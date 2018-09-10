Вкуснейшая закуска к пиву из плавленых сырков и еще пары ингредиентов

Закуска к пиву из плавленых сырков.



Хорошей закуской к пиву могут быть не только чипсы, сухарики или рыбка. Сегодня мы отыскали рецепт вкуснейшего сырного печенья, которое готовится очень быстро и прекрасно подходит под пиво.

Рецепт сырного печенья.



Вам понадобится:



• плавленый сырок – 200 гр.;

• яйцо - 1 шт.;

• маргарин или сливочное масло – 100 гр.;

• сахар 1 ч. л.;

• соль - 0,5 ч. л.;

• разрыхлитель – 1 ч. л.;

• мука - 1 стакан;

• кунжут или мак добавить по вкусу.

Натереть плавленые сырки на терке.



Первоначально необходимо натереть на терке плавленый сырок. Далее нужно отделить белок от желтка и желток смешать с сырной массой. Добавить соль, сахар и муку с разрыхлителем. Тщательно перемешать. Если тесто липкое - добавить еще пару ложек муки.

Скрутить раскатанное тесто в рулет.



Тесто необходимо раскатать, чтобы получился прямоугольник. Разрезать его пополам. Из половинок скрутить рулетики и порезать на кусочки.



Выложить рулетики на предварительно смазанный маслом (маргарином) противень, присыпать по вкусу кунжутом или маком и запекать в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.

Соленое сырное печенье - отличная закуска к пиву.



Получившееся соленое сырное печенье станет прекрасное закуской к пиву.

Если захочется более сладкий вариант печенья, стоит уменьшить количество соли и увеличить порцию сахара. Приятного аппетита!