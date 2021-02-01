Пышная творожная запеканка с манкой в духовке - очень вкусно и полезно!

Пышная творожная запеканка с манкой в духовке – отличный завтрак или десерт к чаю, который никогда не надоедает, ведь рецепт выпечки универсален. Состав можно видоизменять, добавляя различные молокопродукты, фрукты, сухофрукты, свежие ягоды, орехи или овощи.
Как приготовить творожную запеканку с манкой?
Творожная запеканка на манке куда сочнее той, что приготовлена с мукой. Кроме того, крупа позволяет печеному изделию отлично держать форму и не оседать после остывания. Очень важно во время приготовления использовать свежие продукты высокого качества, а также учесть некоторые общие для всех рецептов правила.
- Для запекания идеально подходит домашний жирный творог. Но и с магазинным блюдо получается не хуже. Главное, не брать слишком влажный продукт.
- Зернистый творог рекомендуется перетереть или перебить блендером.
- Добавив манную крупу, нужно оставить тесто на 20-30 минут. За это время крупицы успеют разбухнуть и не будут хрустеть в готовой запеканке.
- Творожная масса выпекается в глубокой жаропрочной форме, предварительно смазанной сливочным маслом. По желанию емкость можно присыпать поверх масла манкой.
- Печется пышная творожная запеканка с манкой в духовке при температуре от 170 до 200°С около 30-50 мин.
Творожная запеканка с манкой без яиц
В рецепт творожной запеканки в духовке с манкой вовсе необязательно добавлять яйца. И без них блюдо получается невероятно аппетитным, и, что не маловажно, куда менее калорийным. Если тесто покажется слишком белым, то желтоватый цвет можно придать, перемешав массу со щепоткой молотой куркумы.
Ингредиенты:
- творог – 450 г;
- манная крупа – 4 ст. ложки;
- сахар – 3 ст. ложки;
- сода – ½ ч. ложки;
- щепотка соли.
Приготовление
- Все компоненты тщательно перемешивают.
- Накрывают емкость с заготовкой пленкой, оставляют на полчаса.
- Выкладывают в форму и пекут при 180°С 30 мин.
Творожная запеканка с манкой и сметаной
В рецепт творожной запеканки с манкой нередко входит сметана. Она отлично выручит, если под рукой не оказалось жирного творога или же его вкус слишком пресный. Так же хорошо сметана «маскирует» сухой творог. С ней выпечка получается сочной и сытной, а если смазать сметаной верхушку, то появится еще и загорелая, хрустящая корочка.
Ингредиенты:
- творог – 600 г;
- сметана – 5 ст. ложек;
- манная крупа, сахар – 4 ст. ложки;
- разрыхлитель, ванильный сахар – 1 ч. ложка;
- соль – ½ ч. ложки;
- яйца – 2 шт.
Приготовление
- Крупу соединяют со сметаной, оставляют на 30 мин.
- Творог растирают с яйцами.
- Добавляют оставшиеся компоненты и разбухшую манку.
- Размешивают блендером до полной гладкости.
- Перекладывают массу в форму, сверху смазывают сметаной.
- Запекают при 180°С 40 мин.
- Выключают огонь, но оставляют запеканку внутри еще на 10 мин.
Творожная запеканка с молоком и манкой
Пышная творожная запеканка с манкой получится, если влить в тесто немного молока. Прекрасный аромат печеному изделию придаст ванильный сахар. Но если хочется разнообразить гамму вкуса и аромата, то в творожную массу можно добавить немного мелко тертой цедры апельсина или лимона, либо щепотку корицы, мускатного ореха, имбиря.
Ингредиенты:
- творог – 600 г;
- манная крупа, сахар – 100 г;
- сливочное масло – 50 г;
- молоко – 60 мл;
- ванильный сахар – 2 ч. ложки.
Приготовление
- Яйца перемешивают с молоком.
- Досыпают ванильный сахар, крупу.
- Промешивают и дают постоять полчаса.
- Творог перебивают блендером с размякшим маслом.
- Заготовки соединяют и пышная творожная запеканка с манкой печется в духовке при 180°С 45 мин.
Творожная запеканка на кефире с манкой
Приготовить запеканку творожную с манкой в духовке можно и на кефире. Тесто обретет едва уловимую, но приятную кислинку и получится очень нежным. Но если хочется почувствовать при дегустации более сладкий вкус, то перед самим выпеканием, в массу можно добавить немного растопленного белого или мелко тертого молочного шоколада.
