Невероятно вкусное "Сырное полено": для торжественного случая

Сырное полено - это что-то новое! Настолько нежное и вкусное, что не приготовить его- это преступление.

Сырное полено — вот, что нужно готовить для торжественного случая! Именно это блюдо приведет вас в восторг. Это что- то удивительное и невероятное. Готовы узнать рецепт?

Вам понадобится

сливочный сыр — 150 гр;

тертый, твердый сыр — 3/4 стакана;

зеленый лук — 1 стебель;

оливки — 1/5 стакана;

обжаренные орешки (лучше кедровые) — 1/5 стакана;

корнишон — 1 шт;

лимонный сок — 2/3 ч.л;

любой острый соус — пара капель;

перец — по вкусу;

петрушка — 1/4 стакана.

Приготовление

Вам необходимо взбить сливочный сыр. Оливки, корнишон и лучок мелко нарежьте, положите в сырную массу все ингредиенты (кроме петрушки) — перемешайте. Из полученной смеси формируем длинное «полено», делайте это на полиэтиленовой пленке. Петрушку мелко нашинкуйте и обсыпьте полученное полено, затем заверните его в пленку. Сырное полено отправляем в холодильник, до подачи.

Вот, интересное блюдо готово. Подавайте с запеченной или вареной картошечкой, будет восхитительно. Приятного аппетита!