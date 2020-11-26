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Салат "Малахитовое кольцо"

Такую красоту смело можно приготовить на праздничный стол. Оформление этого салата точно не оставит никого равнодушным. И кстати, салат получается очень сытным, но при этом не навредит фигуре. Сохраняйте рецепт!

Салат "Малахитовое кольцо"

Время подготовки Время приготовления Порции
35 минут 40 минут 8 порций

Ингредиенты

  • Утиная грудка – 2 шт. (можно использовать куриную грудку)
  • Яйца – 3 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Твёрдый сыр – 150 г.
  • Изюм – 40 г.
  • Клюква сушеная – 20 г.
  • Чеснок – 3 зубка.
  • Киви 4-5 шт.
  • Лимонный сок – 1 ч.л.
  • Перец - по вкусу.
  • Майонез или сметана с горчицей - по вкусу.

Способ приготовления

  1. Утиную грудку необходимо отварить и разобрать на волокна либо нарезать мелким кубиком. 
  2. Яйца отварить, очистить от скорлупы и натереть на крупной терке. Твердый сыр также необходимо натереть на крупной терке.
  3.  Морковь натираем на крупной терке, к ней добавляем мелко нарзанные зубчики чеснока либо выдавленные через пресс.
  4. В теплой воде распарить изюм, ягоды промыть, перебрать и подсушить на салфетке. Таким образом необходимо поступить и с сушеной клюквой.
  5. Киви очищаем от кожуры и нарезаем тонкими слайсами.
  6.  В глубокой емкости соединить все ингредиенты нашего салата. При помощи лопатки все хорошо вымешать и заправить.
  7. Для заправки необходимо в тарелке смешать 3 столовых ложки сметаны и дижонскую горчицу. Горчицу добавляем по вкусу. Салат также можно заправить майонезом, если заправка из сметаны вам не нравится. 
  8.  В салат добавляем заправку, соль и перец, все хорошо перемешать.
  9. Сформировать салат в кондитерском кольце, внутрь которого необходимо поставить стакан, и выкладывать весь салат при помощи лопатки.
  10.  Убрать стакан и конторское кольцо, салат сверху украсить слайсами киви. Выкласть их по вешней и внутренней стороне салата, также по желанию можно украсить зеленью.
  11. Готовый салат отправляем в холодильник на несколько часов, чтобы он настоялся и стал еще вкуснее. 

Кстати:

Этот салат можно выкладывать и слоями их очередность: утиное филе, киви, яйца, морковь, изюм, сыр. Каждый слой смазываем майонезом или заправкой. Украсить слайсами киви.

 

 

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