Салат "Малахитовое кольцо"

Такую красоту смело можно приготовить на праздничный стол. Оформление этого салата точно не оставит никого равнодушным. И кстати, салат получается очень сытным, но при этом не навредит фигуре. Сохраняйте рецепт!
|Время подготовки
|Время приготовления
|Порции
|35 минут
|40 минут
|8 порций
Ингредиенты
- Утиная грудка – 2 шт. (можно использовать куриную грудку)
- Яйца – 3 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Твёрдый сыр – 150 г.
- Изюм – 40 г.
- Клюква сушеная – 20 г.
- Чеснок – 3 зубка.
- Киви 4-5 шт.
- Лимонный сок – 1 ч.л.
- Перец - по вкусу.
- Майонез или сметана с горчицей - по вкусу.
Способ приготовления
- Утиную грудку необходимо отварить и разобрать на волокна либо нарезать мелким кубиком.
- Яйца отварить, очистить от скорлупы и натереть на крупной терке. Твердый сыр также необходимо натереть на крупной терке.
- Морковь натираем на крупной терке, к ней добавляем мелко нарзанные зубчики чеснока либо выдавленные через пресс.
- В теплой воде распарить изюм, ягоды промыть, перебрать и подсушить на салфетке. Таким образом необходимо поступить и с сушеной клюквой.
- Киви очищаем от кожуры и нарезаем тонкими слайсами.
- В глубокой емкости соединить все ингредиенты нашего салата. При помощи лопатки все хорошо вымешать и заправить.
- Для заправки необходимо в тарелке смешать 3 столовых ложки сметаны и дижонскую горчицу. Горчицу добавляем по вкусу. Салат также можно заправить майонезом, если заправка из сметаны вам не нравится.
- В салат добавляем заправку, соль и перец, все хорошо перемешать.
- Сформировать салат в кондитерском кольце, внутрь которого необходимо поставить стакан, и выкладывать весь салат при помощи лопатки.
- Убрать стакан и конторское кольцо, салат сверху украсить слайсами киви. Выкласть их по вешней и внутренней стороне салата, также по желанию можно украсить зеленью.
- Готовый салат отправляем в холодильник на несколько часов, чтобы он настоялся и стал еще вкуснее.
Кстати:
Этот салат можно выкладывать и слоями их очередность: утиное филе, киви, яйца, морковь, изюм, сыр. Каждый слой смазываем майонезом или заправкой. Украсить слайсами киви.
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