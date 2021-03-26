И торта не надо! С яблоками и кремом этот пирог просто бесподобен!

Очень быстрый, ароматный яблочный пирог с кремовой сеткой с легкостью заменит гораздо более сложные в приготовлении торты, а за счет крема из молока кажется, что пирог состоит только из таящей во рту начинки.

Для приготовления теста на пирог нам понадобятся 3 яйца, 150 граммов сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 200 миллилитров молока, 50 граммов сливочного масла, 350 граммов муки, разрыхлитель. Крем сделаем из 2 яиц, 2 столовых ложек сахара, крахмала, 500 миллилитров молока, 2 яблоков.

Для начала берем глубокую миску и разбиваем в нее 3 яйца, муку и ванильный сахар. Взбиваем все до однородной консистенции. После этого добавляем муку и 2 чайные ложки разрыхлителя, взбиваем — по консистенции тесто будет напоминать густую сметану. Оставляем его пока в стороне и переходим к крему.

В глубокую миску разбиваем 2 яйца, наливаем молоко, добавляем 2 столовые ложки крахмала, размешиваем. Затем варим крем в сотейнике на среднем огне постоянно помешивая, до загустения.

Теперь оставляем остужаться уже его и возвращаемся к тесту. Распределяем его по противню и добавляем нарезанное кусочками яблоко.

Остывший крем выдавливаем сверху на тесто полосочками и отправляем пирог на 35 минут разогретую до 180 градусов духовку.

Видеорецепт:

После того, как пирог будет готов, переложите пирог на сервировочное блюдо, остудите и посыпьте сахарной пудрой.