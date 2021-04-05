5 блюд из фарша

Продолжаем делиться простыми, вкусными, а главное – интересными рецептами, которые помогут разнообразить ваш обед или ужин. Сегодня у нас оригинальные идеи из фарша.

Содержание видео:

0:07​ – Мясные пальчики

1:26​ – Бризоль с припёком и овощами

3:11​​ – Открытые «пельмени» в духовке

5:22​ – Ложные отбивные на сковороде

7:01​ – Зразы с сыром и зеленью

✅ Мясные пальчики

● Фарш - 800 г

● Перец чёрный молотый - 0,33 ч. л.

● Соль - 1 ч. л.

● Крахмал кукурузный - 1 ст. л.

● Паприка - 1 ч. л.

● Сметана - 2 ст. л.

● Молоко - 100 мл

● Яйца куриные - 1 шт.

● Лук репчатый - 100 г

✅ Бризоль с припёком и овощами

● Фарш - 500 г

● Соль - 1 ч. л.

● Перец чёрный молотый - 0,33 ч. л.

● Яйца куриные - 1 шт.

● Укроп сушёный

● Огурец - 200 г

● Помидор - 200 г

● Укроп - 5 веточек

● Чеснок - 2 зубчика

● Соль - 0,5 ч. л.

● Сметана - 2 ст. л.

✅ Открытые «пельмени» в духовке

● Соль - 1 ч. л.

● Вода тёплая - 130 мл

● Яйца куриные - 2 шт.

● Мука - 380 г

● Фарш - 600 г

● Соль - 1 ч. л.

● Перец чёрный молотый - 0,33 ч. л.

● Кориандр - 0,5 ч. л.

● Паприка - 1 ч. л.

● Лук репчатый - 200 г

● Масло сливочное - 50 г

✅ Ложные отбивные на сковороде

● Желтки - 4 шт.

● Паприка копчёная - 0,5 ч. л.

● Куркума -1 ч. л.

● Масло оливковое - 20 мл

● Крахмал кукурузный - 4 ст.

л.● Сметана - 100 г● Чеснок - 2 зубчика● Сыр твёрдый - 100 г● Фарш - 500 г● Соль - 1 ч. л.● Перец чёрный молотый - 0,33 ч. л.● Тимьян - 0,5 ч. л.

✅ Зразы с плавленым сыром и зеленью

● Масло подсолнечное

● Лук репчатый - 100 г

● Фарш - 600 г

● Соль - 1 ч. л.

● Перец чёрный молотый - 0,33 ч. л.

● Сухари панировочные - 30 г

● Сметана - 2 ст. л.

● Сыр плавленый - 70 г

● Укроп - 5 веточек

● Яйца куриные

● Сухари панировочные