Пышная творожная запеканка с манкой в духовке - очень вкусно и полезно!

Пышная творожная запеканка с манкой в духовке – отличный завтрак или десерт к чаю, который никогда не надоедает, ведь рецепт выпечки универсален. Состав можно видоизменять, добавляя различные молокопродукты, фрукты, сухофрукты, свежие ягоды, орехи или овощи.

Как приготовить творожную запеканку с манкой?

Творожная запеканка на манке куда сочнее той, что приготовлена с мукой. Кроме того, крупа позволяет печеному изделию отлично держать форму и не оседать после остывания. Очень важно во время приготовления использовать свежие продукты высокого качества, а также учесть некоторые общие для всех рецептов правила.

Для запекания идеально подходит домашний жирный творог. Но и с магазинным блюдо получается не хуже. Главное, не брать слишком влажный продукт. Зернистый творог рекомендуется перетереть или перебить блендером. Добавив манную крупу, нужно оставить тесто на 20-30 минут. За это время крупицы успеют разбухнуть и не будут хрустеть в готовой запеканке. Творожная масса выпекается в глубокой жаропрочной форме, предварительно смазанной сливочным маслом. По желанию емкость можно присыпать поверх масла манкой. Печется пышная творожная запеканка с манкой в духовке при температуре от 170 до 200°С около 30-50 мин.

Творожная запеканка с манкой без яиц

В рецепт творожной запеканки в духовке с манкой вовсе необязательно добавлять яйца. И без них блюдо получается невероятно аппетитным, и, что не маловажно, куда менее калорийным. Если тесто покажется слишком белым, то желтоватый цвет можно придать, перемешав массу со щепоткой молотой куркумы.

Ингредиенты:

творог – 450 г;

манная крупа – 4 ст. ложки;

сахар – 3 ст. ложки;

сода – ½ ч. ложки;

щепотка соли.

Приготовление

Все компоненты тщательно перемешивают. Накрывают емкость с заготовкой пленкой, оставляют на полчаса. Выкладывают в форму и пекут при 180°С 30 мин.

Творожная запеканка с манкой и сметаной

В рецепт творожной запеканки с манкой нередко входит сметана. Она отлично выручит, если под рукой не оказалось жирного творога или же его вкус слишком пресный. Так же хорошо сметана «маскирует» сухой творог. С ней выпечка получается сочной и сытной, а если смазать сметаной верхушку, то появится еще и загорелая, хрустящая корочка.

Ингредиенты:

творог – 600 г;

сметана – 5 ст. ложек;

манная крупа, сахар – 4 ст. ложки;

разрыхлитель, ванильный сахар – 1 ч. ложка;

соль – ½ ч. ложки;

яйца – 2 шт.

Приготовление

Крупу соединяют со сметаной, оставляют на 30 мин. Творог растирают с яйцами. Добавляют оставшиеся компоненты и разбухшую манку. Размешивают блендером до полной гладкости. Перекладывают массу в форму, сверху смазывают сметаной. Запекают при 180°С 40 мин. Выключают огонь, но оставляют запеканку внутри еще на 10 мин.

Творожная запеканка с молоком и манкой

Пышная творожная запеканка с манкой получится, если влить в тесто немного молока. Прекрасный аромат печеному изделию придаст ванильный сахар. Но если хочется разнообразить гамму вкуса и аромата, то в творожную массу можно добавить немного мелко тертой цедры апельсина или лимона, либо щепотку корицы, мускатного ореха, имбиря.

Ингредиенты:

творог – 600 г;

манная крупа, сахар – 100 г;

сливочное масло – 50 г;

молоко – 60 мл;

ванильный сахар – 2 ч. ложки.

Приготовление

Яйца перемешивают с молоком. Досыпают ванильный сахар, крупу. Промешивают и дают постоять полчаса. Творог перебивают блендером с размякшим маслом. Заготовки соединяют и пышная творожная запеканка с манкой печется в духовке при 180°С 45 мин.

Творожная запеканка на кефире с манкой

Приготовить запеканку творожную с манкой в духовке можно и на кефире. Тесто обретет едва уловимую, но приятную кислинку и получится очень нежным. Но если хочется почувствовать при дегустации более сладкий вкус, то перед самим выпеканием, в массу можно добавить немного растопленного белого или мелко тертого молочного шоколада.

