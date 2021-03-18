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Пикантный слоеный салатик «Чародей»

Пикантный слоеный салатик «Чародей»

Этот салат не оставит равнодушным даже самого искушенного гурмана. У него совершенно необычный и невероятно яркий вкус. Такого смелого сочетания ингредиентов вы еще не пробовали!

Салат «Чародей» готовится с отварным мясом (говядиной), вареным картофелем и свеклой, грушами, пряной корейской морковью, приправляется майонезом и ароматной зеленью. Оригинальная рецептура предполагает использование майонеза, но, если вы предпочитаете полегче, можно приготовить соус в домашних условиях или промазать слои греческим йогуртом / сметаной.

Ингредиенты

Список ингредиентов:

  • 300 г вареной говядины;
  • 2 крупных картофелины;
  • 2 крупных груши;
  • 1 небольшая свекла;
  • 100–120 г острой корейской моркови;
  • майонез (домашний или покупной) по вкусу;
  • листья салата и свежая зелень для подачи.

Пикантный слоеный салатик «Чародей»

Рецепт пошагово

  1. Овощи отварить до готовности, очистить, порезать аккуратными кубиками (кроме свеклы — свеклу натереть на терке).
  2. Порезать кубиками отварную говядину и свежие груши (семена удалить).
  3. Выложить ингредиенты на блюдо слоями в следующей последовательности: листья салата (промытые и обсушенные), говядина, картофель, груша, свекла, корейская морковь. Каждый слой промазать майонезом (тонко) или йогуртом / сметаной.
    Не солить. Необходимую остроту блюду придадут корейская морковь и майонез. Немного соли допускается только в том случае, если вы промазываете слои йогуртом или сметаной.
  4. Дать немного пропитаться (около получаса), посыпать свежей зеленью и подать к столу.

Приятного аппетита! Вкусно с хрустящим хлебом или сухариками!

Пикантный слоеный салатик «Чародей»

 

 

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