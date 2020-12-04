Домашние рогалики: 5 рецептов

Помню, в детстве бабушка пекла рогалики каждые выходные. Какое это было счастье! Садишься за стол и думаешь, какая будет начинка в этот раз. А были и с повидлом, и с орехами, и с творогом, и с маком. Уходили они так быстро, что бабуле приходилось в тот же день печь новые.

Я и сегодня не могу без домашних рогаликов, правда, готовлю их уже сама. Начинки выбираю по настроению: сладкую или соленую. С таким угощением и друзей встречать, и в гости ходить можно. А готовятся ведь они проще простого! Делюсь любимыми рецептами.

Как приготовить домашние рогалики

Бабушкины рогалики

Ингредиенты

200 г маргарина

5 ст. л. муки

200 г сметаны

2 яйца

4 ст. л. сахара

1,5 ч. л. сухих дрожжей

Приготовление

Приготовьте опару из дрожжей, добавив к ним 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. муки и 50 мл теплой воды. Примерно через 20 минут добавьте маргарин, остальную муку, яйца и сметану. Замесите тесто. Разделите тесто на 4 части, раскатайте и нарежьте клиньями. Добавьте начинку по вкусу или просто посыпьте тесто сахаром. Сформируйте рогалики. Обваляйте рогалики в сахаре и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при 180 °С до золотистого цвета.

Творожные рогалики

Ингредиенты

1 стак. муки

100 г сливочного масла

200 г творога

50 г твердого сыра

1 ч. л. разрыхлителя

л. разрыхлителя 1 ч. л. соли

Приготовление

Смешайте муку с солью и разрыхлителем. Нарежьте масло небольшими кусочками и переложите в сыпучие ингредиенты. Разотрите тесто в крошку. Натрите сыр на средней терке, смешайте его с творогом и добавьте в тесто. Замесите тесто. Разделите тесто на порции, раскатайте их в лепешки и нарежьте треугольниками. Получившиеся заготовки сверните рулетами. Застелите пергаментом противень, смажьте его маслом и выложите будущие рогалики. Выпекайте 30 минут при температуре 190 °С.

Рогалики с медово-маковой начинкой

Ингредиенты

230 г сливочного масла

1 яйцо

120 г сливочного сыра

1 щеп. соли

2 ст. л. сахара

1 ч. л. лимонной цедры

0,5 ч. л. корицы

1,75 стак. муки

0,25 ч. л. мускатного ореха

1,5 стак. мака

0,75 стак. мёда

1,5 ст. л. лимонного сока

Приготовление

Взбейте в комбайне сливочный сыр, масло и соль. Постепенно введите муку. Получившееся тесто оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник на ночь. Смешайте мак, треть стакана воды, мёд, цедру и сок лимона. Варите смесь на небольшом огне, постоянно помешивая, пока она не станет густеть. Охладите. Разомните охлажденное тесто, раскатайте его в прямоугольник и разделите на 3 части. Заверните их в пленку и уберите в холодильник еще на 1 час. Тем временем смешайте мускатный орех и корицу. Раскатайте куски теста в пласты, края смажьте взбитым яйцом. Распределите начинку по чистой части теста. Разделите пласты на треугольники и заверните рогалики. Смажьте угощение яйцом, посыпьте сахаром и смесью корицы с мускатным орехом. Отправьте выпекаться 30 минут при температуре 180 °С.

Рогалики с шоколадом

Ингредиенты

200 г творога

120 г сливочного масла

4 ст. л. сахара

1 яйцо

2 стак. муки

1 ч. л. разрыхлителя

2 щеп. ванилина

90 г шоколада

Приготовление

Размягчите сливочное масло и добавьте к нему ванилин, сахар, яйцо и творог. Смешанную с разрыхлителем муку просейте к остальным ингредиентам. Замесите тесто, заверните его в пленку и отправьте в морозильную камеру на 30 минут. Разделите тесто пополам, раскатайте лепешки и нарежьте их на треугольники. Сверху выложите рубленый шоколад, сверните рогалики и посыпьте их сверху сахаром. Отправьте угощение в разогретую до 180 °С духовку на 20 минут.

Рогалики с ореховой начинкой

Ингредиенты

1 стак. грецких орехов

200 г сливочного масла

2 яйца

200 г сахара

320 г муки

200 г творога

Приготовление

Чтобы приготовить тесто, смешайте 160 г сахара, творог, масло и 1 яйцо. Скатайте тесто в шар, заверните в пищевую пленку и поставьте на 1 час в холодильник. Измельчите грецкие орехи, добавьте к ним оставшийся сахар и яичный белок. Тесто раскатайте в пласт, нарежьте треугольники. На широкие части треугольников выложите начинку. Сверните рогалики и смажьте их желтком. Выложите рогалики на противень, смазанный маслом, и выпекайте 20 минут при температуре 230 °С.

Теперь вы знаете, как приготовить рогалики в домашних условиях. Я обычно тесто делаю заранее, чтобы потом только раскатать, положить начинку и в духовочку отправить. Иногда даже на завтрак успеваю напечь! А вы с какой начинкой готовите домашнюю выпечку?