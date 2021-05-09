Простой ингредиент, который сделает жесткий кусок мяса нежным и сочным

Ситуация, когда красивый кусок мяса, купленный в магазине, теряет свою привлекательность из-за жесткости, вполне обыденная. И что делать в такой ситуации? Не выбрасывать же продукт. Все просто, его можно сделать мягким и сочным с помощью всего одного очень простого и доступного ингредиента.

Гидрокарбонат натрия (сода) является отличным размягчителем мясных волокон

Естественно, у каждой хозяйки есть свой способ спасения продукта (замачивание в уксусном растворе, использование горчицы и прочее). Одним из вариантов, который, кстати, самый простой и намного эффективнее остальных – это применение обычной пищевой соды, которая есть практически на каждой кухне. Гидрокарбонат натрия (сода) является отличным размягчителем мясных волокон.

Старую курицу или говядину достаточно посыпать содой на два часа, чтобы мясо стало мягким

Для старой курицы и говядины прекрасно подходит следующий вариант «реанимации» продукта. Мясо, толщина которого от двух до трех сантиметров, нужно посыпать содой равномерно тонким слоем и поставить на два часа в холодильник. Затем оно просто промывается под холодной водой и жарится. Если же это баранина, тогда к соде добавляется горчичный порошок – 1 часть соды и 5 частей горчицы.

Жестокое мясо для шашлыка станет мягким и сочным после замачивания в растворе с содой

Если вы собираетесь готовить шашлык, а с мясом не очень повезло, лучше всего замочить его предварительно на два часа в растворе из литра минеральной воды и чайной ложки пищевой соды. После этого мясо ополаскивается слегка подкисленной водой, немного подсушивается и отправляется в маринад. При этом цвет и вкусовые качества не только не пострадают, но станут лучше.

При варке не очень мягкого мяса достаточно добавить немного соды в кастрюлю

При варке не очень мягкого мяса достаточно добавить немного соды в кастрюлю. На пятилитровую емкость достаточно насыпать не более одной чайной ложки порошка.

Чтобы котлеты стали более сочными, мягкими и аппетитными, используете соду

Ну и еще один совет. Чтобы котлеты стали более сочными, мягкими и аппетитными, используете соду – на килограмм мясного фарша необходимо взять чайную ложку пищевой соды. Приготовленный фарш рекомендуется оставить на двадцать минут, и только потом приступать к жарке.

Такой простой продукт, как сода, спасет любое мясо и сделает его мягким и сочным.