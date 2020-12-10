Блюда национальной татарской кухни: учпучмаки

Учпучмак дословно переводится как треугольник. Это блюдо национальной татарской кухни, очень вкусное и не сложное в приготовлении. Для меня остаётся загадкой, почему оно не настолько популярно, как татарские чебуреки, янтыки и самса. Рецептов учпучмаков довольно много, как в вариациях теста, так и начинки, что характерно практически для всех блюд народной кухни, когда каждая хозяйка вносит какие-то изменения, учитывая вкусы своей семьи. Тесто можно использовать пресное или дрожжевое, за основу начинки брать любое мясо на свой вкус — баранину, говядину, курицу или даже свинину, что, конечно, не соответствует настоящим рецептам мусульманской кухни, но, тем не менее, получается очень вкусно. Да что там говорить про варианты приготовления, когда даже само название имеет несколько вариаций — эчпочмаки, очпочмаки и учпучмаки. А всё почему? Оказывается, в русском языке просто нет буквы, которая используется в оригинале слова.

Пересмотрев множество рецептов этого блюда, я решила не экспериментировать, а приготовить учпучмаки по рецепту моей свекрови, хорошо знакомой с национальной татарской кухней.

Необходимые продукты для приготовления

мука — 4-5 стаканов

молоко — 2 стакана

яйца — 2 штуки

масло или маргарин — 200 грамм

мясо — 500-600 грамм

картофель — 5-6 штук среднего размера

лук — 3-4 штуки

соль, перец, приправа по вкусу

бульон — 1 стакан

Рецепт учпучмаков

Для начинки нам потребуется мясо, картофель и лук приблизительно в равных пропорциях.

Лук и картофель очистить, вымыть и нарезать равными кубиками, размером чуть больше горошины.

Вместо жирных сортов мяса я использовала курицу, таким образом, блюдо получилось более диетическим и вполне подходящим для детей. Если же диеты и подсчёт калорий не имеют для вас никакого значения, то вместо курицы, можете взять более жирное мясо.

Курицу я так же порубила на мелкие кубики, после чего перемешала с овощами и добавила соль и перец.

Тесто я готовлю пресное. Для этого нужно половину пачки масла или маргарина растопить на водяной бане.

После чего перемешать с мукой, яйцами, молоком и посолить.

Тесто должно быть густым, не липнущим к рукам и довольно эластичным.

Хорошо вымесив тесто, делим его ножом на 3-4 части, после чего каждую из них скатываем в продолговатые «колбаски», которые нарезаем небольшими кусочками.

Заготовки для татарских треугольников раскатываем скалкой на посыпанном мукой столе и обрезаем края при помощи небольшой тарелки или блюда.

В середину каждой лепёшки из теста нужно положить начинку и аккуратно придать форму треугольника, защепив края с трёх сторон, оставив центр свободным.

Когда все треугольники готовы, отправляем их в разогретую духовку на 45-60 минут.

Перед выпечкой в центр каждого учпучмака можно положить по кусочку масла.

А за 10 минут до готовности, через отверстие в середине, долить немного бульона, так выпечка получится более сочной.

Так же стоит смазать учпучмаки взбитым яичным желтком, чтобы тесто не получилось сухим.

Когда учпучмаки запекаются, запах на кухне стоит просто изумительный. А когда всё готово и семья собралась за столом, оказалось, что и вкус ничуть не уступает запаху.

Попробуйте приготовить сами и порадовать себя и свою семью оригинальным и интересным блюдом.