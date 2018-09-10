Вкуснейшая закуска к пиву из плавленых сырков и еще пары ингредиентов

Закуска к пиву из плавленых сырков.
Хорошей закуской к пиву могут быть не только чипсы, сухарики или рыбка. Сегодня мы отыскали рецепт вкуснейшего сырного печенья, которое готовится очень быстро и прекрасно подходит под пиво.
Рецепт сырного печенья.
Вам понадобится:
• плавленый сырок – 200 гр.;
• яйцо - 1 шт.;
• маргарин или сливочное масло – 100 гр.;
• сахар 1 ч. л.;
• соль - 0,5 ч. л.;
• разрыхлитель – 1 ч. л.;
• мука - 1 стакан;
• кунжут или мак добавить по вкусу.
Натереть плавленые сырки на терке.
Первоначально необходимо натереть на терке плавленый сырок. Далее нужно отделить белок от желтка и желток смешать с сырной массой. Добавить соль, сахар и муку с разрыхлителем. Тщательно перемешать. Если тесто липкое - добавить еще пару ложек муки.
Скрутить раскатанное тесто в рулет.
Тесто необходимо раскатать, чтобы получился прямоугольник. Разрезать его пополам. Из половинок скрутить рулетики и порезать на кусочки.
Выложить рулетики на предварительно смазанный маслом (маргарином) противень, присыпать по вкусу кунжутом или маком и запекать в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.
Соленое сырное печенье - отличная закуска к пиву.
Получившееся соленое сырное печенье станет прекрасное закуской к пиву.
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