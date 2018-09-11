Сосиски в слоеном тесте - лучшие способы оформления и приготовления закуски

Сосиски в слоеном тесте – хорошее решение для быстрого перекуса. Их удобно брать на работу или на учебу, готовится закуска быстро, поэтому и к завтраку лакомство будет очень уместным. Чаще применяют покупное тесто, но умелые повара могут приготовить его по собственному любимому рецепту.
Как приготовить сосиски в слоеном тесте?
Выпечка из слоеного теста с сосисками – это пирожки, большие пироги или оригинальные закусочные тарталетки. Любое лакомство оформляется без особых хлопот и затрат времени или денег.
- Готовить можно сосиски, запеченные в слоеном тесте в духовке или в микроволновке. Возможен вариант приготовления на сковороде и во фритюре.
- Вкусные сосиски в слоеном тесте выходят с разными дополнениями, например, с сыром, морковью по-корейски, пикантными соусами.
- Аппетитно будет выглядеть закуска, если перед выпеканием смазать поверхность желтком и посыпать кунжутом, семечками или смесью ароматных сухих трав.
Как завернуть сосиску в слоеное тесто?
Способы заворачивания сосисок в слоеное тесто очень разнообразны, фантазии поваров нет предела. Проще всего сложить начинку в прямоугольный пласт, слепив подобие пирожка. Такой вариант слойки уместно дополнить и соусом, и сыром и овощами не сочными.Важно, при таком способе оформления сделать на поверхности надрезы для свободного выхода пара.
Простой способ сделать сосиски в слоеном тесте – завернуть полосками по спирали.
- Тесто разморозить, порезать полосками, шириной 2 см.
- Разрезать сосиски вдоль пополам.
- Свернуть по спирали, закрепить края.
- Выложить на пергамент.
- Смазать яйцом, можно посыпать семенами.
- Выпекать до золотистого цвета.
Популярный вариант – закуска в форме «косички».
- Тесто порезать на прямоугольники, немного длиннее сосиски.
- По краям сделать косые надрезы.
- Собрать косичку, складывая полоски внахлест.
- Края не скреплять, чтобы пар не собирался.
- Смазать яйцом.
- Выпекать до темного золотистого цвета.
Очень красивый вариант и подходящая бюджетная закуска для фуршета – «розочки».
- Тесто размораживают, сосиски лучше взять маленькие.
- Разрезают сосиски на пластины, тесто на полоски, толще начинки.
- Выкладывают сосиски на тесто.
- Сворачивают рулетики, смазывают яйцом.
- Выпекают до готовности.
Сосиски в слоеном тесте в духовке
Самый простой рецепт - сосиски в слоеном дрожжевом тесте, запеченные в духовке. Способ приготовления быстрый, поэтому закуска хороша для подачи на завтрак. При желании можно дополнить соусом ил специями, все зависит от пожелания тех, кто будет пробовать угощение. Тесто выйдет пышным и очень рассыпчатым, очень вкусное блюдо, пока горячее.
Ингредиенты:
- тесто – 250 г;
- сосиски – 4 шт.;
- желток- 1 шт.
Приготовление
- Тесто разморозить, раскатать по длине пласта.
- Порезать на полоски, завернуть по спирали внахлест каждую сосиску.
- Смазать сосиски в слоеном дрожжевом тесте желтком, выпекать 35 минут при 180 градусах.
Сосиски в слоеном тесте на сковороде
Сосиски в слоеном бездрожжевом тесте, пожаренные на сковороде – рецепт необычный, но очень вкусный. Заготовки лучше оформить в виде пирожков, в начинку можно положить морковь по-корейски, выйдет пикантная закуска и очень сытная. Жарить можно на растительном масле или вперемежку со сливочным.
Ингредиенты:
- тесто бездрожжевое – 250 г;
- сосиски – 2 шт.;
- морковь по-корейски – 100 г;
- масло для обжаривания.
Приготовление
- Тесто разморозить, раскатать не слишком тонко.
- Морковь просушить от маринада.
- Выложить на заготовку одну сосиску и горсть моркови.
- Скрепить края.
- Обжаривать на масле до золотистого цвета.
- Выкладывают сосиски в слоеном тесте на бумажное полотенце, для впитывания излишков масла.
Сосиски с сыром в слоеном тесте
Сосиски в слоеном тесте, рецепт с сыром – очень популярный вариант закуски, ввиду отменной сочетаемости продуктов. Сыр лучше взять твердый с пикантным привкусом, возможен вариант с сулугуни, так выйдет пикантная тягучая начинка с интересным привкусом. Оформлять можно из полосок по спирали или в виде закрытых пирожков.
