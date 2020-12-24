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Новогодние тарталетки: 10 красивых вариантов

закуски к столу

Праздничный стол в этом году накрываю вместе с мамой. Решили сэкономить и отпраздновать на две семьи. Поэтому, как вы догадались, не обойдемся без оливье и сельди под шубой. Но за современные закуски буду отвечать я. Вот уже и некоторые новогодние тарталетки присмотрела.

Вообще, закуски в корзинках — настоящее спасение для занятых хозяек, стремящихся к эстетике. Как правило, их начинка простая и понятная, готовится быстро. А основу вообще можно купить в магазине за сущую мелочь. Так я и планирую приготовить роскошные новогодние тарталетки.

Тарталетки с морковью по-корейски

Новогодние тарталетки: 10 красивых вариантов

Вам понадобится

  • 12–15 песочных тарталеток
  • 50 г моркови по-корейски
  • 2 яйца
  • 200 г шампиньонов
  • 0,5 луковицы
  • 1 маринованный огурец
  • 90 г плавленого сыра
  • 1–2 ст. л. майонеза
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • 1–2 ст. л. растительного масла

Приготовление

  1. Лук нарежьте мелким кубиком, обжарьте его в растительном масле до мягкости. Затем добавьте грибы, нарезанные кубиком. Готовьте до того времени, пока не выпарится жидкость. Затем остудите.
  2. Плавленый сыр и сваренные вкрутую яйца натрите на средней терке. Измельчите и морковку по-корейски. Огурец нарежьте мелкой соломкой. Соедините все вышеуказанные ингредиенты.
  3. Заправьте смесь майонезом, посолите и поперчите. Перемешайте. Начините ею тарталетки. Украсьте их веточкой петрушки.

Тарталетки со свеклой

Новогодние тарталетки: 10 красивых вариантов

Вам понадобится

  • 250 г творожного сыра
  • 2 свеклы
  • 100 г грецких орехов
  • руккола по вкусу
  • оливковое масло по вкусу

Приготовление

  1. Свеклу промойте и просушите. Заверните в фольгу и отправьте в духовку. Готовьте овощи до мягкости. Затем остудите и нарежьте тонкими слайсами. Смажьте оливковым маслом и посыпьте солью.
  2. Тарталетки начините творожным сыром. Сверху выложите ломтики свеклы. Посыпьте закуски рублеными грецкими орешками и украсьте рукколой.

Тарталетки с авокадо и креветками

Новогодние тарталетки: 10 красивых вариантов

Вам понадобится

  • 5 тарталеток
  • 10 креветок
  • 0,5 авокадо
  • 60 г творожного сыра
  • 30 г огурца
  • соль по вкусу
  • перец черный молотый по вкусу
  • укроп по вкусу

Приготовление

  1. Очистите авокадо, нарежьте кубиками и пересыпьте в салатник. Туда же отправьте творог. Перебейте смесь блендером. Посолите и поперчите.
  2. Начините муссом корзинки. Украсьте закуску соломкой из огурца, выложите отварные креветки.

Тарталетки с кукурузой и крабовыми палочками

Новогодние тарталетки: 10 красивых вариантов

Вам понадобится

  • 14 г тарталеток
  • 4 яйца
  • 200 г крабовых палочек
  • 270 г консервированной кукурузы
  • 3–4 ст. л. майонеза
  • соль по вкусу
  • петрушка по вкусу

Приготовление

  1. Крабовые палочки нарежьте кубиком. Так же измельчите сваренные вкрутую яйца. С кукурузки слейте жидкость. Смешайте ингредиенты и заправьте их майонезом. Посолите по вкусу.
  2. Начините тарталетки смесью. Украсьте их зернышками икры или оливками. Веточки петрушки тоже будут уместны.

Тарталетки с авокадо и красной рыбой

Новогодние тарталетки: 10 красивых вариантов

Вам понадобится

  • 6 песочных тарталеток
  • 80 г слабосоленого лосося
  • 100 г творога
  • 0,5–1 авокадо
  • 1 огурец
  • 1,5 ст. л. йогурта
  • 0,3 ч. л. сушеного чеснока
  • соль по вкусу
  • перец черный молотый по вкусу
  • зелень по вкусу

Приготовление

  1. В миску пересыпьте творог, туда же отправьте очищенное от кожуры авокадо и йогурт. Огурец нарежьте мелким кубиком, пересыпьте к творогу.
  2. Перемешайте подготовленные продукты, посолите и поперчите их. Добавьте чесночный порошок. По вкусу приправьте смесь прованскими травами. Начините тарталетки. Рыбу нарежьте слайсами. Ею украсьте подготовленную закуску.

