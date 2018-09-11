Сосиски в слоеном тесте - лучшие способы оформления и приготовления закуски

Сосиски в слоеном тесте – хорошее решение для быстрого перекуса. Их удобно брать на работу или на учебу, готовится закуска быстро, поэтому и к завтраку лакомство будет очень уместным. Чаще применяют покупное тесто, но умелые повара могут приготовить его по собственному любимому рецепту.

Как приготовить сосиски в слоеном тесте?

Выпечка из слоеного теста с сосисками – это пирожки, большие пироги или оригинальные закусочные тарталетки. Любое лакомство оформляется без особых хлопот и затрат времени или денег.

Готовить можно сосиски, запеченные в слоеном тесте в духовке или в микроволновке. Возможен вариант приготовления на сковороде и во фритюре. Вкусные сосиски в слоеном тесте выходят с разными дополнениями, например, с сыром, морковью по-корейски, пикантными соусами. Аппетитно будет выглядеть закуска, если перед выпеканием смазать поверхность желтком и посыпать кунжутом, семечками или смесью ароматных сухих трав.

Как завернуть сосиску в слоеное тесто?

Способы заворачивания сосисок в слоеное тесто очень разнообразны, фантазии поваров нет предела. Проще всего сложить начинку в прямоугольный пласт, слепив подобие пирожка. Такой вариант слойки уместно дополнить и соусом, и сыром и овощами не сочными.

Важно, при таком способе оформления сделать на поверхности надрезы для свободного выхода пара.

Простой способ сделать сосиски в слоеном тесте – завернуть полосками по спирали.

Тесто разморозить, порезать полосками, шириной 2 см. Разрезать сосиски вдоль пополам. Свернуть по спирали, закрепить края. Выложить на пергамент. Смазать яйцом, можно посыпать семенами. Выпекать до золотистого цвета.

Популярный вариант – закуска в форме «косички».

Тесто порезать на прямоугольники, немного длиннее сосиски. По краям сделать косые надрезы. Собрать косичку, складывая полоски внахлест. Края не скреплять, чтобы пар не собирался. Смазать яйцом. Выпекать до темного золотистого цвета.

Очень красивый вариант и подходящая бюджетная закуска для фуршета – «розочки».

Тесто размораживают, сосиски лучше взять маленькие. Разрезают сосиски на пластины, тесто на полоски, толще начинки. Выкладывают сосиски на тесто. Сворачивают рулетики, смазывают яйцом. Выпекают до готовности.

Сосиски в слоеном тесте в духовке

Самый простой рецепт - сосиски в слоеном дрожжевом тесте, запеченные в духовке. Способ приготовления быстрый, поэтому закуска хороша для подачи на завтрак. При желании можно дополнить соусом ил специями, все зависит от пожелания тех, кто будет пробовать угощение. Тесто выйдет пышным и очень рассыпчатым, очень вкусное блюдо, пока горячее.

Ингредиенты:

тесто – 250 г;

сосиски – 4 шт.;

желток- 1 шт.

Приготовление

Тесто разморозить, раскатать по длине пласта. Порезать на полоски, завернуть по спирали внахлест каждую сосиску. Смазать сосиски в слоеном дрожжевом тесте желтком, выпекать 35 минут при 180 градусах.

Сосиски в слоеном тесте на сковороде

Сосиски в слоеном бездрожжевом тесте, пожаренные на сковороде – рецепт необычный, но очень вкусный. Заготовки лучше оформить в виде пирожков, в начинку можно положить морковь по-корейски, выйдет пикантная закуска и очень сытная. Жарить можно на растительном масле или вперемежку со сливочным.

Ингредиенты:

тесто бездрожжевое – 250 г;

сосиски – 2 шт.;

морковь по-корейски – 100 г;

масло для обжаривания.

Приготовление

Тесто разморозить, раскатать не слишком тонко. Морковь просушить от маринада. Выложить на заготовку одну сосиску и горсть моркови. Скрепить края. Обжаривать на масле до золотистого цвета. Выкладывают сосиски в слоеном тесте на бумажное полотенце, для впитывания излишков масла.

Сосиски с сыром в слоеном тесте

Сосиски в слоеном тесте, рецепт с сыром – очень популярный вариант закуски, ввиду отменной сочетаемости продуктов. Сыр лучше взять твердый с пикантным привкусом, возможен вариант с сулугуни, так выйдет пикантная тягучая начинка с интересным привкусом. Оформлять можно из полосок по спирали или в виде закрытых пирожков.

