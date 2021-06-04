Здравствуйте, уважаемые читатели канала "Готовим с Калниной Натальей"! Приветствую своих постоянных гостей, а также всех тех, кто заглянул ко мне впервые!

Сегодня хочу поделится рецептом мясо «по-барски». Это рецепт мяса, который оценит вся семья и даже добавки попросят, поэтому готовьте сразу побольше. Мясо сочное, мягкое, особая изюминка здесь соус, который и творит волшебство.

Ингредиенты:

мясо филе -500г

соль -1/2ч.л.

черный перец – по вкусу

майонез (или сметана) -3ст.л.

огурцы маринованные -1шт

грецкие орешки -50г

чеснок -2ст.л.

зелень петрушки и укропа – 50г (или по вкусу)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Можно взять куриную грудку или индейку, у меня свинина 500 грамм, нарежем на порционные кусочки. Теперь мясо отбиваем с двух сторон, если нет молоточка для отбивных можно отбить тыльной стороной ножа.

Теперь мясо солим с двух сторон и перчим, соли я добавляю половину чайной ложечки на 500 грамм мяса.

Берем сковороду наливаем растительное масло, хорошо разогреваем. Теперь обжариваем мясо с двух сторон на большом огне примерно по 30 секунд с каждой стороны, это делаем для того, чтобы запечатать сок в мясе.

Так обжариваем все мясо.

Теперь берем подходящий противень, у меня размер 40 см на 27 см.

Смазываем маслом и кладем мясо.

Приготовим соус. Маринованный огурец порежем мелким кубиком.

В миску кладем 3 ст.л. майонеза или сметаны, можно в равных пропорциях. Добавляем огурцы, зелень укропа и петрушки мелко порубим, грецкие орешки 50 грамм порубим ножом. И добавляем 2 зубчика чеснока, все перемешиваем, соус должен получится достаточно густой.

Кладем на мясо, можно посыпать тертым сыром по желанию.

Ставим в разогретую духовку и готовим 20-30 при 220 градусах, все зависит от размера порционных кусочков.

Пока мясо готовится, параллельно готовим гарнир, у меня сегодня жареный картофель/

Подаём мясо с гарниром к столу, дополнив овощами или овощным салатом. Мясо получается просто чудесное сочное и очень очень вкусное.

Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже: