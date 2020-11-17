Без выпечки! Райский торт со сметанным кремом, орехами и черносливом за 15 минут

Это просто бомба! Потрясающий вкусный торт со сметанным кремом, орехами и черносливом! Сочетание продуктов, которое вызывает вкусовое наслаждение. Помните чернослив, фаршированный орехами в сметане? Так вот я подумал, почему нам не сделать из этого праздничный десерт. Всего 15 минут вашего времени, без духовки, без плиты, даже без миксера - и у вас готов этот райский торт! Такая домашняя выпечка прекрасно украсит любой праздничный стол, а также можно баловать себя хоть каждый день. Никаких заморочек, самое простое приготовление и доступные продукты. Рецепт понравится каждому. Делитесь со своими родными, дорогими людьми и приятного аппетита!

Ингредиенты:

Сметана - 500 г.

Мед - 2 ст.л (можно заменить на сахарную пудру)

Чернослив без косточки - 200 г. + на украшение

Грецкий орех - 160 г. + немного на декор

Печенье сахарное - 300 г.

Молоко - 100 мл

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Подготовить все ингредиенты.

Смешать мед со сметаной.

Размочить печенье в молоке.

Собрать торт слой за слоем.

Украсить сверху орехами и черносливом.

Можно кушать сразу, а можно дать постоять в холодильнике пару часов.

Приятного аппетита!