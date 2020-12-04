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Домашние рогалики: 5 рецептов

304Домашние рогалики: 5 рецептов

Помню, в детстве бабушка пекла рогалики каждые выходные. Какое это было счастье! Садишься за стол и думаешь, какая будет начинка в этот раз. А были и с повидлом, и с орехами, и с творогом, и с маком. Уходили они так быстро, что бабуле приходилось в тот же день печь новые.

Я и сегодня не могу без домашних рогаликов, правда, готовлю их уже сама. Начинки выбираю по настроению: сладкую или соленую. С таким угощением и друзей встречать, и в гости ходить можно. А готовятся ведь они проще простого! Делюсь любимыми рецептами.

Как приготовить домашние рогалики

Бабушкины рогалики

Домашние рогалики: 5 рецептов

Ингредиенты

  • 200 г маргарина
  • 5 ст. л. муки
  • 200 г сметаны
  • 2 яйца
  • 4 ст. л. сахара
  • 1,5 ч. л. сухих дрожжей

Приготовление

  1. Приготовьте опару из дрожжей, добавив к ним 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. муки и 50 мл теплой воды.
  2. Примерно через 20 минут добавьте маргарин, остальную муку, яйца и сметану. Замесите тесто.
  3. Разделите тесто на 4 части, раскатайте и нарежьте клиньями. Добавьте начинку по вкусу или просто посыпьте тесто сахаром. Сформируйте рогалики.
  4. Обваляйте рогалики в сахаре и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при 180 °С до золотистого цвета.

Творожные рогалики

Домашние рогалики: 5 рецептов

Ингредиенты

  • 1 стак. муки
  • 100 г сливочного масла
  • 200 г творога
  • 50 г твердого сыра
  • 1 ч.
    л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. соли

Приготовление

  1. Смешайте муку с солью и разрыхлителем. Нарежьте масло небольшими кусочками и переложите в сыпучие ингредиенты. Разотрите тесто в крошку.
  2. Натрите сыр на средней терке, смешайте его с творогом и добавьте в тесто. Замесите тесто.
  3. Разделите тесто на порции, раскатайте их в лепешки и нарежьте треугольниками. Получившиеся заготовки сверните рулетами.
  4. Застелите пергаментом противень, смажьте его маслом и выложите будущие рогалики. Выпекайте 30 минут при температуре 190 °С.

Рогалики с медово-маковой начинкой

Домашние рогалики: 5 рецептов

Ингредиенты

  • 230 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 120 г сливочного сыра
  • 1 щеп. соли
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. лимонной цедры
  • 0,5 ч. л. корицы
  • 1,75 стак. муки
  • 0,25 ч. л. мускатного ореха
  • 1,5 стак. мака
  • 0,75 стак. мёда
  • 1,5 ст. л. лимонного сока

Приготовление

  1. Взбейте в комбайне сливочный сыр, масло и соль. Постепенно введите муку. Получившееся тесто оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник на ночь.
  2. Смешайте мак, треть стакана воды, мёд, цедру и сок лимона. Варите смесь на небольшом огне, постоянно помешивая, пока она не станет густеть. Охладите.
  3. Разомните охлажденное тесто, раскатайте его в прямоугольник и разделите на 3 части. Заверните их в пленку и уберите в холодильник еще на 1 час.
  4. Тем временем смешайте мускатный орех и корицу. Раскатайте куски теста в пласты, края смажьте взбитым яйцом. Распределите начинку по чистой части теста.
  5. Разделите пласты на треугольники и заверните рогалики. Смажьте угощение яйцом, посыпьте сахаром и смесью корицы с мускатным орехом. Отправьте выпекаться 30 минут при температуре 180 °С.

Рогалики с шоколадом

Домашние рогалики: 5 рецептов

Ингредиенты

  • 200 г творога
  • 120 г сливочного масла
  • 4 ст. л. сахара
  • 1 яйцо
  • 2 стак. муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 2 щеп. ванилина
  • 90 г шоколада

Приготовление

  1. Размягчите сливочное масло и добавьте к нему ванилин, сахар, яйцо и творог. Смешанную с разрыхлителем муку просейте к остальным ингредиентам.
  2. Замесите тесто, заверните его в пленку и отправьте в морозильную камеру на 30 минут.
  3. Разделите тесто пополам, раскатайте лепешки и нарежьте их на треугольники.
  4. Сверху выложите рубленый шоколад, сверните рогалики и посыпьте их сверху сахаром. Отправьте угощение в разогретую до 180 °С духовку на 20 минут.

Рогалики с ореховой начинкой

Домашние рогалики: 5 рецептов

Ингредиенты

  • 1 стак. грецких орехов
  • 200 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 200 г сахара
  • 320 г муки
  • 200 г творога

Приготовление

  1. Чтобы приготовить тесто, смешайте 160 г сахара, творог, масло и 1 яйцо. Скатайте тесто в шар, заверните в пищевую пленку и поставьте на 1 час в холодильник.
  2. Измельчите грецкие орехи, добавьте к ним оставшийся сахар и яичный белок.
  3. Тесто раскатайте в пласт, нарежьте треугольники. На широкие части треугольников выложите начинку. Сверните рогалики и смажьте их желтком.
  4. Выложите рогалики на противень, смазанный маслом, и выпекайте 20 минут при температуре 230 °С.

Теперь вы знаете, как приготовить рогалики в домашних условиях. Я обычно тесто делаю заранее, чтобы потом только раскатать, положить начинку и в духовочку отправить. Иногда даже на завтрак успеваю напечь! А вы с какой начинкой готовите домашнюю выпечку?

 

 

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