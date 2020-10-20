Как приготовить сало, чтобы захотелось добавки: 4 рецепта от классики до экзотики

С приходом холодов всё чаще хочется чего-то сытного: вкусной колбаски, мяса или же кусочек нежного пикантного сала на ломтике тёмного хлеба, да под картошечку с квашеной капусточкой и огурцом. Сегодня в нашей подборке рецептов раскрываем все самые вкусные секреты засолки сала в домашних условиях.

1. С чесноком

Классический рецепт сала с чесноком и перцем.

Сало с чесноком и чёрным перцем – классика, полюбившаяся многим хозяйкам. И совсем неудивительно, что этот простой рецепт засолки прижился практически во всём мире.

Ингредиенты:

• Сало - 1-1,5 кг;

• Соль - 1 неполный на палец стакан;

• Перец молотый чёрный - 1 пакетик (20-30 г);

• Чеснок - 1 головка среднего размера.

Сало с чесноком.

Способ приготовления:

• Сало нарезать равномерными кусочками примерно 5-6 сантиметров;

• И в каждом ломтике сделать поперечные надрезы;

• В миске смешать соль и перец;

• После переложить туда кусочки сала и хорошенько обвалять со всех сторон;

• Зубчики чеснока разрезать на несколько частей и нашпиговать им кусочки сала;

• Переложить в банку;

• Накрыть крышкой и отправить в холодильник не меньше, чем на три-четыре дня;

• Готовое сало подавать как самостоятельное блюдо на хлебе или в качестве закуски к борщу, картофелю и др.

2. В рассоле

Нежное и потрясающе вкусное сало.

Несмотря на то, что сало в рассоле требует чуть больше времени на приготовление, тем не менее, оно того стоит, ведь главным его преимуществом является нежный вкус.

Ингредиенты:

• Сало - 1,5-2 кг;

• Вода - 4-5 стаканов;

• Соль - 1 неполный на палец стакан;

• Чеснок - 1 головка среднего размера;

• Лист лавровый - 5-6 шт;

• Перец чёрный горошком - 8-12 горошин;

• Специи для сала - 1 ч.л. или по вкусу.

Сало в рассоле.

Способ приготовления:

• Сало нарезать равномерными кусочками толщиной 4-5 сантиметров;

• В кастрюлю налить воду;

• Добавить соль и отправить на плиту;

• Довести до кипения, проварить 1-2 минуты;

• А после снять с огня и остудить;

• Чеснок мелко нарезать, смешать с горошинами перца и лавровым листом;

• Получившейся смесью натереть кусочки сала;

• Переложить сало в банку;

• Залить рассолом;

• Прикрыть крышкой (важно оставить небольшой зазор);

• Оставить банку в тёплом месте при комнатной температуре не менее трёх дней;

• Затем закрыть крышкой и поставить в холодильник примерно на четыре-пять дней;

• Затем достать сало;

• Вытереть бумажными салфетками;

• Натереть хорошенько специями;

• Завернуть в бумажный пакет или бумагу;

• Отправить в морозильную камеру на сутки;

• На следующий день можно подавать к столу.

3. В луковой шелухе

Сало в луковой шелухе.

Нравится сало с тонким ароматом и привкусом дымка? Тогда рецепт сала в луковой шелухе – то, что вам надо. Попробуйте приготовить и не прогадаете, результат вас приятно удивит, а домочадцы потребуют добавки.

Ингредиенты:

• Сало с прослойкой - 1-1,5 кг;

• Вода - 1 литровая банка;

• Луковая шелуха - примерно две жменьки;

• Лист лавровый - 3-4 шт;

• Соль - 1 неполный на палец стакан;

• Сахар - 4 ч.л;

• Перец душистый - 5-6 горошин;

• Чеснок - 5-6 зубчиков;

• Паприка молотая - 1 ч.л. или по вкусу;

• Смесь перцев - 1 ч.л. или по вкусу.

Ароматное, нежное и очень вкусное домашнее сало.

Способ приготовления:

• В кастрюле смешать воду с луковой шелухой (обязательно перед этим промыть тщательно под проточной водой), лавровым листом, солью и сахаром;

• Перемешать и довести до кипения;

• Снять с огня и слегка остудить;

• Затем в кастрюлю переложить кусок сала (важно, чтобы жидкость покрывала его не менее чем на 2-3 см);

• Накрыть крышкой и довести до кипения;

• Уменьшить огонь и готовить примерно 15-20 минут;

• Затем снять с огня;

• Тщательно остудить;

• Переложить в кастрюлю;

• Накрыть крышкой и поставить в холодильник на 12-14 часов;

• Затем достать;

• Просушить бумажными салфетками;

• Натереть чесночно-перечной смесью и паприкой;

• Замотать в пищевую плёнку (можно использовать пакет);

• Переложить в морозильную камеру;

• Перед подачей нарезать тонкими ломтиками и дать постоять при комнатной температуре 5-6 минут.

4. С черносливом

Сало с черносливом.

Ещё один восхитительный рецепт домашнего сала, который придётся по вкусу всем тем, кто предпочитает копчёности. Главным секретным ингредиентом является чернослив. Именно он при засолке даёт тот самый прокопченный вкус и аромат.

Ингредиенты:

• Сало с прослойкой - 1-1,5 кг;

• Чернослив копчёный - 1 стакан;

• Специи для сала - 1 ч.л;

• Чеснок - 1 небольшая головка;

• Соль - 1-2 ч.л;

• Смесь перцев горошком или молотая - 1 ч.л.

Просто пальчики оближешь.

Способ приготовления:

• Сало нарезать равномерными кусками примерно 5-6 сантиметров;

• В каждом кусочке сделать надрезы наискосок;

• Зубчики чеснока нарезать на две-три части и нашпиговать ими сало;

• В миске смешать смесь перцев, приправу для сала, соль;

• В получившейся смеси обвалять все кусочки сала;

• Затем переложить в банку, чередуя слоями с черносливом;

• Накрыть банку крышкой и переставить в глубокую кастрюлю (дно предварительно застелить полотенцем);

• Налить в кастрюлю воду так, что уровень был на 6-8 сантиметров ниже горлышка банки;

• Готовить на медленном огне примерно два часа;

• Затем хорошенько остудить и убрать в холодильник.