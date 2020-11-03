Мягкие и воздушные: булочки из остатков картофельного пюре. Готовятся просто и быстро, а остаются свежими несколько дней

Эти булочки хороши и с чаем, и с супом. Мягкие как пух, они сохраняют свежесть несколько дней.

Готовить такие булочки мы будем из вчерашних или позавчерашних остатков картофельного пюре. Приготовление элементарное, а результат — потрясающий.

Для мягких картофельных булочек нужно:

двести грамм картофельного пюре;

четыре грамма сухих дрожжей;

одно яйцо;

две столовые ложки молока или воды;

две столовые ложки растительного масла;

соль по вкусу;

три стакана муки (без горки).

Как сделать воздушные булочки из остатков пюре

Дрожжи отправляем в теплую воду или молоко, перемешиваем. Даем постоять пять минуток, чтобы они разошлись.

Картофельное пюре соединяем с яйцом, солим. Постепенно вводим муку и разведенные дрожжи.

Перемешиваем, вливаем масло.

Продолжаем замешивать тесто руками, пока оно не перестанет липнуть к ладоням. Даем заготовке подойти в теплом месте, примерно полчаса.

С помощью скалки делаем из теста пласт, толщиной около половины сантиметра. Стаканом вырезаем кружочки, в центре которых делаем дырочки.

Помещаем будущие булочки на лист для запекания, предварительно застелив его пергаментом. Смазываем верхушки желтком, по желанию посыпаем кунжутом.

Ставим булочки в уже горячую духовку, готовим 20 минут при 180 градусах.

Картофельные булочки можно есть и с супом, и с чаем — это очень вкусно. Даже через несколько дней они будут такими же мягкими, как сразу после выпечки.

Приятного аппетита!