Грибные тарталетки

Новогодние тарталетки: 10 красивых вариантов

Вам понадобится

  • 12 тарталеток
  • 1 луковица
  • 200 г шампиньонов
  • 90 г плавленого сырка
  • 2–3 ст. л. майонеза
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. укропа
  • 1 зуб. чеснока
  • соль по вкусу
  • перец черный молотый по вкусу

Приготовление

  1. Лук нарежьте мелким кубиком. Обжарьте его до мягкости в разогретом масле. Грибы также нарежьте кубиком, пересыпьте их в сковороду. Обжаривайте, пока не испарится влага.
  2. В конце приготовления посолите и поперчите смесь. Дайте ей остыть. За это время натрите плавленый сыр и сваренные вкрутую яйца на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс.
  3. Перемешайте вышеуказанные ингредиенты и начините ими тарталетки. Украсьте закуску рубленой зеленью.

Тарталетки с селедкой

Новогодние тарталетки: 10 красивых вариантов

Вам понадобится

  • 12 тарталеток
  • 2 картошки
  • 0,5 шт. лука
  • 1 филе сельди
  • 2 ст. л. майонеза
  • соль по вкусу
  • перец черный молотый по вкусу
  • зеленый горошек по вкусу

Приготовление

  1. Удалите кости в рыбе. Нарежьте филе мелкими кусочками. Картофель сварите в кожуре. Очистите его и натрите на крупной терке. Соедините продукты.
  2. Туда же пересыпьте лук, нарезанный кубиком. Заправьте продукты майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте. Начините смесью тарталетки, украсьте их зеленым горошком и зеленью.

Тарталетки с копченой рыбой

Новогодние тарталетки: 10 красивых вариантов

Вам понадобится

  • 12 тарталеток
  • 300 г копченой рыбы
  • 150 г колбасного сыра
  • 2 огурца
  • 2 яйца
  • 4 ст. л. майонеза
  • 12 зеленых оливок
  • укроп по вкусу

Приготовление

  1. Яйца отварите вкрутую, очистите и нарежьте кубиком. Любую копченую рыбу тоже нарежьте мелкими кусочками, а огурцы — мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной терке.
  2. Подготовленные продукты пересыпьте в миску, заправьте их майонезом. Перемешайте и начините смесью тарталетки. Украсьте закуски зеленью и оливками.

Тарталетки с печенью трески

Новогодние тарталетки: 10 красивых вариантов

Вам понадобится

  • 140 г готовых тарталеток
  • 120 г печени трески
  • 1 яйцо
  • 1 огурец
  • соль по вкусу
  • гранат по вкусу

Приготовление

  1. Печень трески разомните вилкой в кашу. Огурец нарежьте мелким кубиком, пару ломтиков оставьте для украшения. Яйцо отварите вкрутую. Очистите и нарежьте его кубиком.
  2. Пересыпьте к треске яйцо и огурец. Посолите и перемешайте. Начините смесью тарталетки. Украсьте их ломтиками огурца и зернами граната.

Тарталетки с ветчиной и морковкой

Новогодние тарталетки: 10 красивых вариантов

Вам понадобится

  • 8 тарталеток
  • 1 морковь
  • 150 г ветчины
  • 100 г твердого сыра
  • 1–2 зуб. чеснока
  • 2 ст. л. майонеза
  • укроп по вкусу

Приготовление

  1. Очистите и натрите морковку на крупной терке, а ветчину измельчите соломкой. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Очистите и пропустите через пресс чеснок.
  2. Подготовленные ингредиенты смешайте в миске, заправив майонезом. Посолите по вкусу. Начините смесью тарталетки, украсьте их веточками укропа.

Подготовить их мы рекомендуем заранее, а вот начинять — перед самой подачей. В противном случает ваши новогодние тарталетки размякнут и потеряют форму. А какие закуски вы планируете подавать на новогодний стол?

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