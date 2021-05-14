Домашняя курица по-киевски готовится очень просто. Просто добавьте салат или гарнир перед подачей на стол.

Ингредиенты:

6 зубчиков чеснока + 2 очищенных

пучок петрушки

85 г панировочных сухарей

4 куриных грудки без кожи и костей

4 ст. л. мягкого сыра с чесноком и зеленью

4 ч. л. оливкового масла.

Приготовление:

Нагрейте духовку до 200 C. Взбейте 2 очищенных зубчика чеснока, петрушку и 1 ч. л. оливкового масла с помощью блендера. Добавьте панировочные сухари, быстро перемешайте.

Сделайте надрез на боковой стороне каждой куриной грудки. Вложите по ложке мягкого сыра с чесноком и зеленью в каждое отверстие и сожмите края. Поместите курицу в неглубокую форму для запекания. Смажьте ранее приготовленным маринадом.

Обсыпьте оставшимися неочищенными зубчиками чеснока и сбрызните оливковым маслом. Выпекайте 25 минут, пока верх не станет хрустящим и золотистым. Выдавите из кожуры мягкий обжаренный чеснок и подавайте с курицей.