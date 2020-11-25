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Печенье с яблоками на скорую руку. Аромат потрясающий!

Печенье с яблоками на скорую руку. Аромат потрясающий!

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука — 350-400 гр
  • сливочное масло — 200 гр
  • сметана — 200 гр
  • ванильный сахар — 10 гр
  • разрыхлитель — 1 ч.л

Для начинки:

  • яблоки — 4 шт
  • сахар — 100 гр
  • лимонный сок — 2 ст.л
  • грецкие орехи — 100 гр
  • яйцо для смазки

Приготовление:

Растираем размягченное сливочное масло со сметаной и ванильным сахаром до однородности.

Добавляем частями муку с разрыхлителем, перемешиваем и замешиваем не липнущее к рукам тесто.

Очищенные яблоки натираем на крупной терке, сбрызгиваем лимонным соком и перемешиваем.

Выкладываем тесто на стол, присыпанный мукой и раскатываем в прямоугольный пласт.

Выкладываем на тесто натертые яблоки, посыпаем сахаром и измельченными грецкими орехами, затем сворачиваем в рулет.

Разрезаем рулет на кусочки шириной примерно 2-3 см и выкладываем на противень застеленный пергаментом.

Сверху смазываем взбитым яйцом.

Выпекаем при 180 С в течение 30 минут.

Приятного чаепития!

 

 

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сладкая выпечка
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