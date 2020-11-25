Печенье с яблоками на скорую руку. Аромат потрясающий!

Ингредиенты:
Для теста:
- мука — 350-400 гр
- сливочное масло — 200 гр
- сметана — 200 гр
- ванильный сахар — 10 гр
- разрыхлитель — 1 ч.л
Для начинки:
- яблоки — 4 шт
- сахар — 100 гр
- лимонный сок — 2 ст.л
- грецкие орехи — 100 гр
- яйцо для смазки
Приготовление:
Растираем размягченное сливочное масло со сметаной и ванильным сахаром до однородности.
Добавляем частями муку с разрыхлителем, перемешиваем и замешиваем не липнущее к рукам тесто.
Очищенные яблоки натираем на крупной терке, сбрызгиваем лимонным соком и перемешиваем.
Выкладываем тесто на стол, присыпанный мукой и раскатываем в прямоугольный пласт.
Выкладываем на тесто натертые яблоки, посыпаем сахаром и измельченными грецкими орехами, затем сворачиваем в рулет.
Разрезаем рулет на кусочки шириной примерно 2-3 см и выкладываем на противень застеленный пергаментом.
Сверху смазываем взбитым яйцом.
Выпекаем при 180 С в течение 30 минут.
Приятного чаепития!
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