Невероятно вкусное "Сырное полено": для торжественного случая

Сырное полено - это что-то новое! Настолько нежное и вкусное, что не приготовить его- это преступление.
Сырное полено — вот, что нужно готовить для торжественного случая! Именно это блюдо приведет вас в восторг. Это что- то удивительное и невероятное. Готовы узнать рецепт?
Вам понадобится
- сливочный сыр — 150 гр;
- тертый, твердый сыр — 3/4 стакана;
- зеленый лук — 1 стебель;
- оливки — 1/5 стакана;
- обжаренные орешки (лучше кедровые) — 1/5 стакана;
- корнишон — 1 шт;
- лимонный сок — 2/3 ч.л;
- любой острый соус — пара капель;
- перец — по вкусу;
- петрушка — 1/4 стакана.
Приготовление
- Вам необходимо взбить сливочный сыр.
- Оливки, корнишон и лучок мелко нарежьте, положите в сырную массу все ингредиенты (кроме петрушки) — перемешайте.
- Из полученной смеси формируем длинное «полено», делайте это на полиэтиленовой пленке.
- Петрушку мелко нашинкуйте и обсыпьте полученное полено, затем заверните его в пленку.
- Сырное полено отправляем в холодильник, до подачи.
Вот, интересное блюдо готово. Подавайте с запеченной или вареной картошечкой, будет восхитительно. Приятного аппетита!
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