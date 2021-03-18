Пикантный слоеный салатик «Чародей»

Этот салат не оставит равнодушным даже самого искушенного гурмана. У него совершенно необычный и невероятно яркий вкус. Такого смелого сочетания ингредиентов вы еще не пробовали!

Салат «Чародей» готовится с отварным мясом (говядиной), вареным картофелем и свеклой, грушами, пряной корейской морковью, приправляется майонезом и ароматной зеленью. Оригинальная рецептура предполагает использование майонеза, но, если вы предпочитаете полегче, можно приготовить соус в домашних условиях или промазать слои греческим йогуртом / сметаной.

Ингредиенты

Список ингредиентов:

300 г вареной говядины;

2 крупных картофелины;

2 крупных груши;

1 небольшая свекла;

100–120 г острой корейской моркови;

майонез (домашний или покупной) по вкусу;

листья салата и свежая зелень для подачи.

Рецепт пошагово

Овощи отварить до готовности, очистить, порезать аккуратными кубиками (кроме свеклы — свеклу натереть на терке). Порезать кубиками отварную говядину и свежие груши (семена удалить). Выложить ингредиенты на блюдо слоями в следующей последовательности: листья салата (промытые и обсушенные), говядина, картофель, груша, свекла, корейская морковь. Каждый слой промазать майонезом (тонко) или йогуртом / сметаной. Не солить. Необходимую остроту блюду придадут корейская морковь и майонез. Немного соли допускается только в том случае, если вы промазываете слои йогуртом или сметаной. Дать немного пропитаться (около получаса), посыпать свежей зеленью и подать к столу.

Приятного аппетита! Вкусно с хрустящим хлебом или сухариками!