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Салат из баклажанов и яиц

Салат из баклажанов и яиц

Салат из баклажанов и яиц, рецепт которого я вам предлагаю приготовить, - простое по составу и приготовлению, но очень вкусное блюдо. Его можно подать к столу и в будни, и в праздники. В отличие от большинства салатов из жареных баклажанов, это блюдо подается в охлажденном виде. Жареные на оливковом масле баклажаны по вкусу напоминают грибы. Их прекрасно дополняет болгарский перец, делая салат сочным и ярким. Твердый сыр придает блюду пикантную сливочную нотку. Для рецепта я рекомендую использовать красный репчатый лук. Он достаточно сладкий, без горечи, поэтому не требует предварительного маринования. Если вы хотите угостить родных новым вкусным рецептом из баклажанов, следуйте пошаговому рецепту с фото!

Салат из баклажанов и яиц

Ингредиенты:

  • баклажаны - 2 шт.;
  • куриные яйца - 3 шт.;
  • твердый сыр - 100 г;
  • болгарский перец - 1 шт.;
  • красный лук - 1 маленькая головка;
  • оливковое масло - 50 мл;
  • майонез - 2 ст. л.;
  • соль и черный молотый перец - по вкусу;
  • свежая петрушка - 2-3 веточки для украшения.

Готовим салат из баклажанов и яиц:

Баклажаны помоем, обрежем хвостики. Очистим овощи от кожуры, порежем соломкой.

Салат из баклажанов и яиц

Выложим измельченные баклажаны в глубокую сковороду с разогретым оливковым маслом. Периодически помешивая, будем обжаривать овощи на среднем огне до золотистого оттенка.

В конце приготовления баклажаны посолим и приправим черным молотым перцем по вкусу, чтобы салат из баклажанов и яиц получился в меру острым. Переложим овощи в глубокий салатник, остудим до комнатной температуры.

Салат из баклажанов и яиц

Красный репчатый лук очистим от шелухи, порежем тонкими полукольцами. Болгарский перец помоем, разрежем напополам, удалим семенную коробку. Порежем перец четверть кольцами.

Салат из баклажанов и яиц

Добавим измельченные овощи к остывшим до комнатной температуры баклажанам.

Салат из баклажанов и яиц

Куриные яйца сварим вкрутую, остудим, очистим от скорлупы, порежем полукольцами. Твердый сыр измельчим на терке в крупную стружку.

Салат из баклажанов и яиц

Добавим вареные яйца и тертый сыр в салатник к остальным ингредиентам.

Салат из баклажанов и яиц

Заправим салат из баклажанов из яиц, фото которого вы можете увидеть ниже, небольшим количеством майонеза. Аккуратно перемешаем салат, дополним готовое блюдо зеленью свежей петрушки.

Салат из баклажанов и яиц

Салат из баклажанов и яиц

Приятного аппетита!

Салат из баклажанов и яиц

 

 

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