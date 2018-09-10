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Вкуснейшая закуска к пиву из плавленых сырков и еще пары ингредиентов

Закуска к пиву из плавленых сырков.

Закуска к пиву из плавленых сырков.


Хорошей закуской к пиву могут быть не только чипсы, сухарики или рыбка. Сегодня мы отыскали рецепт вкуснейшего сырного печенья, которое готовится очень быстро и прекрасно подходит под пиво.

Рецепт сырного печенья.

Рецепт сырного печенья.


Вам понадобится: 

• плавленый сырок – 200 гр.;
• яйцо - 1 шт.;
• маргарин или сливочное масло – 100 гр.;
• сахар 1 ч. л.;
• соль - 0,5 ч. л.;
• разрыхлитель – 1 ч. л.;
• мука - 1 стакан;
• кунжут или мак добавить по вкусу.

Натереть плавленые сырки на терке.

Натереть плавленые сырки на терке.

Первоначально необходимо натереть на терке плавленый сырок. Далее нужно отделить белок от желтка и желток смешать с сырной массой. Добавить соль, сахар и муку с разрыхлителем. Тщательно перемешать. Если тесто липкое - добавить еще пару ложек муки. 

Скрутить раскатанное тесто в рулет.

Скрутить раскатанное тесто в рулет.

Тесто необходимо раскатать, чтобы получился прямоугольник. Разрезать его пополам. Из половинок скрутить рулетики и порезать на кусочки.

Выложить рулетики на предварительно смазанный маслом (маргарином) противень, присыпать по вкусу кунжутом или маком и запекать в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.

Соленое сырное печенье - отличная закуска к пиву.

Соленое сырное печенье - отличная закуска к пиву.

Получившееся соленое сырное печенье станет прекрасное закуской к пиву.

Если захочется более сладкий вариант печенья, стоит уменьшить количество соли и увеличить порцию сахара. Приятного аппетита! 

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печеньевыпечкакулинария
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