Новогодние тарталетки: 10 красивых вариантов

Праздничный стол в этом году накрываю вместе с мамой. Решили сэкономить и отпраздновать на две семьи. Поэтому, как вы догадались, не обойдемся без оливье и сельди под шубой. Но за современные закуски буду отвечать я. Вот уже и некоторые новогодние тарталетки присмотрела.
Вообще, закуски в корзинках — настоящее спасение для занятых хозяек, стремящихся к эстетике. Как правило, их начинка простая и понятная, готовится быстро. А основу вообще можно купить в магазине за сущую мелочь. Так я и планирую приготовить роскошные новогодние тарталетки.
Тарталетки с морковью по-корейски
Вам понадобится
- 12–15 песочных тарталеток
- 50 г моркови по-корейски
- 2 яйца
- 200 г шампиньонов
- 0,5 луковицы
- 1 маринованный огурец
- 90 г плавленого сыра
- 1–2 ст. л. майонеза
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 1–2 ст. л. растительного масла
Приготовление
- Лук нарежьте мелким кубиком, обжарьте его в растительном масле до мягкости. Затем добавьте грибы, нарезанные кубиком. Готовьте до того времени, пока не выпарится жидкость. Затем остудите.
- Плавленый сыр и сваренные вкрутую яйца натрите на средней терке. Измельчите и морковку по-корейски. Огурец нарежьте мелкой соломкой. Соедините все вышеуказанные ингредиенты.
- Заправьте смесь майонезом, посолите и поперчите. Перемешайте. Начините ею тарталетки. Украсьте их веточкой петрушки.
Тарталетки со свеклой
Вам понадобится
- 250 г творожного сыра
- 2 свеклы
- 100 г грецких орехов
- руккола по вкусу
- оливковое масло по вкусу
Приготовление
- Свеклу промойте и просушите. Заверните в фольгу и отправьте в духовку. Готовьте овощи до мягкости. Затем остудите и нарежьте тонкими слайсами. Смажьте оливковым маслом и посыпьте солью.
- Тарталетки начините творожным сыром. Сверху выложите ломтики свеклы. Посыпьте закуски рублеными грецкими орешками и украсьте рукколой.
Тарталетки с авокадо и креветками
Вам понадобится
- 5 тарталеток
- 10 креветок
- 0,5 авокадо
- 60 г творожного сыра
- 30 г огурца
- соль по вкусу
- перец черный молотый по вкусу
- укроп по вкусу
Приготовление
- Очистите авокадо, нарежьте кубиками и пересыпьте в салатник. Туда же отправьте творог. Перебейте смесь блендером. Посолите и поперчите.
- Начините муссом корзинки. Украсьте закуску соломкой из огурца, выложите отварные креветки.
Тарталетки с кукурузой и крабовыми палочками
Вам понадобится
- 14 г тарталеток
- 4 яйца
- 200 г крабовых палочек
- 270 г консервированной кукурузы
- 3–4 ст. л. майонеза
- соль по вкусу
- петрушка по вкусу
Приготовление
- Крабовые палочки нарежьте кубиком. Так же измельчите сваренные вкрутую яйца. С кукурузки слейте жидкость. Смешайте ингредиенты и заправьте их майонезом. Посолите по вкусу.
- Начините тарталетки смесью. Украсьте их зернышками икры или оливками. Веточки петрушки тоже будут уместны.
Тарталетки с авокадо и красной рыбой
Вам понадобится
- 6 песочных тарталеток
- 80 г слабосоленого лосося
- 100 г творога
- 0,5–1 авокадо
- 1 огурец
- 1,5 ст. л. йогурта
- 0,3 ч. л. сушеного чеснока
- соль по вкусу
- перец черный молотый по вкусу
- зелень по вкусу
Приготовление
- В миску пересыпьте творог, туда же отправьте очищенное от кожуры авокадо и йогурт. Огурец нарежьте мелким кубиком, пересыпьте к творогу.
- Перемешайте подготовленные продукты, посолите и поперчите их. Добавьте чесночный порошок. По вкусу приправьте смесь прованскими травами. Начините тарталетки. Рыбу нарежьте слайсами. Ею украсьте подготовленную закуску.
Грибные тарталетки
Вам понадобится
- 12 тарталеток
- 1 луковица
- 200 г шампиньонов
- 90 г плавленого сырка
- 2–3 ст. л. майонеза
- 2 яйца
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. укропа
- 1 зуб. чеснока
- соль по вкусу
- перец черный молотый по вкусу
Приготовление
- Лук нарежьте мелким кубиком. Обжарьте его до мягкости в разогретом масле. Грибы также нарежьте кубиком, пересыпьте их в сковороду. Обжаривайте, пока не испарится влага.
- В конце приготовления посолите и поперчите смесь. Дайте ей остыть. За это время натрите плавленый сыр и сваренные вкрутую яйца на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс.
- Перемешайте вышеуказанные ингредиенты и начините ими тарталетки. Украсьте закуску рубленой зеленью.
Тарталетки с селедкой
Вам понадобится
- 12 тарталеток
- 2 картошки
- 0,5 шт. лука
- 1 филе сельди
- 2 ст. л. майонеза
- соль по вкусу
- перец черный молотый по вкусу
- зеленый горошек по вкусу
Приготовление
- Удалите кости в рыбе. Нарежьте филе мелкими кусочками. Картофель сварите в кожуре. Очистите его и натрите на крупной терке. Соедините продукты.
- Туда же пересыпьте лук, нарезанный кубиком. Заправьте продукты майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте. Начините смесью тарталетки, украсьте их зеленым горошком и зеленью.
Тарталетки с копченой рыбой
Вам понадобится
- 12 тарталеток
- 300 г копченой рыбы
- 150 г колбасного сыра
- 2 огурца
- 2 яйца
- 4 ст. л. майонеза
- 12 зеленых оливок
- укроп по вкусу
Приготовление
- Яйца отварите вкрутую, очистите и нарежьте кубиком. Любую копченую рыбу тоже нарежьте мелкими кусочками, а огурцы — мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной терке.
- Подготовленные продукты пересыпьте в миску, заправьте их майонезом. Перемешайте и начините смесью тарталетки. Украсьте закуски зеленью и оливками.
Тарталетки с печенью трески
Вам понадобится
- 140 г готовых тарталеток
- 120 г печени трески
- 1 яйцо
- 1 огурец
- соль по вкусу
- гранат по вкусу
Приготовление
- Печень трески разомните вилкой в кашу. Огурец нарежьте мелким кубиком, пару ломтиков оставьте для украшения. Яйцо отварите вкрутую. Очистите и нарежьте его кубиком.
- Пересыпьте к треске яйцо и огурец. Посолите и перемешайте. Начините смесью тарталетки. Украсьте их ломтиками огурца и зернами граната.
Тарталетки с ветчиной и морковкой
Вам понадобится
- 8 тарталеток
- 1 морковь
- 150 г ветчины
- 100 г твердого сыра
- 1–2 зуб. чеснока
- 2 ст. л. майонеза
- укроп по вкусу
Приготовление
- Очистите и натрите морковку на крупной терке, а ветчину измельчите соломкой. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Очистите и пропустите через пресс чеснок.
- Подготовленные ингредиенты смешайте в миске, заправив майонезом. Посолите по вкусу. Начините смесью тарталетки, украсьте их веточками укропа.
Подготовить их мы рекомендуем заранее, а вот начинять — перед самой подачей. В противном случает ваши новогодние тарталетки размякнут и потеряют форму. А какие закуски вы планируете подавать на новогодний стол?
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