Ингредиенты:

творог – 300 г;

манная крупа – 200 г;

сахар – 80 г;

ванилин – 2 г;

кефир – 300 мл;

разрыхлитель – ½ ч. ложки;

щепотка соли.

Приготовление

Кефир перемешивают с крупой, оставляют на 30 мин. Остальные компоненты перебивают блендером, соединяют с набухшей крупой. Пекут при 18°0С 40 мин., а потом дают 10 мин. постоять в выключенной духовке.

Творожная запеканка с йогуртом и манкой

Творожная запеканка без муки с манкой печется на основе различных молокопродуктов. Это может быть молоко, сметана, кефир, простокваша, ряженка и даже йогурт. Если хочется получить выпечку с привычным вкусом, то используется натуральный продукт. А разнообразить вкус можно йогуртом с любимой фруктовой добавкой.

Ингредиенты:

творог – 400 г;

йогурт – 300 г;

манная крупа – 2 ст. ложки;

сахар – 3 ч. ложки;

яичный желток.

Приготовление

Йогурт смешивают с манкой, оставляют на 20 мин. Соединяют с другими продуктами. Перемешивают блендером и пекут при 170°С 30 мин.

Творожная запеканка с манкой и сгущенкой

Очень нежная творожная запеканка с манкой получится со сгущенным молоком. Добавляется оно в большом количестве, поэтому дополнительно сахар в тесто не засыпается. Выпечка и без его участия получится в меру сладкой. Рыхлости припеченной творожной массе придаст небольшое количество пищевой соды.

Ингредиенты:

творог – 400 г;

сгущенное молоко – 200 г;

манная крупа – 40 г;

яйца – 2 шт.;

сода – 1/3 ч. ложки.

Приготовление

Творог перебивают блендером до гладкости с яйцами. Вливают сгущенку, а следом засыпают крупу с содой. Тщательно перемешивают и пекут при 180°С 50 мин.

Запеканка творожная с манкой как в садике

Не все дети по достоинству оценивают творожную запеканку, которую так часто дают в садике. А находясь уже во взрослом возрасте многим хочется повторить вкус когда-то нелюбимого блюда. Нежная творожная запеканка с манкой в духовке получится, если замешивать тесто на жирном твороге, который предварительно надо перетереть через сито. Яйца используются комнатной температуры.

Ингредиенты:

творог – 500 г;

манная крупа, сахар – 100 г;

молоко – 50 мл;

яйца – 2 шт.;

щепотка ванилина.

Приготовление

Яйца с сахаром взбивают до устойчивой пышной пены. Добавляют молокопродукты и продолжают взбивать до однородности. Вмешивают мягкое масло. Продолжая взбивание потихоньку всыпают крупу. Оставляют однородную массу на полчаса, а затем пекут при 180°С 30 мин.

ПП творожная запеканка в духовке с манкой

Диетическая творожная запеканка в духовке с манкой печется без сахара. Вместо него используются диетические подсластители. Обезжиренный творог задействовать не рекомендуется, так как он плохо держит форму и слишком кислит. Минимальный процент жирности должен быть 5%. А вот молоко подойдет и обезжиренное.

Ингредиенты:

творог – 500 г;

манная крупа – 70 г;

сливочное масло – 30 г;

молоко – 150 мл;

разрыхлитель – ½ ч. ложки;

подсластитель – по вкусу;

щепотка ванилина.

Приготовление

Молоко перемешивают с крупой, оставляют на 15 мин. Масло растапливают, перемешивают с оставшимися компонентами. Заготовки соединяют, перекладывают в форму, застеленную пергаментом. Пекут при 180°С 40 мин.

Творожная запеканка с манкой и изюмом – рецепт

Творожная запеканка с манкой и изюмом – классический вариант блюда, которое в таком исполнении всегда получается вкусным. Изюм можно дополнять другими сухофруктами. Добавляя в тесто их сначала надо тщательно вымыть и обязательно подержать 10-15 минут в кипятке. За это время плоды хорошо распарятся и станут мягкими.

Ингредиенты:

творог – 1 кг;

сахар – 200 г;

манная крупа – 100 г;

сливочное масло – 70 г;

изюм – 50 г;

яйца – 3 шт.;

ванильный сахар – 2,5 ч. ложки;

соль – 1/3 ч. ложки.

