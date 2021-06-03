5 салатов с креветками: вкусные, легкие, простые в приготовлении

Креветки — отличный источник белка, витаминов и минералов. Но, при этом они также сильный аллерген и источник холестерина. Они вкусные и для многих полезные, но с ними надо быть осторожными.

Если у вас нет проблем со здоровьем, то рекомендую включать креветки в свой рацион. Нет, не есть их килограммами за раз, а готовить разнообразные салаты с ракообразными.

Мясо креветок отлично сочетается как с овощами и зелеными салатами, так и с фруктами и ягодами.

5 разнообразных легких салатов с креветками

1. Салат с креветками и свежими овощами

Ингредиенты

свежий зеленый салат;

свежие огурцы (+ томаты как вариант);

гренки из белого хлеба;

креветки;

Заправка: смесь оливкового масла, лимонного сока и черного молотого перца.

Технология приготовления

овощи моем, обсушиваем и нарезаем тонкими кольцами;

салат моем, обсушиваем и разрываем руками на небольшие кусочки;

смешиваем овощи и салат с заправкой и добавляем приготовленные креветки.

Как приготовить креветки правильно читайте тут.

2. Салат с креветками, авокадо и манго

Ингредиенты

смесь зеленых салатов (покупаю в упаковке);

свежие томаты;

спелое авокадо;

консервированное манго;

креветки;

Заправка: оливковое масло, соль, черный молотый перец.

Технология приготовления

томаты моем, обсушиваем и нарезаем кубиками;

из авокадо удаляем косточку, очищаем от кожуры и нарезаем кубиками;

манго нарезаем кубиками;

смешиваем овощи, фрукты и салат с заправкой и добавляем приготовленные креветки.

3. Салат с креветками и апельсинами

Ингредиенты

апельсины;

томаты;

зеленый салат;

репчатый лук;

вареные очищенные крупные креветки;

Заправка

мед – 1 ч.л.;

чеснок – 2 зубчика;

соевый соус – 2 ч.л.;

сок половины лимона.

Технология приготовления

Апельсины очистить. Удалить мякоть из пленок.

Лук очистить и нарезать тонкими кольцами.

Томаты и салат помыть и обсушить.

Томаты нарезать небольшими кусочками, салат разорвать на кусочки руками.

Приготовить заправку: смешать лимонный сок, соевый соус, мед и измельченный чеснок.

Выложить все ингредиенты в миску и заправить салат.

4. Салат с креветками, овощами и грибами

Ингредиенты

свежие томаты;

свежие шампиньоны;

свежий зеленый салат;

красный салатный лук;

петрушка;

сливочное масло;

креветки.

Заправка: оливковое масло, соевый соус, лимонный сок.

Технология приготовления

Шампиньоны нарезаем тонкими слайсами и обжариваем их 5-7 минут с добавлением сливочного масла.

Красный лук нарезаем тонкими кольцами.

Томаты и салат помыть и обсушить.

Томаты нарезать небольшими кусочками, салат разорвать на кусочки руками.

Петрушку разделяем на листики и стебли(нам нужны только нежные листики).

Смешиваем в миске все ингредиенты и заправляем заправкой.

Добавляем готовые креветки.

5. Салат с креветками и вялеными томатами

Ингредиенты

свежий зеленый салат;

красный салатный лук;

желтый сладкий “болгарский” перец;

свежие томаты;

вяленые томаты;

креветки.

Заправка: оливковое масло, соль и перец.

Готовим салат так же как и первый салат из этого списка, но добавляем к ингредиентам лишь вяленые томаты и нарезанный соломкой желтый сладкий перец.

Рекомендую попробовать также салат с креветками с добавлением клубники и черники. За основу можно взять салат номер 1.

Готовьте дома — это просто! Приятного аппетита!