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Перец в горчице на зиму: пикантно, необычно и безумно вкусно

Любители необычных рецептов однозначно оценят эту новинку. Обычный сладкий перец предлагается приготовить в горчице. Ароматный и нежный, с ярко выраженным вкусом, не лишенным пикантности, он хорош как самостоятельное блюдо, так и в сочетании с разноплановыми гарнирами и мясом.

Перец в горчице на зиму: пикантно, необычно и безумно вкусно

Ингредиенты:

  • Перец 10 шт
  • 70 мл 9% уксуса
  • 150 мл воды
  • 2 ст. ложки сахара
  • 1 ст. ложка соли
  • 5 горошин душистого перца
  • 2-3 лавровых листа
  • 200 г готовой горчицы
  • 150 г растительного масла

Перец чистим и нарезаем соломкой.

Перец в горчице на зиму: пикантно, необычно и безумно вкусно

Подготавливаем маринад из воды, уксуса, соли, сахара с добавлением лаврового листа и душистого перца. Доводим его до кипения, убавляем огонь и отправляем туда нарезанный перец на 15 минут. Если жидкость не покрывает перец, делим его на несколько партий.

Перец в горчице на зиму: пикантно, необычно и безумно вкусно

В отдельной емкости смешиваем горчицу и растительное масло до получения однородной массы.

Перец в горчице на зиму: пикантно, необычно и безумно вкусно

Достаем перец из маринада, даем ему немного остыть, а затем отправляем в горчично-масляную массу, хорошо перемешиваем и раскладываем в стерильные банки.

Перец в горчице на зиму: пикантно, необычно и безумно вкусно

После полного остывания отправляем на хранение в холодильник.

Более подробно о приготовлении в видео ниже:

 

 

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