Ингредиенты:

сыр – 50 г;

тесто – 250 г;

сосиски – 2 шт.;

яйцо – 1 шт.

Приготовление

Размороженное тесто раскатать, порезать на полоски. Завернуть сосиску и брусочек сыра в тесто. Смазать яйцом, выпекать 30 минут при 190 градусах.

Сосиски в слоеном тесте в масле

Удобно подавать жареные сосиски в слоеном тесте на шпажках в виде канапе или выложив лакомство горкой на блюдо. Жарить заготовки нужно в сковороде с высокими и толстыми стенками. Для особенного привкуса в масло бросают 1 ст. л. кунжутных семян, они придают интересный аппетитный аромат готовому угощению.

Ингредиенты:

тесто – 250 г;

сосиски – 2 шт.;

масло для обжаривания;

кунжут – 1 ст. л.

Приготовление

В размороженный и раскатанный пласт завернуть сосиски по одной. Порезать на части, толщиной 1 см. В раскаленное масло бросить кунжут. Погружать заготовки в сковороду, обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Выложить сосиски в слоеном тесте на салфетки для впитывания масла.

Розочки из слоеного теста с сосисками

Просто и без хлопот готовятся сосиски в слоеном дрожжевом тесте в духовке в виде небольших «розочек». Закуска выходит очень красивой, вкусной, ее уверенно можно подавать на фуршетный стол. Понравится лакомство и малышам, для детского торжества блюдо станет незаменимым. При желании начинку дополняют пластинами твердого сыра и посыпают кунжутом.

Ингредиенты:

тесто дрожжевое – 500 г;

сосиски маленькие – 200 г;

яйцо – 1 шт.;

кунжут – 1 ст. л.

Приготовление

Тесто раскатать, порезать на полоски 1,5-2 см. Выложить пластины сосисок. Свернуть в виде «улиток». Смазать желтком, посыпать кунжутом. Выпекать сосиски в слоеном дрожжевом тесте 20 минут при 190 градусах.

Пирог из слоеного теста с сосисками

Пирог из слоеного дрожжевого теста с сосисками – быстрая вариация закусочной выпечки. Угощение оценят едоки, которые не очень любят сладости, а с чаем это блюдо съедается очень быстро и с удовольствием. Дополнить можно как твердым сыром, так и рассольным, моцареллой или сулугуни. Соус выбирают по вкусу, подойдет любой покупной кетчуп.

Ингредиенты:

сосиски – 300 г;

тесто дрожжевое – 1 кг;

сыр – 150 г;

кетчуп – 2 ст. л.

Приготовление

Сосиски и сыр натереть на крупной терке. Тесто раскатать, разделить на 2 пласта. Один пласт смазать кетчупом, распределить слой сосисок, сыра, накрыть вторым пластом. Смазать яйцом, сделать проколы на поверхности. Выпекать 25 минут при 190 градусах.

Сосиска с картошкой в слоеном тесте

Сосиски в готовом слоеном тесте – универсальное угощение, дополнять можно пирожки картофельным пюре. Тесто лучше взять дрожжевое, начинку сделать заранее, без добавления масла и молока, картофель должен быть рыхлым. Сосиски нужно поджарить с рубленным луком, их можно произвольно порезать или крупно натереть на терке.

Ингредиенты:

картофельное пюре – 300 г;

сосиски – 150 г;

лук – ½ шт.;

рубленная петрушка и укроп – 1 горсть;

соль;

тесто – 500 г;

яйцо – 1 шт.;

кунжут – 1 с. л.;

сыр – 100 г.

Приготовление

Порезанные сосиски обжарить с луком. Соединить поджарку с пюре, бросить тертый сыр, соль и специи. Размороженное тесто раскатать, порезать на порции. Слепить пирожки, смазать яйцом, посыпать кунжутом. Выпекать 25 минут при 190 градусах.

Сосиска в слоеном тесте в микроволновке

Всего за 10 минут можно приготовить пирожки из слоеного теста с сосиской. Для реализации идеи понадобится микроволновка. Печь закуску нужно при мощности 700 Вт. Блюдо выйдет вкусным, не хуже, чем испеченное в духовке, состав начинки можно дополнить твердым сыром. Из 250 г теста выйдет 4 порционные закуски.

Ингредиенты:

тесто – 250 г;

сосиски – 4 шт.;

сыр – 100 г;

яйцо – 1 шт.

Приготовление