5 салатов с креветками: вкусные, легкие, простые в приготовлении

Креветки — отличный источник белка, витаминов и минералов. Но, при этом они также сильный аллерген и источник холестерина. Они вкусные и для многих полезные, но с ними надо быть осторожными.
Если у вас нет проблем со здоровьем, то рекомендую включать креветки в свой рацион. Нет, не есть их килограммами за раз, а готовить разнообразные салаты с ракообразными.
Мясо креветок отлично сочетается как с овощами и зелеными салатами, так и с фруктами и ягодами.
5 разнообразных легких салатов с креветками
1. Салат с креветками и свежими овощами
Ингредиенты
- свежий зеленый салат;
- свежие огурцы (+ томаты как вариант);
- гренки из белого хлеба;
- креветки;
Заправка: смесь оливкового масла, лимонного сока и черного молотого перца.
Технология приготовления
- овощи моем, обсушиваем и нарезаем тонкими кольцами;
- салат моем, обсушиваем и разрываем руками на небольшие кусочки;
- смешиваем овощи и салат с заправкой и добавляем приготовленные креветки.
Как приготовить креветки правильно читайте тут.
2. Салат с креветками, авокадо и манго
Ингредиенты
- смесь зеленых салатов (покупаю в упаковке);
- свежие томаты;
- спелое авокадо;
- консервированное манго;
- креветки;
Заправка: оливковое масло, соль, черный молотый перец.
Технология приготовления
- томаты моем, обсушиваем и нарезаем кубиками;
- из авокадо удаляем косточку, очищаем от кожуры и нарезаем кубиками;
- манго нарезаем кубиками;
- смешиваем овощи, фрукты и салат с заправкой и добавляем приготовленные креветки.
3. Салат с креветками и апельсинами
Ингредиенты
- апельсины;
- томаты;
- зеленый салат;
- репчатый лук;
- вареные очищенные крупные креветки;
Заправка
- мед – 1 ч.л.;
- чеснок – 2 зубчика;
- соевый соус – 2 ч.л.;
- сок половины лимона.
Технология приготовления
- Апельсины очистить. Удалить мякоть из пленок.
- Лук очистить и нарезать тонкими кольцами.
- Томаты и салат помыть и обсушить.
- Томаты нарезать небольшими кусочками, салат разорвать на кусочки руками.
- Приготовить заправку: смешать лимонный сок, соевый соус, мед и измельченный чеснок.
- Выложить все ингредиенты в миску и заправить салат.
4. Салат с креветками, овощами и грибами
Ингредиенты
- свежие томаты;
- свежие шампиньоны;
- свежий зеленый салат;
- красный салатный лук;
- петрушка;
- сливочное масло;
- креветки.
Заправка: оливковое масло, соевый соус, лимонный сок.
Технология приготовления
- Шампиньоны нарезаем тонкими слайсами и обжариваем их 5-7 минут с добавлением сливочного масла.
- Красный лук нарезаем тонкими кольцами.
- Томаты и салат помыть и обсушить.
- Томаты нарезать небольшими кусочками, салат разорвать на кусочки руками.
- Петрушку разделяем на листики и стебли(нам нужны только нежные листики).
- Смешиваем в миске все ингредиенты и заправляем заправкой.
- Добавляем готовые креветки.
5. Салат с креветками и вялеными томатами
Ингредиенты
- свежий зеленый салат;
- красный салатный лук;
- желтый сладкий “болгарский” перец;
- свежие томаты;
- вяленые томаты;
- креветки.
Заправка: оливковое масло, соль и перец.
Готовим салат так же как и первый салат из этого списка, но добавляем к ингредиентам лишь вяленые томаты и нарезанный соломкой желтый сладкий перец.
Рекомендую попробовать также салат с креветками с добавлением клубники и черники. За основу можно взять салат номер 1.
Готовьте дома — это просто! Приятного аппетита!
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