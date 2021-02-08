Круассаны с яблоками. 8 штук из одной лепешки за 5 минут

Круассаны считаются довольно сложными в приготовлении. Но есть и простой рецепт, по которому сразу восемь пышных круассанов делаются из одной лепешки. При этом не нужны ни яйца, ни масло, а начинку можно делать практически любую.

Сначала нам конечно нужно сделать само тесто. Перекладываем в глубокую миску 130 граммов нейтрального греческого йогурта, насыпаем 50 граммов сахара, размешиваем венчиком. Затем наливаем 50 миллилитров растительного масла и вводим 200 граммов муки вместе с 8 граммами разрыхлителя. Тесто замешиваем руками, оно получится достаточно плотным и одновременно эластичным. Оставляем его пока подниматься.

Для начинки в этот раз мы возьмем всего лишь одно яблоко. Режем его небольшими дольками и слегка притушиваем на сковороде с добавлением сахара, огонь делаем чуть ниже среднего. Держим яблоко на сковороде примерно пять минут.

Тесто раскатываем в круглую лепешку и делим его на восемь частей. На каждую выкладываем порцию начинки. Затем просто сворачиваем круассан от широкого края теста к узкому.

Все заготовки выкладываем на противень и отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку на 18 минут.

Видеорецепт:

Не стесняйтесь экспериментировать с начинкой. Воздушные круассаны хорошо сочетаются с разными кремами, или вареньем.