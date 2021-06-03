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5 салатов с креветками: вкусные, легкие, простые в приготовлении

Креветки — отличный источник белка, витаминов и минералов. Но, при этом они также сильный аллерген и источник холестерина. Они вкусные и для многих полезные, но с ними надо быть осторожными.

Если у вас нет проблем со здоровьем, то рекомендую включать креветки в свой рацион. Нет, не есть их килограммами за раз, а готовить разнообразные салаты с ракообразными.

Мясо креветок отлично сочетается как с овощами и зелеными салатами, так и с фруктами и ягодами.

5 разнообразных легких салатов с креветками

1. Салат с креветками и свежими овощами

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5 салатов с креветками: вкусные, легкие, простые в приготовлении

Ингредиенты

  • свежий зеленый салат;
  • свежие огурцы (+ томаты как вариант);
  • гренки из белого хлеба;
  • креветки;

Заправка: смесь оливкового масла, лимонного сока и черного молотого перца.

Технология приготовления

  • овощи моем, обсушиваем и нарезаем тонкими кольцами;
  • салат моем, обсушиваем и разрываем руками на небольшие кусочки;
  • смешиваем овощи и салат с заправкой и добавляем приготовленные креветки.

Как приготовить креветки правильно читайте тут.

2. Салат с креветками, авокадо и манго

5 салатов с креветками: вкусные, легкие, простые в приготовлении

Ингредиенты

  • смесь зеленых салатов (покупаю в упаковке);
  • свежие томаты;
  • спелое авокадо;
  • консервированное манго;
  • креветки;

Заправка: оливковое масло, соль, черный молотый перец.

Технология приготовления

  • томаты моем, обсушиваем и нарезаем кубиками;
  • из авокадо удаляем косточку, очищаем от кожуры и нарезаем кубиками;
  • манго нарезаем кубиками;
  • смешиваем овощи, фрукты и салат с заправкой и добавляем приготовленные креветки.

3. Салат с креветками и апельсинами

5 салатов с креветками: вкусные, легкие, простые в приготовлении

Ингредиенты

  • апельсины;
  • томаты;
  • зеленый салат;
  • репчатый лук;
  • вареные очищенные крупные креветки;

Заправка

  • мед – 1 ч.л.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • соевый соус – 2 ч.л.;
  • сок половины лимона.

Технология приготовления

  • Апельсины очистить. Удалить мякоть из пленок.
  • Лук очистить и нарезать тонкими кольцами.
  • Томаты и салат помыть и обсушить.
  • Томаты нарезать небольшими кусочками, салат разорвать на кусочки руками.
  • Приготовить заправку: смешать лимонный сок, соевый соус, мед и измельченный чеснок.
  • Выложить все ингредиенты в миску и заправить салат.

4. Салат с креветками, овощами и грибами

5 салатов с креветками: вкусные, легкие, простые в приготовлении

Ингредиенты

  • свежие томаты;
  • свежие шампиньоны;
  • свежий зеленый салат;
  • красный салатный лук;
  • петрушка;
  • сливочное масло;
  • креветки.

Заправка: оливковое масло, соевый соус, лимонный сок.

Технология приготовления

  • Шампиньоны нарезаем тонкими слайсами и обжариваем их 5-7 минут с добавлением сливочного масла.
  • Красный лук нарезаем тонкими кольцами.
  • Томаты и салат помыть и обсушить.
  • Томаты нарезать небольшими кусочками, салат разорвать на кусочки руками.
  • Петрушку разделяем на листики и стебли(нам нужны только нежные листики).
  • Смешиваем в миске все ингредиенты и заправляем заправкой.
  • Добавляем готовые креветки.

5. Салат с креветками и вялеными томатами

5 салатов с креветками: вкусные, легкие, простые в приготовлении

Ингредиенты

  • свежий зеленый салат;
  • красный салатный лук;
  • желтый сладкий “болгарский” перец;
  • свежие томаты;
  • вяленые томаты;
  • креветки.

Заправка: оливковое масло, соль и перец.

Готовим салат так же как и первый салат из этого списка, но добавляем к ингредиентам лишь вяленые томаты и нарезанный соломкой желтый сладкий перец.

Рекомендую попробовать также салат с креветками с добавлением клубники и черники. За основу можно взять салат номер 1.

5 салатов с креветками: вкусные, легкие, простые в приготовлении

Готовьте дома — это просто! Приятного аппетита!

 

 

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