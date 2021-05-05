БУДЕТ ВКУСНО!

129 961 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Алжирские пирожки

Алжирские пирожки

Может и не совсем алжирские, начинка не аутентичная, но тесто точно, алжирское. ))) Я впервые такое тесто готовила, необычно и ново для меня. Тесто дрожжевое, но совсем не капризное, очень пластичное и мягкое, немного слоёное, приятное в работе и очень вкусное, и что немаловажно, готовится быстро. А начинка может быть любой, от овощей с сыром и зеленью до мясной.

Продукты:

молоко 230 г
сахар 2 ч. л.
соль 1/2 ч. л.
уксус яблочный 1 ст. л.
дрожжи свежие 12 г (сухих 4 г)
мука 500 г
масло растительное 100 г

Приготовление:

В муку влить растительное масло и перемешать до состояния масляной крошки, сначала с помощью ножа или лопатки, затем, перетирая руками.

Алжирские пирожки

Алжирские пирожки

В 100 г тёплого молока развести дрожжи с сахаром. В оставшееся молоко добавить соль и уксус. Молоко может свернуться, что естественно, при добавлении уксуса.

Алжирские пирожки

Обе молочные смеси вливаем в масляную крошку и замешиваем мягкое пластичное тесто. Можно месить в комбайне или руками, я замешивала в хлебопечке.

Алжирские пирожки

Тесто накрыть и дать ему подняться.

Алжирские пирожки

В это время можно приготовить начинку.
Для начинки я потушила мясной фарш с луком, специями и протёртыми томатами. Блендером измельчила начинку до состояния паштета.
Примерно, через час можно приступать к приготовлению пирожков.

Алжирские пирожки

Тесто разделить на равные колобки, разминаем их руками их в лепёшки.

Алжирские пирожки

На одну половину кладём начинку (мясной паштет и кусок вяленого томата), накрываем второй половиной и защипываем, придавая пирожкам форму полумесяца.

Алжирские пирожки

Защипывать надо, ну очень хорошо, они так и норовят раскрыться в процессе выпекания.

Пирожки смазать смесью желтка с водой, посыпать кунжутом.

Алжирские пирожки

Выпекать при 180* 15-20 мин.

Алжирские пирожки

Приятного аппетита!

Алжирские пирожки

Алжирские пирожки

 

 

Ссылка на первоисточник
кухни миравыпечкатесто
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Dogecoin достиг исторического максимума благодаря Илону Маску

Читать
Фотографии со странных свадеб: апофеоз безвкусицы
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

Фотографии со странных свадеб: апофеоз безвкусицы

Рой Холстон: дизайнер, который заставил воспринимать американскую моду всерьез
Материал, выбранный редакторами МиртесенHEROINE — интернет-журнал для девушек

Рой Холстон: дизайнер, который заставил воспринимать американскую моду всерьез

Модное лето
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Модное лето

Девушка нарисовала медицинскую маску на лице, чтобы зайти в супермаркет (Видео)
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Девушка нарисовала медицинскую маску на лице, чтобы зайти в супермаркет (Видео)

Алжирские пирожки
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Алжирские пирожки

С чем носить бикини этим летом, чтобы выглядеть, как настоящая звезда: показывает Ким Кардашьян
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

С чем носить бикини этим летом, чтобы выглядеть, как настоящая звезда: показывает Ким Кардашьян

АЮРВЕДИЧЕСКАЯ ПАСТА-МЫЛО
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

АЮРВЕДИЧЕСКАЯ ПАСТА-МЫЛО

Ксения Собчак прорекламировала Башкирию нарядом с цветком курая
Материал, выбранный редакторами Миртесенmkset

Ксения Собчак прорекламировала Башкирию нарядом с цветком курая

Ведущий Александр Васильев рассказал о выставке платьев ХХ столетия в Калининграде
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Ведущий Александр Васильев рассказал о выставке платьев ХХ столетия в Калининграде

КАК ПОЧИСТИТЬ ОДЕЖДУ САМОСТОЯТЕЛЬНО? ЧИСТКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

КАК ПОЧИСТИТЬ ОДЕЖДУ САМОСТОЯТЕЛЬНО? ЧИСТКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Фигурой в купальном костюме очаровала Сеть подопечная Меладзе
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир так интересен!

