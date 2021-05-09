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Простой ингредиент, который сделает жесткий кусок мяса нежным и сочным

Простой ингредиент, который сделает жесткий кусок мяса нежным и сочным

Ситуация, когда красивый кусок мяса, купленный в магазине, теряет свою привлекательность из-за жесткости, вполне обыденная. И что делать в такой ситуации? Не выбрасывать же продукт. Все просто, его можно сделать мягким и сочным с помощью всего одного очень простого и доступного ингредиента.

Простой ингредиент, который сделает жесткий кусок мяса нежным и сочнымГидрокарбонат натрия (сода) является отличным размягчителем мясных волокон

Естественно, у каждой хозяйки есть свой способ спасения продукта (замачивание в уксусном растворе, использование горчицы и прочее). Одним из вариантов, который, кстати, самый простой и намного эффективнее остальных – это применение обычной пищевой соды, которая есть практически на каждой кухне. Гидрокарбонат натрия (сода) является отличным размягчителем мясных волокон.

Простой ингредиент, который сделает жесткий кусок мяса нежным и сочнымСтарую курицу или говядину достаточно посыпать содой на два часа, чтобы мясо стало мягким

Для старой курицы и говядины прекрасно подходит следующий вариант «реанимации» продукта. Мясо, толщина которого от двух до трех сантиметров, нужно посыпать содой равномерно тонким слоем и поставить на два часа в холодильник. Затем оно просто промывается под холодной водой и жарится. Если же это баранина, тогда к соде добавляется горчичный порошок – 1 часть соды и 5 частей горчицы.

Простой ингредиент, который сделает жесткий кусок мяса нежным и сочнымЖестокое мясо для шашлыка станет мягким и сочным после замачивания в растворе с содой

Если вы собираетесь готовить шашлык, а с мясом не очень повезло, лучше всего замочить его предварительно на два часа в растворе из литра минеральной воды и чайной ложки пищевой соды. После этого мясо ополаскивается слегка подкисленной водой, немного подсушивается и отправляется в маринад. При этом цвет и вкусовые качества не только не пострадают, но станут лучше.

Простой ингредиент, который сделает жесткий кусок мяса нежным и сочнымПри варке не очень мягкого мяса достаточно добавить немного соды в кастрюлю

При варке не очень мягкого мяса достаточно добавить немного соды в кастрюлю. На пятилитровую емкость достаточно насыпать не более одной чайной ложки порошка.

Простой ингредиент, который сделает жесткий кусок мяса нежным и сочнымЧтобы котлеты стали более сочными, мягкими и аппетитными, используете соду

Ну и еще один совет. Чтобы котлеты стали более сочными, мягкими и аппетитными, используете соду – на килограмм мясного фарша необходимо взять чайную ложку пищевой соды. Приготовленный фарш рекомендуется оставить на двадцать минут, и только потом приступать к жарке.

Простой ингредиент, который сделает жесткий кусок мяса нежным и сочнымТакой простой продукт, как сода, спасет любое мясо и сделает его мягким и сочным.

 

 

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кулинарные хитростимясные блюда
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