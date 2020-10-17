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Вкусно, сытно и недорого: готовим картофельную запеканку

Когда за окном лютуют морозы, как никогда хочется порадовать себя и близких по-настоящему домашним сытным блюдом. Идеальным обедом или ужином станет картофельная запеканка, начинка которой может быть составлена исходя из ваших кулинарных предпочтений, ну или содержимого холодильника — если идти в магазин нет большого желания.

Вкусно, сытно и недорого: готовим картофельную запеканку

Для запеканки размером 16×25 см понадобится:

  • 500 г куриного фарша
  • 500 г картофеля
  • 200 г репчатого лука
  • 200 г спаржи
  • 180 г тертого твердого сыра
  • 150 г жирной сметаны
  • 50 г оливок
  • 30 г сливочного масла
  • растительное масло для обжаривания и смазывания формы
  • Соль, специи по вкусу (перец, тмин, базилик и др.)

Вкусно, сытно и недорого: готовим картофельную запеканку

Приготовление:

  • Куриный фарш посолить, поперчить, добавить тмин, семена укропа и обжарить на растительном масле на среднем огне минут 20. Накрыть крышкой и остудить.
  • Лук нарезать полукольцами, посолить, посыпать сухими травами по вкусу и слегка обжарить, помешивая, 5−10 минут.
  • Спаржу отварить в подсоленной воде 5−10 минут после закипания. Слить через дуршлаг и оставить в нем.
  • Оливки разрезать на две части.
  • Картофель нарезать и отварить в подсоленной воде. Растолочь картофель с добавлением 40 г масла, частями добавить 40 г тертого сыра и перемешать пюре ложкой.
  • Форму для запеканки смазать растительным маслом, на дно выложить картофельное пюре, разровнять. Затем добавить лук и равномерно распределить его на поверхности, то же самое проделать с фаршем, спаржей, оливками.

Вкусно, сытно и недорого: готовим картофельную запеканку

  • Оставшиеся 140 г тертого сыра смешать со сметаной и выложить полученную массу на запеканку. Посыпать специями по вкусу.
  • Поставить в разогретый до 190 град. духовой шкаф на 30−40 минут. Готовность можно определить по аппетитному внешнему виду.

 

 

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