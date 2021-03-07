Если стоите, лучше сядьте, потому что наш сегодняшний торт «Фрукты в желе» одним своим видом приводит в неописуемый восторг. Настолько красив, что его жалко есть! Чтобы впечатлить гостей или презентовать дорогому другу — лучше не придумаешь.

Пусть вас не смущает кажущаяся сложность приготовления. С видеоинструкцией от от «Со Вкусом» повторить шедевр сможет даже тот, кто сложнее медовика ничего не пек. Количество ингредиентов для бисквита мы привели для формы диаметром 21 см. Так корж получится достаточно высоким, чтобы разделить его на 3 части.

Ингредиенты

Яйцо 6 шт. Пшеничная мука 150 г Сахар 130 г Соль 1 щеп. Консервированные ананасы 1 шт. Сливочный сыр 700 г Сливки 200 мл Сахарная пудра 250 г Кокосовая стружка 80 г Ванильный экстракт 10 г Белый шоколад 100 г Сливочное масло 130 г Вода 400 мл Желатин 10 г Гранат 1 шт. Апельсин 1 шт. Лимон 1 шт. Кумкват 150 г Виноград белый 150 г Мята 1 пуч.

Приготовление

Бисквит. Белки отделите от желтков. С помощью миксера взбейте белки с солью до пышной пены. В процессе взбивания порциями добавьте сахар. Продолжайте взбивать, по одному добавьте желтки, после этого всыпьте просеянную муку. Готовое тесто переложите в застеленную пергаментом форму. Бортики формы не смазывайте, иначе бисквит не поднимется. Выпекайте бисквит при 180 градусах 35 минут. Испеченный бисквит оставьте на решетке вверх дном до полного остывания, лучше оставить на ночь. Остывший бисквит извлеките из формы и разрежьте на 3 коржа. Крем. Холодные жирные сливки начните взбивать на низкой скорости миксера, в процессе постепенно увеличьте до максимума. Когда сливки загустеют, добавьте 400 г сливочного сыра и 150 г сахарной пудры. Перемешайте до однородности, добавьте ванильный экстракт. Всыпьте кокосовую стружку и перемешайте массу лопаткой. Сборка торта. В кулинарное кольцо вставьте первый корж. Смажьте его кремом, сверху разложите мелкие кубики консервированного ананаса, накройте вторым коржом, повторите очередность. Третий корж пропитайте соком консервированных ананасов. Накройте торт пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум на 4 часа. У готового торта срежьте боковую часть, как показано в видео. 100 г белого шоколада растопите с 30 г сливочного масла. Полученной глазурью густо покройте всю площадь среза и верхушку торта. Нарежьте и выложите часть фруктов. Желе. В 400 мл воды приготовьте прозрачное желе для торта с добавлением быстрорастворимого желатина для лучшего застывания. Нагрейте массу при постоянном перемешивании, до кипения не доводите. Остудите. Крем для украшения торта. Взбейте 100 г сливочного масла со 100 г сахарной пудры и 300 г сливочного сыра. Приготовленным кремом слегка смажьте бортики торта. Окончательное оформление. С помощью кондитерского кольца зафиксируйте ацетатную пленку. Порциями влейте прозрачное желе. Отправьте торт в холодильник до застывания желе. Снимите пленку, снова смажьте бортики торта кремом для украшения. После этого смажьте верхушку торта, выровняйте крем шпателем. Выложите оставшиеся фрукты и листики мяты.

Фруктовое ассорти выбирайте в зависимости от предпочтений и сезона. Летний вариант может быть с клубникой, малиной, черникой, разными видами смородины. Фантазируйте, удивляйте близких и не забывайте делиться нашими рецептами с друзьями!