Фигурой в купальном костюме очаровала Сеть подопечная Меладзе

Масло виноградной косточки: что о нем нужно знать
Материал, выбранный редакторами МиртесенHarper’s Bazaar

Масло виноградной косточки: что о нем нужно знать

«Вот по этой причине я всегда сбрасываю видеозвонки»: Дженнифер Гарнер показала, как она выглядит без макияжа
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

«Вот по этой причине я всегда сбрасываю видеозвонки»: Дженнифер Гарнер показала, как она выглядит без макияжа

"Мне не на кого было равняться": Эшли Грэм рассказала о статусе ролевой модели и трудностях материнства
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPLETNIK

"Мне не на кого было равняться": Эшли Грэм рассказала о статусе ролевой модели и трудностях материнства

Чудаковатая Ксения Собчак и ее топ самых странных позорных нарядов (Видео)
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Чудаковатая Ксения Собчак и ее топ самых странных позорных нарядов (Видео)

10 лет: жена Петросяна удивила поклонников неожиданным признанием
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

10 лет: жена Петросяна удивила поклонников неожиданным признанием

"Вы вообще рожали?" Подольская показала фигуру в бикини
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

"Вы вообще рожали?" Подольская показала фигуру в бикини

Увлажнение на максимум: Хейли Бибер рассказала, как...
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенский мир

Увлажнение на максимум: Хейли Бибер рассказала, как...

Внешность Татьяны Навки раскритиковали
Материал, выбранный редакторами МиртесенNEW-MAGAZINE Интернет-издание о знаменитостях и стиле жизни

Внешность Татьяны Навки раскритиковали

Почему женщинам нельзя категорически экономить на себе
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир так интересен!

Почему женщинам нельзя категорически экономить на себе

ЕГО МНЕНИЕ КАК БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

ЕГО МНЕНИЕ КАК БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Фотоистория о позитивной весне в Нью-Йорке
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтернет-газета «Ридус» (ridus.ru)

Фотоистория о позитивной весне в Нью-Йорке

Смотрю на украшения СССР и на полчаса становлюсь снова юной, помню платья, с которыми их носила
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Смотрю на украшения СССР и на полчаса становлюсь снова юной, помню платья, с которыми их носила

Виктория Боня оправдалась за фото своих ягодиц с растяжками
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

Виктория Боня оправдалась за фото своих ягодиц с растяжками

3 практики, которые помогут тебе влюбиться в себя
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

3 практики, которые помогут тебе влюбиться в себя

7 красивых знаменитостей, которые испортили себя пластикой
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

7 красивых знаменитостей, которые испортили себя пластикой

Лучший выход на майских: Хейли Бибер в нюдовом жакете из кожи
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Лучший выход на майских: Хейли Бибер в нюдовом жакете из кожи

Российский программист восстановил лицо Ивана Грозного
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости: Севастополь, Крым, Россия

Российский программист восстановил лицо Ивана Грозного

Почему протеин так же важен для вас, как и вода?
Материал, выбранный редакторами МиртесенSwjournal

Почему протеин так же важен для вас, как и вода?

17 крутых стрижек после 30 лет на короткие волосы с разных ракурсов
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

17 крутых стрижек после 30 лет на короткие волосы с разных ракурсов

1
Самая красивая женщина в мире Хадид едва "укротила" формы в узком декольте: "Какая дива"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Самая красивая женщина в мире Хадид едва "укротила" формы в узком декольте: "Какая дива"

Самая крупная в мире модель plus size Тесс Холлидей: "У меня анорексия"
Материал, выбранный редакторами МиртесенHELLO!

Самая крупная в мире модель plus size Тесс Холлидей: "У меня анорексия"

Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года...
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенский мир

Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года...

Беременная Катя Осадчая нежно прильнула к другому мужчине: может, он отец?
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Беременная Катя Осадчая нежно прильнула к другому мужчине: может, он отец?

Старинные способы против клещей, комаров, мошек. Народные средства, которые все забыли
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Старинные способы против клещей, комаров, мошек. Народные средства, которые все забыли

Настя Усеева: классные фэшн-идеи на каждый день
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Настя Усеева: классные фэшн-идеи на каждый день

Фасоны платьев для полных: 30+ самых красивых примеров для любого случая
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Фасоны платьев для полных: 30+ самых красивых примеров для любого случая

2
Перламутровые украшения: ностальгический микротренд этой весны
Материал, выбранный редакторами МиртесенHarper’s Bazaar

Перламутровые украшения: ностальгический микротренд этой весны

Модные тренчи весна 2021-2022: тренды, фото образов
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

Модные тренчи весна 2021-2022: тренды, фото образов

Беременная Осадчая в объятиях Андре Тана призналась, что их связывает: "Наконец могу об этом рассказать"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Беременная Осадчая в объятиях Андре Тана призналась, что их связывает: "Наконец могу об этом рассказать"

“Как не нужно одеваться после 50 лет”, – разбираем на примере нелепых нарядов Ларисы Удовиченко
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

“Как не нужно одеваться после 50 лет”, – разбираем на примере нелепых нарядов Ларисы Удовиченко

Стас Михайлов — Я тебя люблю
Материал, выбранный редакторами МиртесенКИНОХИТ

Стас Михайлов — Я тебя люблю

Ани Лорак блеснула пышным бюстом в черном купальнике с разрезами: “До чего же хороша”
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Ани Лорак блеснула пышным бюстом в черном купальнике с разрезами: “До чего же хороша”

Картина дня

наверх