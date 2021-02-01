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Пышная творожная запеканка с манкой в духовке - очень вкусно и полезно!

Пышная творожная запеканка с манкой в духовке - очень вкусно и полезно!

Пышная творожная запеканка с манкой в духовке – отличный завтрак или десерт к чаю, который никогда не надоедает, ведь рецепт выпечки универсален. Состав можно видоизменять, добавляя различные молокопродукты, фрукты, сухофрукты, свежие ягоды, орехи или овощи.

Как приготовить творожную запеканку с манкой?

Творожная запеканка на манке куда сочнее той, что приготовлена с мукой. Кроме того, крупа позволяет печеному изделию отлично держать форму и не оседать после остывания. Очень важно во время приготовления использовать свежие продукты высокого качества, а также учесть некоторые общие для всех рецептов правила.

  1. Для запекания идеально подходит домашний жирный творог. Но и с магазинным блюдо получается не хуже. Главное, не брать слишком влажный продукт.
  2. Зернистый творог рекомендуется перетереть или перебить блендером.
  3. Добавив манную крупу, нужно оставить тесто на 20-30 минут. За это время крупицы успеют разбухнуть и не будут хрустеть в готовой запеканке.
  4. Творожная масса выпекается в глубокой жаропрочной форме, предварительно смазанной сливочным маслом. По желанию емкость можно присыпать поверх масла манкой.
  5. Печется пышная творожная запеканка с манкой в духовке при температуре от 170 до 200°С около 30-50 мин.

Творожная запеканка с манкой без яиц

Творожная запеканка с манкой без яиц

В рецепт творожной запеканки в духовке с манкой вовсе необязательно добавлять яйца. И без них блюдо получается невероятно аппетитным, и, что не маловажно, куда менее калорийным. Если тесто покажется слишком белым, то желтоватый цвет можно придать, перемешав массу со щепоткой молотой куркумы.

Ингредиенты:

  • творог – 450 г;
  • манная крупа – 4 ст. ложки;
  • сахар – 3 ст. ложки;
  • сода – ½ ч. ложки;
  • щепотка соли.

Приготовление

  1. Все компоненты тщательно перемешивают.
  2. Накрывают емкость с заготовкой пленкой, оставляют на полчаса.
  3. Выкладывают в форму и пекут при 180°С 30 мин.

Творожная запеканка с манкой и сметаной

Творожная запеканка с манкой и сметаной

В рецепт творожной запеканки с манкой нередко входит сметана. Она отлично выручит, если под рукой не оказалось жирного творога или же его вкус слишком пресный. Так же хорошо сметана «маскирует» сухой творог. С ней выпечка получается сочной и сытной, а если смазать сметаной верхушку, то появится еще и загорелая, хрустящая корочка.

Ингредиенты:

  • творог – 600 г;
  • сметана – 5 ст. ложек;
  • манная крупа, сахар – 4 ст. ложки;
  • разрыхлитель, ванильный сахар – 1 ч. ложка;
  • соль – ½ ч. ложки;
  • яйца – 2 шт.

Приготовление

  1. Крупу соединяют со сметаной, оставляют на 30 мин.
  2. Творог растирают с яйцами.
  3. Добавляют оставшиеся компоненты и разбухшую манку.
  4. Размешивают блендером до полной гладкости.
  5. Перекладывают массу в форму, сверху смазывают сметаной.
  6. Запекают при 180°С 40 мин.
  7. Выключают огонь, но оставляют запеканку внутри еще на 10 мин.

Творожная запеканка с молоком и манкой

Творожная запеканка с молоком и манкой

Пышная творожная запеканка с манкой получится, если влить в тесто немного молока. Прекрасный аромат печеному изделию придаст ванильный сахар. Но если хочется разнообразить гамму вкуса и аромата, то в творожную массу можно добавить немного мелко тертой цедры апельсина или лимона, либо щепотку корицы, мускатного ореха, имбиря.

Ингредиенты:

  • творог – 600 г;
  • манная крупа, сахар – 100 г;
  • сливочное масло – 50 г;
  • молоко – 60 мл;
  • ванильный сахар – 2 ч. ложки.

Приготовление

  1. Яйца перемешивают с молоком.
  2. Досыпают ванильный сахар, крупу.
  3. Промешивают и дают постоять полчаса.
  4. Творог перебивают блендером с размякшим маслом.
  5. Заготовки соединяют и пышная творожная запеканка с манкой печется в духовке при 180°С 45 мин.

Творожная запеканка на кефире с манкой

Творожная запеканка на кефире с манкой

Приготовить запеканку творожную с манкой в духовке можно и на кефире. Тесто обретет едва уловимую, но приятную кислинку и получится очень нежным. Но если хочется почувствовать при дегустации более сладкий вкус, то перед самим выпеканием, в массу можно добавить немного растопленного белого или мелко тертого молочного шоколада.

