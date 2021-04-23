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Быстрые закуски с селедкой: захочется съесть все сразу!

Быстрые закуски с селедкой: захочется съесть все сразу!В нашей стране ни один праздничный стол не обходится без блюд на основе селёдки. Она настолько популярна, что с ней готовят различные салаты и закуски. В сравнении с другими продуктами, в селедке содержится большое количество Омега-3, йода и витамина D.

Из соленой селёдки можно приготовить огромное разнообразие различных закусок.

Яйца, фаршированные свеклой и сельдью

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  • Яйца куриные – 4 шт. (отварные)
  • Свекла – 1 шт. (средняя, отварная)
  • Сельдь в масле – 1/2 шт. (пресервы)
  • Сметана или майонез – 2 ст. л.
  • Соль – 2 щеп.
  • Укроп – 3 веточки

Яйца и свеклу отварите до готовности, остудите и очистите. Затем свеклу натрите на терке и смешайте со сметаной или майонезом. Разрежьте яйца на две части, извлеките желтки. Наполните куриные белки свекольной массой, а сверху выложите ломтики сельди. Украсьте веточкой укропа и подавайте на салатных листьях.

Сельдь с яблоками

Быстрые закуски с селедкой: захочется съесть все сразу!

  • Филе сельди – 400 г
  • Яблоко – 400 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Маринованные огурцы – 3 шт.
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Натуральный йогурт – 2 ст. л.
  • Горчица – 2 ст. л.
  • Сок лимона – 1 ч. л.

Яблоко очистите от кожуры и сердцевины. Нарежьте небольшими кубиками, сразу же полейте лимонным соком. Мелко нарежьте маринованный огурец, сваренные яйца и репчатый лук.

Добавьте йогурт, горчицу и хорошо размешайте.

Селедку нарежьте на небольшие кусочки, а сверху залейте полученной заправкой. Перед подачей охладите. Подавайте на кусочках черного хлеба.

Рулет из сельди

Быстрые закуски с селедкой: захочется съесть все сразу!

  • Селедка – 1 шт.
  • Плавленый сыр – 100 г
  • Маринованные грибы – 50 г (по желанию)
  • Зелень укропа
  • Помидор или вареная морковь – 1 шт.
  • Хлеб

Быстрые закуски с селедкой: захочется съесть все сразу!

Маринованные грибы измельчите. Плавленому сыру дайте нагреться до комнатной температуры.

Филе сельди положите между двумя слоями пленки и немного отбейте. Смажьте плавленым сыром, а на сыр уложите нарезанные грибы и посыпьте укропом. С помощью пленки сверните все в рулет как можно плотнее. Отправьте в холодильник на несколько часов.

Быстрые закуски с селедкой: захочется съесть все сразу!

Кусочки хлеба поджарьте немного на сухой сковороде. Рулет из селедки нарежьте кружками и выложите на хлебные гренки. Сверху бутерброды можно украсить зеленью, ломтиком огурца или долькой помидора.

Форшмак из сельди

Быстрые закуски с селедкой: захочется съесть все сразу!

  • Селедка – 2 шт.
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Зеленое яблоко – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Батон — 3 ломтика
  • Сливочное масло – 200 г

Яйца отварите. Сливочное масло оставьте прогреться до комнатной температуры. Кусочки батона замочите в молоке на 5 минут.

Филе сельди и лук нарежьте на мелкие кусочки. Все пропустите через мясорубку. Выложите полученный форшмак на тарелку и отправьте  в холодильник остывать. Украсьте зеленью. Подавайте с хлебом или хлебцами.

Гренки с селедкой

Быстрые закуски с селедкой: захочется съесть все сразу!

  • Сельдь – 1 шт.
  • Хлеб черный – 6 кусочков
  • Вареные яйца – 2 шт.
  • Петрушка – 1/2 пучка
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Майонез – по вкусу
  • Перец, соль – по вкусу
  • Маслины -–3 шт.
  • Растительное масло для жарки

Кусочки хлеба обжарьте в небольшом количестве растительного масла с двух сторон. Затем натрите их чесноком. Яйца натрите на терке. Добавьте к ним измельченную зелень петрушки и майонез. Перемешайте.

Разберите селедку на филе, удалите косточки, нарежьте на порционные кусочки. Каждую маслину разрежьте напополам. Намажьте гренку смесью яиц и петрушки, а сверху положите по половинке маслины и по кусочку селедки и подавайте к столу.

Селедочное масло

Быстрые закуски с селедкой: захочется съесть все сразу!

  • Селедка соленая – 100 г
  • Масло сливочное – 100 г
  • Зерновая горчица – 1/2 ч. л.

Селедку соленую очистите от внутренностей и костей, затем филе нарежьте кубиками. Соедините кусочки селедки со сливочным маслом и зернами горчицы и погружным блендером измельчите все в однородную массу.

Готовое селедочное масло намажьте на любой вид хлеба и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

 

 

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