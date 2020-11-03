Мягкие и воздушные: булочки из остатков картофельного пюре. Готовятся просто и быстро, а остаются свежими несколько дней

Эти булочки хороши и с чаем, и с супом. Мягкие как пух, они сохраняют свежесть несколько дней.
Готовить такие булочки мы будем из вчерашних или позавчерашних остатков картофельного пюре. Приготовление элементарное, а результат — потрясающий.
Для мягких картофельных булочек нужно:
- двести грамм картофельного пюре;
- четыре грамма сухих дрожжей;
- одно яйцо;
- две столовые ложки молока или воды;
- две столовые ложки растительного масла;
- соль по вкусу;
- три стакана муки (без горки).
Как сделать воздушные булочки из остатков пюре
Дрожжи отправляем в теплую воду или молоко, перемешиваем. Даем постоять пять минуток, чтобы они разошлись.
Картофельное пюре соединяем с яйцом, солим. Постепенно вводим муку и разведенные дрожжи.
Перемешиваем, вливаем масло.
Продолжаем замешивать тесто руками, пока оно не перестанет липнуть к ладоням. Даем заготовке подойти в теплом месте, примерно полчаса.
С помощью скалки делаем из теста пласт, толщиной около половины сантиметра. Стаканом вырезаем кружочки, в центре которых делаем дырочки.
Помещаем будущие булочки на лист для запекания, предварительно застелив его пергаментом. Смазываем верхушки желтком, по желанию посыпаем кунжутом.
Ставим булочки в уже горячую духовку, готовим 20 минут при 180 градусах.
Картофельные булочки можно есть и с супом, и с чаем — это очень вкусно. Даже через несколько дней они будут такими же мягкими, как сразу после выпечки.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии