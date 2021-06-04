Здравствуйте, уважаемые читатели канала "Готовим с Калниной Натальей"! Приветствую своих постоянных гостей, а также всех тех, кто заглянул ко мне впервые!
Сегодня хочу поделится рецептом мясо «по-барски». Это рецепт мяса, который оценит вся семья и даже добавки попросят, поэтому готовьте сразу побольше. Мясо сочное, мягкое, особая изюминка здесь соус, который и творит волшебство.
Ингредиенты:
- мясо филе -500г
- соль -1/2ч.л.
- черный перец – по вкусу
- майонез (или сметана) -3ст.л.
- огурцы маринованные -1шт
- грецкие орешки -50г
- чеснок -2ст.л.
- зелень петрушки и укропа – 50г (или по вкусу)
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Можно взять куриную грудку или индейку, у меня свинина 500 грамм, нарежем на порционные кусочки. Теперь мясо отбиваем с двух сторон, если нет молоточка для отбивных можно отбить тыльной стороной ножа.
Теперь мясо солим с двух сторон и перчим, соли я добавляю половину чайной ложечки на 500 грамм мяса.
Берем сковороду наливаем растительное масло, хорошо разогреваем. Теперь обжариваем мясо с двух сторон на большом огне примерно по 30 секунд с каждой стороны, это делаем для того, чтобы запечатать сок в мясе.
Так обжариваем все мясо.
Теперь берем подходящий противень, у меня размер 40 см на 27 см.
Смазываем маслом и кладем мясо.
Приготовим соус. Маринованный огурец порежем мелким кубиком.
В миску кладем 3 ст.л. майонеза или сметаны, можно в равных пропорциях. Добавляем огурцы, зелень укропа и петрушки мелко порубим, грецкие орешки 50 грамм порубим ножом. И добавляем 2 зубчика чеснока, все перемешиваем, соус должен получится достаточно густой.
Кладем на мясо, можно посыпать тертым сыром по желанию.
Ставим в разогретую духовку и готовим 20-30 при 220 градусах, все зависит от размера порционных кусочков.
Пока мясо готовится, параллельно готовим гарнир, у меня сегодня жареный картофель/
Подаём мясо с гарниром к столу, дополнив овощами или овощным салатом. Мясо получается просто чудесное сочное и очень очень вкусное.
Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже:
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