Огурцы с мясом по - корейски

Ингредиенты:

2 шт.- тонких длинных огурца

400 гр - мясо говядины

1 шт.- средняя луковица

1 шт.- сладкий красный перец

2 зубчика - чеснока

1 ч. л. - без горки красного острого перца

1/2 ч. л. - сахара

1 ч. л. - молотого кориандра

2 ст. л. - 5% уксуса

3-4 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. - соли

3-4 ст. л. - растительного масла

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Приготовление:

1. У огурцов отрезаем кончики, разрезаем пополам или на три части, каждую часть на половинки вдоль, а половинки на 3-4 ломтика.

2. Складываем их в миску, пересыпаем солью и оставляем на 15-20 минут, чтобы пустили сок.

3. Мясо (лучше недоразмороженное) режем тонкой соломкой.

4. Лук шинкуем полукольцами.

5. Огурцы немного отжимаем и сливаем сок. На них кучкой выкладываем красный острый перец, кориандр, выдавленный чеснок и сахар.

6. Хорошенько разогреваем сковородку с растительным маслом, огонь должен быть сильным всё время готовки. Обжариваем мясо. Когда жидкость испарится, немного подрумяниваем, постоянно помешивая (1 минуту), сразу же добавляем лук, перемешиваем. Затем соевый соус, жарим ещё пару минут, перемешиваем... и тут же выливаем всё содержимое сковороды на огурцы.

7. Отставляем. Перец нарезаем тонкой соломкой, выкладываем на мясо и заливаем уксусом.

8. Через 5 минут перемешиваем.

Подавать салат можно сразу или охладить до комнатной температуры.