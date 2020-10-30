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Невероятно вкусное "Сырное полено": для торжественного случая

Сырное полено - это что-то новое! Настолько нежное и вкусное, что не приготовить его- это преступление.

Невероятно вкусное "Сырное полено": для торжественного случая

Сырное полено — вот, что нужно готовить для торжественного случая! Именно это блюдо приведет вас в восторг. Это что- то удивительное и невероятное. Готовы узнать рецепт?

Невероятно вкусное "Сырное полено": для торжественного случая

Вам понадобится

  • сливочный сыр — 150 гр;
  • тертый, твердый сыр — 3/4 стакана;
  • зеленый лук — 1 стебель;
  • оливки — 1/5 стакана;
  • обжаренные орешки (лучше кедровые) — 1/5 стакана;
  • корнишон — 1 шт;
  • лимонный сок — 2/3 ч.л;
  • любой острый соус — пара капель;
  • перец — по вкусу;
  • петрушка — 1/4 стакана.

Невероятно вкусное "Сырное полено": для торжественного случая

Приготовление

  1. Вам необходимо взбить сливочный сыр.
  2. Оливки, корнишон и лучок мелко нарежьте, положите в сырную массу все ингредиенты (кроме петрушки) — перемешайте.
  3. Из полученной смеси формируем длинное «полено», делайте это на полиэтиленовой пленке.
  4. Петрушку мелко нашинкуйте и обсыпьте полученное полено, затем заверните его в пленку.
  5. Сырное полено отправляем в холодильник, до подачи.

Невероятно вкусное "Сырное полено": для торжественного случая

Вот, интересное блюдо готово. Подавайте с запеченной или вареной картошечкой, будет восхитительно. Приятного аппетита!

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