Ингредиенты:

  • творог – 300 г;
  • манная крупа – 200 г;
  • сахар – 80 г;
  • ванилин – 2 г;
  • кефир – 300 мл;
  • разрыхлитель – ½ ч. ложки;
  • щепотка соли.

Приготовление

  1. Кефир перемешивают с крупой, оставляют на 30 мин.
  2. Остальные компоненты перебивают блендером, соединяют с набухшей крупой.
  3. Пекут при 18°0С 40 мин., а потом дают 10 мин. постоять в выключенной духовке.

Творожная запеканка с йогуртом и манкой

Творожная запеканка с йогуртом и манкой

Творожная запеканка без муки с манкой печется на основе различных молокопродуктов. Это может быть молоко, сметана, кефир, простокваша, ряженка и даже йогурт. Если хочется получить выпечку с привычным вкусом, то используется натуральный продукт. А разнообразить вкус можно йогуртом с любимой фруктовой добавкой.

Ингредиенты:

  • творог – 400 г;
  • йогурт – 300 г;
  • манная крупа – 2 ст. ложки;
  • сахар – 3 ч. ложки;
  • яичный желток.

Приготовление

  1. Йогурт смешивают с манкой, оставляют на 20 мин.
  2. Соединяют с другими продуктами.
  3. Перемешивают блендером и пекут при 170°С 30 мин.

Творожная запеканка с манкой и сгущенкой

Творожная запеканка с манкой и сгущенкой

Очень нежная творожная запеканка с манкой получится со сгущенным молоком. Добавляется оно в большом количестве, поэтому дополнительно сахар в тесто не засыпается. Выпечка и без его участия получится в меру сладкой. Рыхлости припеченной творожной массе придаст небольшое количество пищевой соды.

Ингредиенты:

  • творог – 400 г;
  • сгущенное молоко – 200 г;
  • манная крупа – 40 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • сода – 1/3 ч. ложки.

Приготовление

  1. Творог перебивают блендером до гладкости с яйцами.
  2. Вливают сгущенку, а следом засыпают крупу с содой.
  3. Тщательно перемешивают и пекут при 180°С 50 мин.

Запеканка творожная с манкой как в садике

Запеканка творожная с манкой как в садике

Не все дети по достоинству оценивают творожную запеканку, которую так часто дают в садике. А находясь уже во взрослом возрасте многим хочется повторить вкус когда-то нелюбимого блюда. Нежная творожная запеканка с манкой в духовке получится, если замешивать тесто на жирном твороге, который предварительно надо перетереть через сито. Яйца используются комнатной температуры.

Ингредиенты:

  • творог – 500 г;
  • манная крупа, сахар – 100 г;
  • молоко – 50 мл;
  • яйца – 2 шт.;
  • щепотка ванилина.

Приготовление

  1. Яйца с сахаром взбивают до устойчивой пышной пены.
  2. Добавляют молокопродукты и продолжают взбивать до однородности.
  3. Вмешивают мягкое масло.
  4. Продолжая взбивание потихоньку всыпают крупу.
  5. Оставляют однородную массу на полчаса, а затем пекут при 180°С 30 мин.

ПП творожная запеканка в духовке с манкой

ПП творожная запеканка в духовке с манкой

Диетическая творожная запеканка в духовке с манкой печется без сахара. Вместо него используются диетические подсластители. Обезжиренный творог задействовать не рекомендуется, так как он плохо держит форму и слишком кислит. Минимальный процент жирности должен быть 5%. А вот молоко подойдет и обезжиренное.

Ингредиенты:

  • творог – 500 г;
  • манная крупа – 70 г;
  • сливочное масло – 30 г;
  • молоко – 150 мл;
  • разрыхлитель – ½ ч. ложки;
  • подсластитель – по вкусу;
  • щепотка ванилина.

Приготовление

  1. Молоко перемешивают с крупой, оставляют на 15 мин.
  2. Масло растапливают, перемешивают с оставшимися компонентами.
  3. Заготовки соединяют, перекладывают в форму, застеленную пергаментом.
  4. Пекут при 180°С 40 мин.

Творожная запеканка с манкой и изюмом – рецепт

Творожная запеканка с манкой и изюмом рецепт

Творожная запеканка с манкой и изюмом – классический вариант блюда, которое в таком исполнении всегда получается вкусным. Изюм можно дополнять другими сухофруктами. Добавляя в тесто их сначала надо тщательно вымыть и обязательно подержать 10-15 минут в кипятке. За это время плоды хорошо распарятся и станут мягкими.

Ингредиенты:

  • творог – 1 кг;
  • сахар – 200 г;
  • манная крупа – 100 г;
  • сливочное масло – 70 г;
  • изюм – 50 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • ванильный сахар – 2,5 ч. ложки;
  • соль – 1/3 ч. ложки.

