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Мягкие и воздушные: булочки из остатков картофельного пюре. Готовятся просто и быстро, а остаются свежими несколько дней

Эти булочки хороши и с чаем, и с супом. Мягкие как пух, они сохраняют свежесть несколько дней.

Мягкие и воздушные: булочки из остатков картофельного пюре. Готовятся просто и быстро, а остаются свежими несколько дней

Готовить такие булочки мы будем из вчерашних или позавчерашних остатков картофельного пюре. Приготовление элементарное, а результат — потрясающий.

Для мягких картофельных булочек нужно:

  • двести грамм картофельного пюре;
  • четыре грамма сухих дрожжей;
  • одно яйцо;
  • две столовые ложки молока или воды;
  • две столовые ложки растительного масла;
  • соль по вкусу;
  • три стакана муки (без горки).

Как сделать воздушные булочки из остатков пюре

Дрожжи отправляем в теплую воду или молоко, перемешиваем. Даем постоять пять минуток, чтобы они разошлись.

Картофельное пюре соединяем с яйцом, солим. Постепенно вводим муку и разведенные дрожжи.

Мягкие и воздушные: булочки из остатков картофельного пюре. Готовятся просто и быстро, а остаются свежими несколько дней

Перемешиваем, вливаем масло.

Мягкие и воздушные: булочки из остатков картофельного пюре. Готовятся просто и быстро, а остаются свежими несколько дней

Продолжаем замешивать тесто руками, пока оно не перестанет липнуть к ладоням. Даем заготовке подойти в теплом месте, примерно полчаса.

С помощью скалки делаем из теста пласт, толщиной около половины сантиметра. Стаканом вырезаем кружочки, в центре которых делаем дырочки.

Мягкие и воздушные: булочки из остатков картофельного пюре. Готовятся просто и быстро, а остаются свежими несколько дней

Помещаем будущие булочки на лист для запекания, предварительно застелив его пергаментом. Смазываем верхушки желтком, по желанию посыпаем кунжутом.

Мягкие и воздушные: булочки из остатков картофельного пюре. Готовятся просто и быстро, а остаются свежими несколько дней

Ставим булочки в уже горячую духовку, готовим 20 минут при 180 градусах.

Мягкие и воздушные: булочки из остатков картофельного пюре. Готовятся просто и быстро, а остаются свежими несколько дней

Картофельные булочки можно есть и с супом, и с чаем — это очень вкусно. Даже через несколько дней они будут такими же мягкими, как сразу после выпечки.

Приятного аппетита!

 

 

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