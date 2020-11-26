Салат "Малахитовое кольцо"

Такую красоту смело можно приготовить на праздничный стол. Оформление этого салата точно не оставит никого равнодушным. И кстати, салат получается очень сытным, но при этом не навредит фигуре. Сохраняйте рецепт!

Время подготовки Время приготовления Порции 35 минут 40 минут 8 порций Ингредиенты Утиная грудка – 2 шт. (можно использовать куриную грудку)

Яйца – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Твёрдый сыр – 150 г.

Изюм – 40 г.

Клюква сушеная – 20 г.

Чеснок – 3 зубка.

Киви 4-5 шт.

Лимонный сок – 1 ч.л.

Перец - по вкусу.

Майонез или сметана с горчицей - по вкусу. Способ приготовления Утиную грудку необходимо отварить и разобрать на волокна либо нарезать мелким кубиком. Яйца отварить, очистить от скорлупы и натереть на крупной терке. Твердый сыр также необходимо натереть на крупной терке. Морковь натираем на крупной терке, к ней добавляем мелко нарзанные зубчики чеснока либо выдавленные через пресс. В теплой воде распарить изюм, ягоды промыть, перебрать и подсушить на салфетке. Таким образом необходимо поступить и с сушеной клюквой. Киви очищаем от кожуры и нарезаем тонкими слайсами. В глубокой емкости соединить все ингредиенты нашего салата. При помощи лопатки все хорошо вымешать и заправить. Для заправки необходимо в тарелке смешать 3 столовых ложки сметаны и дижонскую горчицу. Горчицу добавляем по вкусу. Салат также можно заправить майонезом, если заправка из сметаны вам не нравится. В салат добавляем заправку, соль и перец, все хорошо перемешать. Сформировать салат в кондитерском кольце, внутрь которого необходимо поставить стакан, и выкладывать весь салат при помощи лопатки. Убрать стакан и конторское кольцо, салат сверху украсить слайсами киви. Выкласть их по вешней и внутренней стороне салата, также по желанию можно украсить зеленью. Готовый салат отправляем в холодильник на несколько часов, чтобы он настоялся и стал еще вкуснее. Кстати: Этот салат можно выкладывать и слоями их очередность: утиное филе, киви, яйца, морковь, изюм, сыр. Каждый слой смазываем майонезом или заправкой. Украсить слайсами киви.