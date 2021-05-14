Домашняя курица по-киевски готовится очень просто. Просто добавьте салат или гарнир перед подачей на стол.
Ингредиенты:
- 6 зубчиков чеснока + 2 очищенных
- пучок петрушки
- 85 г панировочных сухарей
- 4 куриных грудки без кожи и костей
- 4 ст. л. мягкого сыра с чесноком и зеленью
- 4 ч. л. оливкового масла.
Приготовление:
Нагрейте духовку до 200 C. Взбейте 2 очищенных зубчика чеснока, петрушку и 1 ч. л. оливкового масла с помощью блендера. Добавьте панировочные сухари, быстро перемешайте.
Сделайте надрез на боковой стороне каждой куриной грудки. Вложите по ложке мягкого сыра с чесноком и зеленью в каждое отверстие и сожмите края. Поместите курицу в неглубокую форму для запекания. Смажьте ранее приготовленным маринадом.
Обсыпьте оставшимися неочищенными зубчиками чеснока и сбрызните оливковым маслом. Выпекайте 25 минут, пока верх не станет хрустящим и золотистым. Выдавите из кожуры мягкий обжаренный чеснок и подавайте с курицей.
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