Приготовление

Сухофрукт отмачивают в кипятке 10 мин., обсушивают на полотенце. Все продукты, кроме манки и масла, перебивают блендером. Всыпают крупу, вливают 1/3 растопленного масла. Перемешивают и дают постоять 30 мин. Затем классическая творожная запеканка с манкой печется при 180°С 40 мин. Изделие извлекают из духовки, смазывают верхушку остатком масла и остужают.

Творожная запеканка с манкой и бананом

Творожно-банановая запеканка в духовке с манкой – прекрасный десерт, в который вовсе необязательно добавлять сахар. Поспевшие бананы обладают хорошей сладостью, которая отлично ощущается и после выпекания. Кроме того, в рецепт входит ванильный сахар, выполняющий роль дополнительного подсластителя.

Ингредиенты:

творог – 500 г;

бананы – 100 г;

манная крупа – 60 г;

ванильный сахар – 40 г;

молоко – 230 м;

яйца – 1 шт.

Приготовление

Творог, яйцо и крупу смешивают в одной емкости. Вмешивают сахар, молоко, а следом – пюрированный банан. Перемешивают и отправляют печься при 200°С 30 мин.

Творожная запеканка с яблоками и манкой

Вкусная творожная запеканка с манкой в духовке получается с ароматными яблоками. Плоды лучше подбирать средних размеров. Если они сами по себе сладкие, то указанного количества сахара вполне хватит, а вот выпекая изделие с кислыми сортами возможно потребуется немного больше подсластителя.

Ингредиенты:

творог – 40 г;

молоко – 100 мл;

яблоки – 3 шт.;

яйца – 2 шт.;

манная крупа – 3 ст. ложки;

сахар – 2 ст. ложки;

щепотка ванилина.

Приготовление

Творог перебивают с яйцами блендером. Вмешивают крупу, ванилин, молоко. Оставляют на 15 мин., добавляют кубики яблок без кожуры и сердцевины. Вкусная творожная запеканка с манкой печется при 180°С 30 мин.

Запеканка творожная с тыквой и манкой

Очень популярен простой рецепт творожной запеканки с манкой и тыквой. Кроме новых вкусовых качеств, тыква придает выпечке яркий оттенок и волшебный аромат, заполняющий весь дом. Количество сахара можно регулировать по собственному усмотрению. Перед подачей изделие желательно присыпать сахарной пудрой.

Ингредиенты:

творог – 300 г;

тыква – 400 г;

сахар – 50 г;

сливочное масло – 30 г;

яйца – 2 шт.;

манная крупа – 2 ст. ложки;

сок лимона – 1 ст. ложка;

сода – ¼ ч. ложки;

щепотка соли.

Приготовление

Творог перетирают с размягченным маслом. Вмешивают оставшиеся компоненты и тыкву, измельченную на мелкой терке. Пекут при 200°С 40 мин.

Творожная запеканка с манкой и малиной

Невероятно вкусной получается творожная запеканка с манкой и ягодами. Плоды, используемые для запекания можно брать любые, но желательно, чтобы они не были слишком водянистыми. Иначе структура теста может нарушиться, и готовая выпечка будет разваливаться из-за избыточного количества влаги.

Ингредиенты:

творог – 600 г;

малина – 600 г;

сливочное масло – 40 г;

манная крупа, сахар – 3 ст. ложки;

ванильный сахар – 1 ч. ложка.

Приготовление

Все компоненты, кроме ягод, перемешивают. Дают постоять 15 мин., делят на две части. Половину выкладывают на дно формы. Сверху формируют слой ягод, накрывают оставшимся тестом. Пекут при 200°С 30 мин.

Запеканка творожная с морковью и манкой

Воздушная творожная запеканка в духовке с манкой может быть приготовлена с морковкой. Для рецепта, описанного далее, понадобится всего одна морковь среднего размера. Предварительно с корнеплода надо снять верхний слой кожуры, вымыть, потереть на терке с мелкими ядрами, протушить, а только потом добавлять в тесто.

Ингредиенты:

творог – 360 г;

манная крупа – 80 г;

сливочное масло – 15 г;

вода – 50 мл;

яйца – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

сахар – 4 ст. ложки;

щепотка ванилина.

Приготовление