Ингредиенты:
- творог – 300 г;
- манная крупа – 200 г;
- сахар – 80 г;
- ванилин – 2 г;
- кефир – 300 мл;
- разрыхлитель – ½ ч. ложки;
- щепотка соли.
Приготовление
- Кефир перемешивают с крупой, оставляют на 30 мин.
- Остальные компоненты перебивают блендером, соединяют с набухшей крупой.
- Пекут при 18°0С 40 мин., а потом дают 10 мин. постоять в выключенной духовке.
Творожная запеканка с йогуртом и манкой
Творожная запеканка без муки с манкой печется на основе различных молокопродуктов. Это может быть молоко, сметана, кефир, простокваша, ряженка и даже йогурт. Если хочется получить выпечку с привычным вкусом, то используется натуральный продукт. А разнообразить вкус можно йогуртом с любимой фруктовой добавкой.
Ингредиенты:
- творог – 400 г;
- йогурт – 300 г;
- манная крупа – 2 ст. ложки;
- сахар – 3 ч. ложки;
- яичный желток.
Приготовление
- Йогурт смешивают с манкой, оставляют на 20 мин.
- Соединяют с другими продуктами.
- Перемешивают блендером и пекут при 170°С 30 мин.
Творожная запеканка с манкой и сгущенкой
Очень нежная творожная запеканка с манкой получится со сгущенным молоком. Добавляется оно в большом количестве, поэтому дополнительно сахар в тесто не засыпается. Выпечка и без его участия получится в меру сладкой. Рыхлости припеченной творожной массе придаст небольшое количество пищевой соды.
Ингредиенты:
- творог – 400 г;
- сгущенное молоко – 200 г;
- манная крупа – 40 г;
- яйца – 2 шт.;
- сода – 1/3 ч. ложки.
Приготовление
- Творог перебивают блендером до гладкости с яйцами.
- Вливают сгущенку, а следом засыпают крупу с содой.
- Тщательно перемешивают и пекут при 180°С 50 мин.
Запеканка творожная с манкой как в садике
Не все дети по достоинству оценивают творожную запеканку, которую так часто дают в садике. А находясь уже во взрослом возрасте многим хочется повторить вкус когда-то нелюбимого блюда. Нежная творожная запеканка с манкой в духовке получится, если замешивать тесто на жирном твороге, который предварительно надо перетереть через сито. Яйца используются комнатной температуры.
Ингредиенты:
- творог – 500 г;
- манная крупа, сахар – 100 г;
- молоко – 50 мл;
- яйца – 2 шт.;
- щепотка ванилина.
Приготовление
- Яйца с сахаром взбивают до устойчивой пышной пены.
- Добавляют молокопродукты и продолжают взбивать до однородности.
- Вмешивают мягкое масло.
- Продолжая взбивание потихоньку всыпают крупу.
- Оставляют однородную массу на полчаса, а затем пекут при 180°С 30 мин.
ПП творожная запеканка в духовке с манкой
Диетическая творожная запеканка в духовке с манкой печется без сахара. Вместо него используются диетические подсластители. Обезжиренный творог задействовать не рекомендуется, так как он плохо держит форму и слишком кислит. Минимальный процент жирности должен быть 5%. А вот молоко подойдет и обезжиренное.
Ингредиенты:
- творог – 500 г;
- манная крупа – 70 г;
- сливочное масло – 30 г;
- молоко – 150 мл;
- разрыхлитель – ½ ч. ложки;
- подсластитель – по вкусу;
- щепотка ванилина.
Приготовление
- Молоко перемешивают с крупой, оставляют на 15 мин.
- Масло растапливают, перемешивают с оставшимися компонентами.
- Заготовки соединяют, перекладывают в форму, застеленную пергаментом.
- Пекут при 180°С 40 мин.
Творожная запеканка с манкой и изюмом – рецепт
Творожная запеканка с манкой и изюмом – классический вариант блюда, которое в таком исполнении всегда получается вкусным. Изюм можно дополнять другими сухофруктами. Добавляя в тесто их сначала надо тщательно вымыть и обязательно подержать 10-15 минут в кипятке. За это время плоды хорошо распарятся и станут мягкими.
Ингредиенты:
- творог – 1 кг;
- сахар – 200 г;
- манная крупа – 100 г;
- сливочное масло – 70 г;
- изюм – 50 г;
- яйца – 3 шт.;
- ванильный сахар – 2,5 ч. ложки;
- соль – 1/3 ч. ложки.
Приготовление
- Сухофрукт отмачивают в кипятке 10 мин., обсушивают на полотенце.
