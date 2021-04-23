Быстрые закуски с селедкой: захочется съесть все сразу!

В нашей стране ни один праздничный стол не обходится без блюд на основе селёдки. Она настолько популярна, что с ней готовят различные салаты и закуски. В сравнении с другими продуктами, в селедке содержится большое количество Омега-3, йода и витамина D.
Из соленой селёдки можно приготовить огромное разнообразие различных закусок.
Яйца, фаршированные свеклой и сельдью
- Яйца куриные – 4 шт. (отварные)
- Свекла – 1 шт. (средняя, отварная)
- Сельдь в масле – 1/2 шт. (пресервы)
- Сметана или майонез – 2 ст. л.
- Соль – 2 щеп.
- Укроп – 3 веточки
Яйца и свеклу отварите до готовности, остудите и очистите. Затем свеклу натрите на терке и смешайте со сметаной или майонезом. Разрежьте яйца на две части, извлеките желтки. Наполните куриные белки свекольной массой, а сверху выложите ломтики сельди. Украсьте веточкой укропа и подавайте на салатных листьях.
Сельдь с яблоками
- Филе сельди – 400 г
- Яблоко – 400 г
- Яйца – 3 шт.
- Маринованные огурцы – 3 шт.
- Репчатый лук – 1 шт.
- Натуральный йогурт – 2 ст. л.
- Горчица – 2 ст. л.
- Сок лимона – 1 ч. л.
Яблоко очистите от кожуры и сердцевины. Нарежьте небольшими кубиками, сразу же полейте лимонным соком. Мелко нарежьте маринованный огурец, сваренные яйца и репчатый лук.Добавьте йогурт, горчицу и хорошо размешайте.
Селедку нарежьте на небольшие кусочки, а сверху залейте полученной заправкой. Перед подачей охладите. Подавайте на кусочках черного хлеба.
Рулет из сельди
- Селедка – 1 шт.
- Плавленый сыр – 100 г
- Маринованные грибы – 50 г (по желанию)
- Зелень укропа
- Помидор или вареная морковь – 1 шт.
- Хлеб
Маринованные грибы измельчите. Плавленому сыру дайте нагреться до комнатной температуры.
Филе сельди положите между двумя слоями пленки и немного отбейте. Смажьте плавленым сыром, а на сыр уложите нарезанные грибы и посыпьте укропом. С помощью пленки сверните все в рулет как можно плотнее. Отправьте в холодильник на несколько часов.
Кусочки хлеба поджарьте немного на сухой сковороде. Рулет из селедки нарежьте кружками и выложите на хлебные гренки. Сверху бутерброды можно украсить зеленью, ломтиком огурца или долькой помидора.
Форшмак из сельди
- Селедка – 2 шт.
- Репчатый лук – 1 шт.
- Зеленое яблоко – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Батон — 3 ломтика
- Сливочное масло – 200 г
Яйца отварите. Сливочное масло оставьте прогреться до комнатной температуры. Кусочки батона замочите в молоке на 5 минут.
Филе сельди и лук нарежьте на мелкие кусочки. Все пропустите через мясорубку. Выложите полученный форшмак на тарелку и отправьте в холодильник остывать. Украсьте зеленью. Подавайте с хлебом или хлебцами.
Гренки с селедкой
- Сельдь – 1 шт.
- Хлеб черный – 6 кусочков
- Вареные яйца – 2 шт.
- Петрушка – 1/2 пучка
- Чеснок – 1 зубчик
- Майонез – по вкусу
- Перец, соль – по вкусу
- Маслины -–3 шт.
- Растительное масло для жарки
Кусочки хлеба обжарьте в небольшом количестве растительного масла с двух сторон. Затем натрите их чесноком. Яйца натрите на терке. Добавьте к ним измельченную зелень петрушки и майонез. Перемешайте.
Разберите селедку на филе, удалите косточки, нарежьте на порционные кусочки. Каждую маслину разрежьте напополам. Намажьте гренку смесью яиц и петрушки, а сверху положите по половинке маслины и по кусочку селедки и подавайте к столу.
Селедочное масло
- Селедка соленая – 100 г
- Масло сливочное – 100 г
- Зерновая горчица – 1/2 ч. л.
Селедку соленую очистите от внутренностей и костей, затем филе нарежьте кубиками. Соедините кусочки селедки со сливочным маслом и зернами горчицы и погружным блендером измельчите все в однородную массу.
Готовое селедочное масло намажьте на любой вид хлеба и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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