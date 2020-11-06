Считаю, что рецепт морковки по-корейски в домашних условиях нужен всем и каждому. Нет-нет, я не утрирую - на мой взгляд, это отличный, прекрасный и чудеснейший салат, который может выручить в десятках разных случаях. Во-первых и в-главных, он вкусный. Пикантный, острый, яркий, сочный, многогранный, ароматный и просто прекрасный. Во-вторых, он постный (вегетарианский), а значит, идеален в период ожидания Пасхи. В-третьих, доступный - мало продуктов в наших супермаркетах стоят дешевле моркови и лука. В-четвертых, полезный: морковь в сочетании с растительным маслом - это почти таблетка-витаминка, и даже лучше ее. Кроме того, рецепт морковки по-корейски в домашних условиях стоит освоить и еще по одной причине: это отличная добавка ко многим другим блюдам. Шаурма, всевозможные салаты, сэндвичи, грибные закуски отлично сочетаются с этой закуской - получается неизменно вкусно, пикантно и красиво. В общем, масса плюсов и ни одного минуса. Надо осваивать!

Если вы хотите, чтобы ваш овощной салат понравился мужу, добавьте в него веточку колбасы, пучок сосисок и кочан пельменей.

Рецепт морковки по-корейски в домашних условиях достался мне от подруги, которая в свою очередь записывала его под диктовку дяди-армянина.

Конечно, можно оспаривать аутентичность и правильность данной рецептуры, и, конечно же, можно найти более традиционный вариант, но у нас в семье прижился именно этот способ, нам он очень нравится, поэтому я делюсь безо всяких сомнений. Он стоит того, чтобы попробовать!

Данный рецепт морковки по-корейски в домашних условиях рассчитан на 2 кг моркови - это не много, поверьте. Еще ни разу не было, чтобы у нас что-то осталось и не съелось за несколько дней, а, учитывая, что этот салат без проблем хранится в холодильнике (5 дней пробовали - все отлично), можно готовить и не сомневаться.

Ингредиенты:

2 кг моркови;

1 кг лука;

100 г сахара;

100 мл растительного масла;

примерно 1 ст. л. соли;

2 головки чеснока;

15 г молотого кориандра;

примерно 5 г красного острого перца (ориентируйтесь на свой вкус);

15 г сухой аджики.

Морковь для этого рецепта нужна крупная, длинная и толстая. Обязательно - сочная, не подвявшая, плотная, ровная. Сорта с бледной и твердой сердцевиной не подходят категорически - нужна та морковь, которая внутри тоже будет оранжевой и яркой.

Определились? Выбрали? Моем.

Ну, и, разумеется, очищаем.

Берем терку для моркови по-корейски. Самую обычную, без особых наворотов - у меня в данном случае образец китайской массовой промышленности.

И натираем - так, чтобы получились длинные тонкие полосочки. Для этого начинаем с основания...

... и, не отрывая корнеплод и не сдвигая его в стороны, тянем вперед....

...и до конца.

Так получаются длинные полосочки - длиной в морковку.

Работа не самая простая, но необходимая. Таким макаром перетираем всю морковь.

Лук очищаем и нарезаем произвольными неэстетичными самыми разными кусочками. Правда, размер все же стоит выдержать одинаковый, но форма и аккуратность не принципиальны вообще.

На сковороду наливаем масло. Выкладываем лук.

Обжариваем до хорошо золотистого цвета.

В миску с морковкой насыпаем сахар.

Добавляем соль и все специи.

Очищаем чеснок.

Выдавливаем в миску.

И хорошо-хорошо перемешиваем.

Обжаренный лук выкладываем в несколько слоев марли.

И отжимаем сок и масло. Сухой (относительно сухой) лук выбрасываем (или используем как добавку к паштетам или хлебу).

Еще раз перемешиваем - тщательно и основательно.

Перекладываем в пищевой контейнер или банку и убираем в холодильник. Спустя 2-4 часа морковь по-корейски можно подавать.

В морковку по-корейски при желании добавляют кунжут, немного уксуса, зелень, кунжутное масло.

Приятного аппетита!