- Все продукты, кроме манки и масла, перебивают блендером.
- Всыпают крупу, вливают 1/3 растопленного масла.
- Перемешивают и дают постоять 30 мин.
- Затем классическая творожная запеканка с манкой печется при 180°С 40 мин.
- Изделие извлекают из духовки, смазывают верхушку остатком масла и остужают.
Творожная запеканка с манкой и бананом
Творожно-банановая запеканка в духовке с манкой – прекрасный десерт, в который вовсе необязательно добавлять сахар. Поспевшие бананы обладают хорошей сладостью, которая отлично ощущается и после выпекания. Кроме того, в рецепт входит ванильный сахар, выполняющий роль дополнительного подсластителя.
Ингредиенты:
- творог – 500 г;
- бананы – 100 г;
- манная крупа – 60 г;
- ванильный сахар – 40 г;
- молоко – 230 м;
- яйца – 1 шт.
Приготовление
- Творог, яйцо и крупу смешивают в одной емкости.
- Вмешивают сахар, молоко, а следом – пюрированный банан.
- Перемешивают и отправляют печься при 200°С 30 мин.
Творожная запеканка с яблоками и манкой
Вкусная творожная запеканка с манкой в духовке получается с ароматными яблоками. Плоды лучше подбирать средних размеров. Если они сами по себе сладкие, то указанного количества сахара вполне хватит, а вот выпекая изделие с кислыми сортами возможно потребуется немного больше подсластителя.
Ингредиенты:
- творог – 40 г;
- молоко – 100 мл;
- яблоки – 3 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- манная крупа – 3 ст. ложки;
- сахар – 2 ст. ложки;
- щепотка ванилина.
Приготовление
- Творог перебивают с яйцами блендером.
- Вмешивают крупу, ванилин, молоко.
- Оставляют на 15 мин., добавляют кубики яблок без кожуры и сердцевины.
- Вкусная творожная запеканка с манкой печется при 180°С 30 мин.
Запеканка творожная с тыквой и манкой
Очень популярен простой рецепт творожной запеканки с манкой и тыквой. Кроме новых вкусовых качеств, тыква придает выпечке яркий оттенок и волшебный аромат, заполняющий весь дом. Количество сахара можно регулировать по собственному усмотрению. Перед подачей изделие желательно присыпать сахарной пудрой.
Ингредиенты:
- творог – 300 г;
- тыква – 400 г;
- сахар – 50 г;
- сливочное масло – 30 г;
- яйца – 2 шт.;
- манная крупа – 2 ст. ложки;
- сок лимона – 1 ст. ложка;
- сода – ¼ ч. ложки;
- щепотка соли.
Приготовление
- Творог перетирают с размягченным маслом.
- Вмешивают оставшиеся компоненты и тыкву, измельченную на мелкой терке.
- Пекут при 200°С 40 мин.
Творожная запеканка с манкой и малиной
Невероятно вкусной получается творожная запеканка с манкой и ягодами. Плоды, используемые для запекания можно брать любые, но желательно, чтобы они не были слишком водянистыми. Иначе структура теста может нарушиться, и готовая выпечка будет разваливаться из-за избыточного количества влаги.
Ингредиенты:
- творог – 600 г;
- малина – 600 г;
- сливочное масло – 40 г;
- манная крупа, сахар – 3 ст. ложки;
- ванильный сахар – 1 ч. ложка.
Приготовление
- Все компоненты, кроме ягод, перемешивают.
- Дают постоять 15 мин., делят на две части.
- Половину выкладывают на дно формы.
- Сверху формируют слой ягод, накрывают оставшимся тестом.
- Пекут при 200°С 30 мин.
Запеканка творожная с морковью и манкой
Воздушная творожная запеканка в духовке с манкой может быть приготовлена с морковкой. Для рецепта, описанного далее, понадобится всего одна морковь среднего размера. Предварительно с корнеплода надо снять верхний слой кожуры, вымыть, потереть на терке с мелкими ядрами, протушить, а только потом добавлять в тесто.
Ингредиенты:
- творог – 360 г;
- манная крупа – 80 г;
- сливочное масло – 15 г;
- вода – 50 мл;
- яйца – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- сахар – 4 ст. ложки;
- щепотка ванилина.
Приготовление
- Морковку мелко натирают и тушат до мягкости с маслом и водой.
- Оставшиеся компоненты перемешивают до гладкости.
- Выкладывают в творожную массу морковь.
- Воздушная творожная запеканка с манкой печется при 180°С 35 мин.
Свежие комментарии