Ингредиенты:
- сыр – 50 г;
- тесто – 250 г;
- сосиски – 2 шт.;
- яйцо – 1 шт.
Приготовление
- Размороженное тесто раскатать, порезать на полоски.
- Завернуть сосиску и брусочек сыра в тесто.
- Смазать яйцом, выпекать 30 минут при 190 градусах.
Сосиски в слоеном тесте в масле
Удобно подавать жареные сосиски в слоеном тесте на шпажках в виде канапе или выложив лакомство горкой на блюдо. Жарить заготовки нужно в сковороде с высокими и толстыми стенками. Для особенного привкуса в масло бросают 1 ст. л. кунжутных семян, они придают интересный аппетитный аромат готовому угощению.
Ингредиенты:
- тесто – 250 г;
- сосиски – 2 шт.;
- масло для обжаривания;
- кунжут – 1 ст. л.
Приготовление
- В размороженный и раскатанный пласт завернуть сосиски по одной.
- Порезать на части, толщиной 1 см.
- В раскаленное масло бросить кунжут.
- Погружать заготовки в сковороду, обжарить с двух сторон до золотистого цвета.
- Выложить сосиски в слоеном тесте на салфетки для впитывания масла.
Розочки из слоеного теста с сосисками
Просто и без хлопот готовятся сосиски в слоеном дрожжевом тесте в духовке в виде небольших «розочек». Закуска выходит очень красивой, вкусной, ее уверенно можно подавать на фуршетный стол. Понравится лакомство и малышам, для детского торжества блюдо станет незаменимым. При желании начинку дополняют пластинами твердого сыра и посыпают кунжутом.
Ингредиенты:
- тесто дрожжевое – 500 г;
- сосиски маленькие – 200 г;
- яйцо – 1 шт.;
- кунжут – 1 ст. л.
Приготовление
- Тесто раскатать, порезать на полоски 1,5-2 см.
- Выложить пластины сосисок.
- Свернуть в виде «улиток».
- Смазать желтком, посыпать кунжутом.
- Выпекать сосиски в слоеном дрожжевом тесте 20 минут при 190 градусах.
Пирог из слоеного теста с сосисками
Пирог из слоеного дрожжевого теста с сосисками – быстрая вариация закусочной выпечки. Угощение оценят едоки, которые не очень любят сладости, а с чаем это блюдо съедается очень быстро и с удовольствием. Дополнить можно как твердым сыром, так и рассольным, моцареллой или сулугуни. Соус выбирают по вкусу, подойдет любой покупной кетчуп.
Ингредиенты:
- сосиски – 300 г;
- тесто дрожжевое – 1 кг;
- сыр – 150 г;
- кетчуп – 2 ст. л.
Приготовление
- Сосиски и сыр натереть на крупной терке.
- Тесто раскатать, разделить на 2 пласта.
- Один пласт смазать кетчупом, распределить слой сосисок, сыра, накрыть вторым пластом.
- Смазать яйцом, сделать проколы на поверхности.
- Выпекать 25 минут при 190 градусах.
Сосиска с картошкой в слоеном тесте
Сосиски в готовом слоеном тесте – универсальное угощение, дополнять можно пирожки картофельным пюре. Тесто лучше взять дрожжевое, начинку сделать заранее, без добавления масла и молока, картофель должен быть рыхлым. Сосиски нужно поджарить с рубленным луком, их можно произвольно порезать или крупно натереть на терке.
Ингредиенты:
- картофельное пюре – 300 г;
- сосиски – 150 г;
- лук – ½ шт.;
- рубленная петрушка и укроп – 1 горсть;
- соль;
- тесто – 500 г;
- яйцо – 1 шт.;
- кунжут – 1 с. л.;
- сыр – 100 г.
Приготовление
- Порезанные сосиски обжарить с луком.
- Соединить поджарку с пюре, бросить тертый сыр, соль и специи.
- Размороженное тесто раскатать, порезать на порции.
- Слепить пирожки, смазать яйцом, посыпать кунжутом.
- Выпекать 25 минут при 190 градусах.
Сосиска в слоеном тесте в микроволновке
Всего за 10 минут можно приготовить пирожки из слоеного теста с сосиской. Для реализации идеи понадобится микроволновка. Печь закуску нужно при мощности 700 Вт. Блюдо выйдет вкусным, не хуже, чем испеченное в духовке, состав начинки можно дополнить твердым сыром. Из 250 г теста выйдет 4 порционные закуски.
Ингредиенты:
- тесто – 250 г;
- сосиски – 4 шт.;
- сыр – 100 г;
- яйцо – 1 шт.
Приготовление
- Тесто раскатать, порезать на порционные квадраты.
- Завернуть сосиску и ломтик сыра.
- Смазать яйцом, печь 8-10 минут.
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