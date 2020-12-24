Новогодние тарталетки: 10 красивых вариантов

Праздничный стол в этом году накрываю вместе с мамой. Решили сэкономить и отпраздновать на две семьи. Поэтому, как вы догадались, не обойдемся без оливье и сельди под шубой. Но за современные закуски буду отвечать я. Вот уже и некоторые новогодние тарталетки присмотрела.

Вообще, закуски в корзинках — настоящее спасение для занятых хозяек, стремящихся к эстетике. Как правило, их начинка простая и понятная, готовится быстро. А основу вообще можно купить в магазине за сущую мелочь. Так я и планирую приготовить роскошные новогодние тарталетки.

Тарталетки с морковью по-корейски

Вам понадобится

12–15 песочных тарталеток

50 г моркови по-корейски

2 яйца

200 г шампиньонов

0,5 луковицы

1 маринованный огурец

90 г плавленого сыра

1–2 ст. л. майонеза

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

1–2 ст. л. растительного масла

Приготовление

Лук нарежьте мелким кубиком, обжарьте его в растительном масле до мягкости. Затем добавьте грибы, нарезанные кубиком. Готовьте до того времени, пока не выпарится жидкость. Затем остудите. Плавленый сыр и сваренные вкрутую яйца натрите на средней терке. Измельчите и морковку по-корейски. Огурец нарежьте мелкой соломкой. Соедините все вышеуказанные ингредиенты. Заправьте смесь майонезом, посолите и поперчите. Перемешайте. Начините ею тарталетки. Украсьте их веточкой петрушки.

Тарталетки со свеклой

Вам понадобится

250 г творожного сыра

2 свеклы

100 г грецких орехов

руккола по вкусу

оливковое масло по вкусу

Приготовление

Свеклу промойте и просушите. Заверните в фольгу и отправьте в духовку. Готовьте овощи до мягкости. Затем остудите и нарежьте тонкими слайсами. Смажьте оливковым маслом и посыпьте солью. Тарталетки начините творожным сыром. Сверху выложите ломтики свеклы. Посыпьте закуски рублеными грецкими орешками и украсьте рукколой.

Тарталетки с авокадо и креветками

Вам понадобится

5 тарталеток

10 креветок

0,5 авокадо

60 г творожного сыра

30 г огурца

соль по вкусу

перец черный молотый по вкусу

укроп по вкусу

Приготовление

Очистите авокадо, нарежьте кубиками и пересыпьте в салатник. Туда же отправьте творог. Перебейте смесь блендером. Посолите и поперчите. Начините муссом корзинки. Украсьте закуску соломкой из огурца, выложите отварные креветки.

Тарталетки с кукурузой и крабовыми палочками

Вам понадобится

14 г тарталеток

4 яйца

200 г крабовых палочек

270 г консервированной кукурузы

3–4 ст. л. майонеза

соль по вкусу

петрушка по вкусу

Приготовление

Крабовые палочки нарежьте кубиком. Так же измельчите сваренные вкрутую яйца. С кукурузки слейте жидкость. Смешайте ингредиенты и заправьте их майонезом. Посолите по вкусу. Начините тарталетки смесью. Украсьте их зернышками икры или оливками. Веточки петрушки тоже будут уместны.

Тарталетки с авокадо и красной рыбой

Вам понадобится

6 песочных тарталеток

80 г слабосоленого лосося

100 г творога

0,5–1 авокадо

1 огурец

1,5 ст. л. йогурта

0,3 ч. л. сушеного чеснока

соль по вкусу

перец черный молотый по вкусу

зелень по вкусу

Приготовление

В миску пересыпьте творог, туда же отправьте очищенное от кожуры авокадо и йогурт. Огурец нарежьте мелким кубиком, пересыпьте к творогу. Перемешайте подготовленные продукты, посолите и поперчите их. Добавьте чесночный порошок. По вкусу приправьте смесь прованскими травами. Начините тарталетки. Рыбу нарежьте слайсами. Ею украсьте подготовленную закуску.

Грибные тарталетки

Вам понадобится

12 тарталеток

1 луковица

200 г шампиньонов

90 г плавленого сырка

2–3 ст. л. майонеза

2 яйца

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. укропа

1 зуб. чеснока

соль по вкусу

перец черный молотый по вкусу

Приготовление

Лук нарежьте мелким кубиком. Обжарьте его до мягкости в разогретом масле. Грибы также нарежьте кубиком, пересыпьте их в сковороду. Обжаривайте, пока не испарится влага. В конце приготовления посолите и поперчите смесь. Дайте ей остыть. За это время натрите плавленый сыр и сваренные вкрутую яйца на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс. Перемешайте вышеуказанные ингредиенты и начините ими тарталетки. Украсьте закуску рубленой зеленью.

Тарталетки с селедкой

Вам понадобится

12 тарталеток

2 картошки

0,5 шт. лука

1 филе сельди

2 ст. л. майонеза

соль по вкусу

перец черный молотый по вкусу

зеленый горошек по вкусу

Приготовление

Удалите кости в рыбе. Нарежьте филе мелкими кусочками. Картофель сварите в кожуре. Очистите его и натрите на крупной терке. Соедините продукты. Туда же пересыпьте лук, нарезанный кубиком. Заправьте продукты майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте. Начините смесью тарталетки, украсьте их зеленым горошком и зеленью.

Тарталетки с копченой рыбой

Вам понадобится

12 тарталеток

300 г копченой рыбы

150 г колбасного сыра

2 огурца

2 яйца

4 ст. л. майонеза

12 зеленых оливок

укроп по вкусу

Приготовление

Яйца отварите вкрутую, очистите и нарежьте кубиком. Любую копченую рыбу тоже нарежьте мелкими кусочками, а огурцы — мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Подготовленные продукты пересыпьте в миску, заправьте их майонезом. Перемешайте и начините смесью тарталетки. Украсьте закуски зеленью и оливками.

Тарталетки с печенью трески

Вам понадобится

140 г готовых тарталеток

120 г печени трески

1 яйцо

1 огурец

соль по вкусу

гранат по вкусу

Приготовление

Печень трески разомните вилкой в кашу. Огурец нарежьте мелким кубиком, пару ломтиков оставьте для украшения. Яйцо отварите вкрутую. Очистите и нарежьте его кубиком. Пересыпьте к треске яйцо и огурец. Посолите и перемешайте. Начините смесью тарталетки. Украсьте их ломтиками огурца и зернами граната.

Тарталетки с ветчиной и морковкой

Вам понадобится

8 тарталеток

1 морковь

150 г ветчины

100 г твердого сыра

1–2 зуб. чеснока

2 ст. л. майонеза

укроп по вкусу

Приготовление

Очистите и натрите морковку на крупной терке, а ветчину измельчите соломкой. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Очистите и пропустите через пресс чеснок. Подготовленные ингредиенты смешайте в миске, заправив майонезом. Посолите по вкусу. Начините смесью тарталетки, украсьте их веточками укропа.

Подготовить их мы рекомендуем заранее, а вот начинять — перед самой подачей. В противном случает ваши новогодние тарталетки размякнут и потеряют форму. А какие закуски вы планируете подавать на новогодний стол?