Сливовый пирог по легендарному рецепту из газеты The New York Times



Рецепт этого сливового пирога публиковался из года в год в американской газете The New York Times, пока в один момент редактор газеты, уставший от одного и того же рецепта, который постоянно требовали американки, заявил, что они публикуют сливовый пирог в последний раз, и пусть домохозяйки его вырежут, заламинируют и повесят на холодильник. Вот такая ходит история об этом пироге.

Очень простой пирог со сливами из абсолютно доступных ингредиентов выходит очень влажным внутри и ароматным.





Ингредиенты:

Слива - 12 шт.

Сахар - 150 гр (я кладу 100 гр)

Соль - щепотка

Масло - 115 гр

Мука - 120 гр

Яйцо - 2 шт

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Для посыпки:

Корица - 1 ч.л.

Сахар - 1 ст.л.

1. Размягченное сливочное масло взбить с сахаром и щепоткой соли до побеления.

2. Ввести в массу по одному яйцу за раз, хорошо взбивая смесь.

3. Смешать муку с разрыхлителем, просеять муку в тесто и хорошо перемешать.

4. Сливы разрезать на половинки, удалить косточки.

5. Дно формы выстелить пергаментом, бока смазать сливочным или растительным маслом, вылить тесто, разровнять.

6. Сверху на тесто выложить сливы, посыпать сахаром и корицей.

7. Выпекать 45 минут при температуре 180 градусов. Весь рецепт Вы можете посмотреть в видео:

