5 блюд из фарша

Продолжаем делиться простыми, вкусными, а главное – интересными рецептами, которые помогут разнообразить ваш обед или ужин. Сегодня у нас оригинальные идеи из фарша.
Содержание видео:
0:07 – Мясные пальчики
1:26 – Бризоль с припёком и овощами
3:11 – Открытые «пельмени» в духовке
5:22 – Ложные отбивные на сковороде
7:01 – Зразы с сыром и зеленью
✅ Мясные пальчики
● Фарш - 800 г
● Перец чёрный молотый - 0,33 ч. л.
● Соль - 1 ч. л.
● Крахмал кукурузный - 1 ст. л.
● Паприка - 1 ч. л.
● Сметана - 2 ст. л.
● Молоко - 100 мл
● Яйца куриные - 1 шт.
● Лук репчатый - 100 г
✅ Бризоль с припёком и овощами
● Фарш - 500 г
● Соль - 1 ч. л.
● Перец чёрный молотый - 0,33 ч. л.
● Яйца куриные - 1 шт.
● Укроп сушёный
● Огурец - 200 г
● Помидор - 200 г
● Укроп - 5 веточек
● Чеснок - 2 зубчика
● Соль - 0,5 ч. л.
● Сметана - 2 ст. л.
✅ Открытые «пельмени» в духовке
● Соль - 1 ч. л.
● Вода тёплая - 130 мл
● Яйца куриные - 2 шт.
● Мука - 380 г
● Фарш - 600 г
● Соль - 1 ч. л.
● Перец чёрный молотый - 0,33 ч. л.
● Кориандр - 0,5 ч. л.
● Паприка - 1 ч. л.
● Лук репчатый - 200 г
● Масло сливочное - 50 г
✅ Ложные отбивные на сковороде
● Желтки - 4 шт.
● Паприка копчёная - 0,5 ч. л.
● Куркума -1 ч. л.
● Масло оливковое - 20 мл
● Крахмал кукурузный - 4 ст.
● Сметана - 100 г
● Чеснок - 2 зубчика
● Сыр твёрдый - 100 г
● Фарш - 500 г
● Соль - 1 ч. л.
● Перец чёрный молотый - 0,33 ч. л.
● Тимьян - 0,5 ч. л.
✅ Зразы с плавленым сыром и зеленью
● Масло подсолнечное
● Лук репчатый - 100 г
● Фарш - 600 г
● Соль - 1 ч. л.
● Перец чёрный молотый - 0,33 ч. л.
● Сухари панировочные - 30 г
● Сметана - 2 ст. л.
● Сыр плавленый - 70 г
● Укроп - 5 веточек
● Яйца куриные
● Сухари панировочные
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