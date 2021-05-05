Алжирские пирожки

Может и не совсем алжирские, начинка не аутентичная, но тесто точно, алжирское. ))) Я впервые такое тесто готовила, необычно и ново для меня. Тесто дрожжевое, но совсем не капризное, очень пластичное и мягкое, немного слоёное, приятное в работе и очень вкусное, и что немаловажно, готовится быстро. А начинка может быть любой, от овощей с сыром и зеленью до мясной.

Продукты:

молоко 230 г

сахар 2 ч. л.

соль 1/2 ч. л.

уксус яблочный 1 ст. л.

дрожжи свежие 12 г (сухих 4 г)

мука 500 г

масло растительное 100 г

Приготовление:

В муку влить растительное масло и перемешать до состояния масляной крошки, сначала с помощью ножа или лопатки, затем, перетирая руками.

В 100 г тёплого молока развести дрожжи с сахаром. В оставшееся молоко добавить соль и уксус. Молоко может свернуться, что естественно, при добавлении уксуса.

Обе молочные смеси вливаем в масляную крошку и замешиваем мягкое пластичное тесто. Можно месить в комбайне или руками, я замешивала в хлебопечке.

Тесто накрыть и дать ему подняться.

В это время можно приготовить начинку.

Для начинки я потушила мясной фарш с луком, специями и протёртыми томатами. Блендером измельчила начинку до состояния паштета.

Примерно, через час можно приступать к приготовлению пирожков.

Тесто разделить на равные колобки, разминаем их руками их в лепёшки.

На одну половину кладём начинку (мясной паштет и кусок вяленого томата), накрываем второй половиной и защипываем, придавая пирожкам форму полумесяца.

Защипывать надо, ну очень хорошо, они так и норовят раскрыться в процессе выпекания.

Пирожки смазать смесью желтка с водой, посыпать кунжутом.

Выпекать при 180* 15-20 мин.

Приятного аппетита!