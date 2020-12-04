Домашние рогалики: 5 рецептов

Помню, в детстве бабушка пекла рогалики каждые выходные. Какое это было счастье! Садишься за стол и думаешь, какая будет начинка в этот раз. А были и с повидлом, и с орехами, и с творогом, и с маком. Уходили они так быстро, что бабуле приходилось в тот же день печь новые.
Я и сегодня не могу без домашних рогаликов, правда, готовлю их уже сама. Начинки выбираю по настроению: сладкую или соленую. С таким угощением и друзей встречать, и в гости ходить можно. А готовятся ведь они проще простого! Делюсь любимыми рецептами.
Как приготовить домашние рогалики
Бабушкины рогалики
Ингредиенты
- 200 г маргарина
- 5 ст. л. муки
- 200 г сметаны
- 2 яйца
- 4 ст. л. сахара
- 1,5 ч. л. сухих дрожжей
Приготовление
- Приготовьте опару из дрожжей, добавив к ним 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. муки и 50 мл теплой воды.
- Примерно через 20 минут добавьте маргарин, остальную муку, яйца и сметану. Замесите тесто.
- Разделите тесто на 4 части, раскатайте и нарежьте клиньями. Добавьте начинку по вкусу или просто посыпьте тесто сахаром. Сформируйте рогалики.
- Обваляйте рогалики в сахаре и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при 180 °С до золотистого цвета.
Творожные рогалики
Ингредиенты
- 1 стак. муки
- 100 г сливочного масла
- 200 г творога
- 50 г твердого сыра
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. соли
Приготовление
- Смешайте муку с солью и разрыхлителем. Нарежьте масло небольшими кусочками и переложите в сыпучие ингредиенты. Разотрите тесто в крошку.
- Натрите сыр на средней терке, смешайте его с творогом и добавьте в тесто. Замесите тесто.
- Разделите тесто на порции, раскатайте их в лепешки и нарежьте треугольниками. Получившиеся заготовки сверните рулетами.
- Застелите пергаментом противень, смажьте его маслом и выложите будущие рогалики. Выпекайте 30 минут при температуре 190 °С.
Рогалики с медово-маковой начинкой
Ингредиенты
- 230 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 120 г сливочного сыра
- 1 щеп. соли
- 2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. лимонной цедры
- 0,5 ч. л. корицы
- 1,75 стак. муки
- 0,25 ч. л. мускатного ореха
- 1,5 стак. мака
- 0,75 стак. мёда
- 1,5 ст. л. лимонного сока
Приготовление
- Взбейте в комбайне сливочный сыр, масло и соль. Постепенно введите муку. Получившееся тесто оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник на ночь.
- Смешайте мак, треть стакана воды, мёд, цедру и сок лимона. Варите смесь на небольшом огне, постоянно помешивая, пока она не станет густеть. Охладите.
- Разомните охлажденное тесто, раскатайте его в прямоугольник и разделите на 3 части. Заверните их в пленку и уберите в холодильник еще на 1 час.
- Тем временем смешайте мускатный орех и корицу. Раскатайте куски теста в пласты, края смажьте взбитым яйцом. Распределите начинку по чистой части теста.
- Разделите пласты на треугольники и заверните рогалики. Смажьте угощение яйцом, посыпьте сахаром и смесью корицы с мускатным орехом. Отправьте выпекаться 30 минут при температуре 180 °С.
Рогалики с шоколадом
Ингредиенты
- 200 г творога
- 120 г сливочного масла
- 4 ст. л. сахара
- 1 яйцо
- 2 стак. муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 2 щеп. ванилина
- 90 г шоколада
Приготовление
- Размягчите сливочное масло и добавьте к нему ванилин, сахар, яйцо и творог. Смешанную с разрыхлителем муку просейте к остальным ингредиентам.
- Замесите тесто, заверните его в пленку и отправьте в морозильную камеру на 30 минут.
- Разделите тесто пополам, раскатайте лепешки и нарежьте их на треугольники.
- Сверху выложите рубленый шоколад, сверните рогалики и посыпьте их сверху сахаром. Отправьте угощение в разогретую до 180 °С духовку на 20 минут.
Рогалики с ореховой начинкой
Ингредиенты
- 1 стак. грецких орехов
- 200 г сливочного масла
- 2 яйца
- 200 г сахара
- 320 г муки
- 200 г творога
Приготовление
- Чтобы приготовить тесто, смешайте 160 г сахара, творог, масло и 1 яйцо. Скатайте тесто в шар, заверните в пищевую пленку и поставьте на 1 час в холодильник.
- Измельчите грецкие орехи, добавьте к ним оставшийся сахар и яичный белок.
- Тесто раскатайте в пласт, нарежьте треугольники. На широкие части треугольников выложите начинку. Сверните рогалики и смажьте их желтком.
- Выложите рогалики на противень, смазанный маслом, и выпекайте 20 минут при температуре 230 °С.
Теперь вы знаете, как приготовить рогалики в домашних условиях. Я обычно тесто делаю заранее, чтобы потом только раскатать, положить начинку и в духовочку отправить. Иногда даже на завтрак успеваю напечь! А вы с какой начинкой готовите домашнюю выпечку?
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