Приготовление

  1. Сухофрукт отмачивают в кипятке 10 мин., обсушивают на полотенце.
  2. Все продукты, кроме манки и масла, перебивают блендером.
  3. Всыпают крупу, вливают 1/3 растопленного масла.
  4. Перемешивают и дают постоять 30 мин.
  5. Затем классическая творожная запеканка с манкой печется при 180°С 40 мин.
  6. Изделие извлекают из духовки, смазывают верхушку остатком масла и остужают.

Творожная запеканка с манкой и бананом

Творожная запеканка с манкой и бананом

Творожно-банановая запеканка в духовке с манкой – прекрасный десерт, в который вовсе необязательно добавлять сахар. Поспевшие бананы обладают хорошей сладостью, которая отлично ощущается и после выпекания. Кроме того, в рецепт входит ванильный сахар, выполняющий роль дополнительного подсластителя.

Ингредиенты:

  • творог – 500 г;
  • бананы – 100 г;
  • манная крупа – 60 г;
  • ванильный сахар – 40 г;
  • молоко – 230 м;
  • яйца – 1 шт.

Приготовление

  1. Творог, яйцо и крупу смешивают в одной емкости.
  2. Вмешивают сахар, молоко, а следом – пюрированный банан.
  3. Перемешивают и отправляют печься при 200°С 30 мин.

Творожная запеканка с яблоками и манкой

Творожная запеканка с яблоками и манкой

Вкусная творожная запеканка с манкой в духовке получается с ароматными яблоками. Плоды лучше подбирать средних размеров. Если они сами по себе сладкие, то указанного количества сахара вполне хватит, а вот выпекая изделие с кислыми сортами возможно потребуется немного больше подсластителя.

Ингредиенты:

  • творог – 40 г;
  • молоко – 100 мл;
  • яблоки – 3 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • манная крупа – 3 ст. ложки;
  • сахар – 2 ст. ложки;
  • щепотка ванилина.

Приготовление

  1. Творог перебивают с яйцами блендером.
  2. Вмешивают крупу, ванилин, молоко.
  3. Оставляют на 15 мин., добавляют кубики яблок без кожуры и сердцевины.
  4. Вкусная творожная запеканка с манкой печется при 180°С 30 мин.

Запеканка творожная с тыквой и манкой

Запеканка творожная с тыквой и манкой

Очень популярен простой рецепт творожной запеканки с манкой и тыквой. Кроме новых вкусовых качеств, тыква придает выпечке яркий оттенок и волшебный аромат, заполняющий весь дом. Количество сахара можно регулировать по собственному усмотрению. Перед подачей изделие желательно присыпать сахарной пудрой.

Ингредиенты:

  • творог – 300 г;
  • тыква – 400 г;
  • сахар – 50 г;
  • сливочное масло – 30 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • манная крупа – 2 ст. ложки;
  • сок лимона – 1 ст. ложка;
  • сода – ¼ ч. ложки;
  • щепотка соли.

Приготовление

  1. Творог перетирают с размягченным маслом.
  2. Вмешивают оставшиеся компоненты и тыкву, измельченную на мелкой терке.
  3. Пекут при 200°С 40 мин.

Творожная запеканка с манкой и малиной

Творожная запеканка с манкой и малиной

Невероятно вкусной получается творожная запеканка с манкой и ягодами. Плоды, используемые для запекания можно брать любые, но желательно, чтобы они не были слишком водянистыми. Иначе структура теста может нарушиться, и готовая выпечка будет разваливаться из-за избыточного количества влаги.

Ингредиенты:

  • творог – 600 г;
  • малина – 600 г;
  • сливочное масло – 40 г;
  • манная крупа, сахар – 3 ст. ложки;
  • ванильный сахар – 1 ч. ложка.

Приготовление

  1. Все компоненты, кроме ягод, перемешивают.
  2. Дают постоять 15 мин., делят на две части.
  3. Половину выкладывают на дно формы.
  4. Сверху формируют слой ягод, накрывают оставшимся тестом.
  5. Пекут при 200°С 30 мин.

Запеканка творожная с морковью и манкой

Запеканка творожная с морковью и манкой

Воздушная творожная запеканка в духовке с манкой может быть приготовлена с морковкой. Для рецепта, описанного далее, понадобится всего одна морковь среднего размера. Предварительно с корнеплода надо снять верхний слой кожуры, вымыть, потереть на терке с мелкими ядрами, протушить, а только потом добавлять в тесто.

Ингредиенты:

  • творог – 360 г;
  • манная крупа – 80 г;
  • сливочное масло – 15 г;
  • вода – 50 мл;
  • яйца – 2 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • сахар – 4 ст. ложки;
  • щепотка ванилина.

Приготовление

  1. Морковку мелко натирают и тушат до мягкости с маслом и водой.
  2. Оставшиеся компоненты перемешивают до гладкости.
  3. Выкладывают в творожную массу морковь.
  4. Воздушная творожная запеканка с манкой печется при 180°С 35 мин.

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