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Без выпечки! Райский торт со сметанным кремом, орехами и черносливом за 15 минут

Без выпечки! Райский торт со сметанным кремом, орехами и черносливом за 15 минут

Это просто бомба! Потрясающий вкусный торт со сметанным кремом, орехами и черносливом! Сочетание продуктов, которое вызывает вкусовое наслаждение. Помните чернослив, фаршированный орехами в сметане? Так вот я подумал, почему нам не сделать из этого праздничный десерт. Всего 15 минут вашего времени, без духовки, без плиты, даже без миксера - и у вас готов этот райский торт! Такая домашняя выпечка прекрасно украсит любой праздничный стол, а также можно баловать себя хоть каждый день. Никаких заморочек, самое простое приготовление и доступные продукты. Рецепт понравится каждому. Делитесь со своими родными, дорогими людьми и приятного аппетита!

Ингредиенты:

  • Сметана - 500 г.
  • Мед - 2 ст.л (можно заменить на сахарную пудру)
  • Чернослив без косточки - 200 г. + на украшение
  • Грецкий орех - 160 г. + немного на декор
  • Печенье сахарное - 300 г.
  • Молоко - 100 мл

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Подготовить все ингредиенты.

Смешать мед со сметаной.

Размочить печенье в молоке.

Собрать торт слой за слоем.

Украсить сверху орехами и черносливом.

Можно кушать сразу, а можно дать постоять в холодильнике пару часов.

Приятного аппетита! 

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