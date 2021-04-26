Весенний салат с кукурузой

Простой, легкий и вкусный салат. Часто появляется на нашем столе.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

кукуруза консервированная 1 банка огурцы 2 шт. яйца куриные 4 шт. салат листовой 1 пучок укроп 1 пучок сметана по вкусу соль 1 щепотка перец свежемолотый смесь 1 щепотка

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/4

Огурцы хорошо вымыть, обсушить бумажным полотенцем. Нарезать небольшими брусочками.

ШАГ 2/4

Яйца отварить и нарезать кубиками.

ШАГ 3/4

Салатные листья вымыть, обсушить и порвать руками. В миску сложить нарезанные огурцы, яйца, измельченную зелень укропа и салатные листья, кукурузу. Посолить, поперчить и перемешать. Добавить заправку по вкусу. Я использую сметану. Можно заменить на йогурт или майонез.

ШАГ 4/4

Приятного аппетита!