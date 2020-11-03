Перец в горчице на зиму: пикантно, необычно и безумно вкусно

Любители необычных рецептов однозначно оценят эту новинку. Обычный сладкий перец предлагается приготовить в горчице. Ароматный и нежный, с ярко выраженным вкусом, не лишенным пикантности, он хорош как самостоятельное блюдо, так и в сочетании с разноплановыми гарнирами и мясом.

Ингредиенты:

Перец 10 шт

70 мл 9% уксуса

150 мл воды

2 ст. ложки сахара

1 ст. ложка соли

5 горошин душистого перца

2-3 лавровых листа

200 г готовой горчицы

150 г растительного масла

Перец чистим и нарезаем соломкой.

Подготавливаем маринад из воды, уксуса, соли, сахара с добавлением лаврового листа и душистого перца. Доводим его до кипения, убавляем огонь и отправляем туда нарезанный перец на 15 минут. Если жидкость не покрывает перец, делим его на несколько партий.

В отдельной емкости смешиваем горчицу и растительное масло до получения однородной массы.

Достаем перец из маринада, даем ему немного остыть, а затем отправляем в горчично-масляную массу, хорошо перемешиваем и раскладываем в стерильные банки.

После полного остывания отправляем на хранение в холодильник.

Более подробно о приготовлении в видео ниже: