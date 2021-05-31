Хинкали, простой рецепт вкуснейшего блюда

Хинкали

Наверняка, хинкали хоть раз пробовал каждый. Но если кто-то с ними ещё не знаком, то это такие грузинские пельмени. В грузинской кухне все блюда безумно вкусные, а хинкали самое популярное из них, и не зря.

Список продуктов

Первым делом нужно взяться за тесто. Просеять муку, посолить, влить 250 мл очень холодной воды, влить растительное масло. Замешивавать тесто нужно долго и тщательно, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Я не особо люблю этот процесс, но оно того стоит. Готовое тесто нужно завернуть в плёнку и убрать в холодильник.

Теперь приступим к начинке. Мясо для хинкали нужно мелко порезать ножом. Мясорубку я не использую, иначе это будут уже не совсем хинкали.

Мелко режу свинину и говядину

Совет. Чтобы было не так запарно резать мясо, его нужно немного подморозить.

Лук нужно нарезать как можно мельче, чеснок выдавить, мелко нарезать кинзу. Смешать все, добавить соль и специи, постепенно влить 100 мл воды.

Фарш для хинкали

Фарш лучше оставить на полчасика помариноваться, накрыв крышкой.

Подготовка окончена, пора переходить к главному, то есть непосредственно к лепке хинкали. Сначала нужно раскатать тесто толщиной примерно сантиметр-полтора, вырезать кружочки диаметром 8 миллиметров, а потом каждый кружок раскатать как можно тоньше.

Очень важно, чтобы при этом хинкали не порвались, чтобы внутри каждого образовался бульон.

В центр каждого кружка теста выкладываем столовую ложку фарша.

Лепка хинкали

Теперь нужно сформировать мешочек и слепить складки возле хвостика.

Лепка хинкали

О количестве складок и их значении говорят и пишут очень много и, как это часто бывает, информация очень отличается. По одним данным складок должно быть ровно 19, по другим - 30 или даже 32. Постарайтесь сделать побольше, так хинкали выйдут красивее, естественно, на вкус количество складок никак не повлияет. У меня в районе 15-ти складок выходит, если не особо заморачиваться.

Лепка хинкали

Хинкали нужно взять за хвостик и немного приподнять.

Совет. Хикали едят руками, держа за хвостик, поэтому делайте его подлиннее. Когда я лепила хинкали в первый раз, я сделала хвостик небольшими, а при варке они ещё уменьшились и есть такие хинкали было не очень удобно. А для красоты хвостик можно подровнять ножницами.

Вот и все. Готовые хинкали можно заморозить, как и пельмени, тогда потом в любой момент можно будет за несколько минут сообразить отличный ужин.

Варить хинкали нужно в большой кастрюле в подсоленной воде и сразу много не запихивать, чтоб не слиплись. Всего после закипания варить хинкали нужно 15 минут. Что касается порций, то грузины традиционно едят хинкали десятками, а вот лично в меня четыре штучки максимум влезает.