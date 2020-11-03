Перец в горчице на зиму: пикантно, необычно и безумно вкусно

Любители необычных рецептов однозначно оценят эту новинку. Обычный сладкий перец предлагается приготовить в горчице. Ароматный и нежный, с ярко выраженным вкусом, не лишенным пикантности, он хорош как самостоятельное блюдо, так и в сочетании с разноплановыми гарнирами и мясом.
Ингредиенты:
- Перец 10 шт
- 70 мл 9% уксуса
- 150 мл воды
- 2 ст. ложки сахара
- 1 ст. ложка соли
- 5 горошин душистого перца
- 2-3 лавровых листа
- 200 г готовой горчицы
- 150 г растительного масла
Перец чистим и нарезаем соломкой.
Подготавливаем маринад из воды, уксуса, соли, сахара с добавлением лаврового листа и душистого перца. Доводим его до кипения, убавляем огонь и отправляем туда нарезанный перец на 15 минут. Если жидкость не покрывает перец, делим его на несколько партий.
В отдельной емкости смешиваем горчицу и растительное масло до получения однородной массы.
Достаем перец из маринада, даем ему немного остыть, а затем отправляем в горчично-масляную массу, хорошо перемешиваем и раскладываем в стерильные банки.
После полного остывания отправляем на хранение в холодильник.
Более подробно о приготовлении в видео ниже:
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