицу с рубленым укропом, солью и смесью перцев.

Выложите первый блинчик на дно формы для выпечки. Распределите по нему тонким слоем часть фарша и часть обжаренных овощей. Повторите слои ещё несколько раз. Сверху должен лежать блин.

Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут. Смешайте сметану и тёртый сыр. Выньте торт из духовки, уберите фольгу и смажьте верхушку сырной смесью.

Выпекайте торт без фольги ещё примерно 20 минут до образования румяной корочки.

5. Шоколадный торт из кабачков

Ваши близкие ни за что не догадаются, из чего сделан этот восхитительный десерт!

Ингредиенты

Для коржей:

170 г сливочного масла;

300 г сахара;

щепотка ванилина;

3 яйца;

190 г муки;

180 г какао;

1 чайная ложка разрыхлителя;

1 чайная ложка соды;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки корицы;

240 мл молока;

1 небольшой кабачок;

немного растительного масла.

Для крема:

230 г сливочного масла;

120 г какао;

370 г сахарной пудры;

2 столовые ложки растворимого кофе;

120 мл молока.

Приготовление

Миксером смешайте масло комнатной температуры и сахар до кремообразной консистенции. Добавьте ванилин и яйца и взбейте ещё раз.

В отдельной ёмкости соедините муку, какао, разрыхлитель, соду, соль и корицу. Всыпьте в масляную смесь мучную, влейте молоко и хорошо перемешайте. Добавьте тёртый кабачок и ещё раз размешайте.

Смажьте маслом две формы для выпечки диаметром 22 см. Разложите тесто и выпекайте при температуре 160 °C около 30 минут. Если у вас только одна форма, готовьте коржи по очереди.

Взбейте миксером все ингредиенты для крема до однородной консистенции. Выложите остывший корж на сервировочное блюдо, смажьте верхушку кремом и накройте второй лепёшкой. Пропитайте верх и бока торта оставшимся кремом.