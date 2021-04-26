БУДЕТ ВКУСНО!

129 932 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • BaTaNya BaTaNya
    С микрозеленью? Это с плесенью?Полезные бутербро...
  • Павел Александрович
    С майонезом - оливье. С квасом - окрошка.Три вида окрошки ...
  • КОТ
    Ну надо было заинтересовать читателей.Картофель пай

Весенний салат с кукурузой

Весенний салат с кукурузой

Простой, легкий и вкусный салат. Часто появляется на нашем столе.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

 1 банка
2 шт.
4 шт.
1 пучок
1 пучок
по вкусу
1 щепотка
1 щепотка

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

 ШАГ 1/4

Весенний салат с кукурузой

Огурцы хорошо вымыть, обсушить бумажным полотенцем. Нарезать небольшими брусочками.

 ШАГ 2/4

Весенний салат с кукурузой

Яйца отварить и нарезать кубиками.

 ШАГ 3/4

Весенний салат с кукурузой

Салатные листья вымыть, обсушить и порвать руками. В миску сложить нарезанные огурцы, яйца, измельченную зелень укропа и салатные листья, кукурузу. Посолить, поперчить и перемешать. Добавить заправку по вкусу. Я использую сметану. Можно заменить на йогурт или майонез.

 ШАГ 4/4

Весенний салат с кукурузой

Приятного аппетита!

 

 

Ссылка на первоисточник
салаты
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Кому нельзя есть лимон, имбирь, лук и чеснок, и почему

Читать
Самый вкусный паштет из свиной головы и печени
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Самый вкусный паштет из свиной головы и печени

Скумбрия в горчичном соусе, сочная, тающая во рту. Моя семья в восторге от этого рецепта
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой помощник

Скумбрия в горчичном соусе, сочная, тающая во рту. Моя семья в восторге от этого рецепта

5 советских блюд, которые обожает старшее поколение, но не понимает молодежь
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

5 советских блюд, которые обожает старшее поколение, но не понимает молодежь

Десерт из молока
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Десерт из молока

 Привет друзья, хочу поделиться с вами рецептом, замечательного десерта на основе молока, сахара, ванили и муки, масла сливочного и кукур...
Котлеты не уступают мясным, готовлю, как никто из знакомых. Вкусно, много и недорого
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Котлеты не уступают мясным, готовлю, как никто из знакомых. Вкусно, много и недорого

Готовим нежную мягкую нугу с орехами
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Готовим нежную мягкую нугу с орехами

Может ли правильно выбранный уголь сделать блюдо на гриле вкуснее
Материал, выбранный редакторами МиртесенBRODUDE — интернет-издание для мужчин

Может ли правильно выбранный уголь сделать блюдо на гриле вкуснее

Куриные рулетики с сыром и помидорами
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Куриные рулетики с сыром и помидорами

Вкуснейшие рогалики с маком – как семечки, невозможно оторваться
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Вкуснейшие рогалики с маком – как семечки, невозможно оторваться

Медовик за 30 минут без раскатки и без варки
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Медовик за 30 минут без раскатки и без варки

Невероятно нежный, мягкий и пропитанный Медовик! Это самый простой рецепт без варки и без раскатки коржей. Готовится действительно не бол...
Фаршированные баклажаны с сыром
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Фаршированные баклажаны с сыром

«Мясо по-скифски» в фольге
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

«Мясо по-скифски» в фольге

Фальшивая икра: простейший рецепт закуски
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Фальшивая икра: простейший рецепт закуски

Порционный тортик из соленого крекера, овощей и скумбрии понравился моим гостям
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Порционный тортик из соленого крекера, овощей и скумбрии понравился моим гостям

Яркий омлет на завтрак с помидорами и сыром.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Яркий омлет на завтрак с помидорами и сыром.

Влад Яма, не сдержав гордости, показал, чем его балует красотка-жена: "Как же мне повезло"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Влад Яма, не сдержав гордости, показал, чем его балует красотка-жена: "Как же мне повезло"

Хореограф Влад Яма поделился видео, показав вкуснятику, приготовленную красоткой-женой Лилианой. Как сообщает Politeka.net, известный укр...
Морковные кексы на гречневой муке
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Морковные кексы на гречневой муке

Берем перец с цуккини и запекаем как картошку. Теперь овощи едят даже те, кто никогда их не любил
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Берем перец с цуккини и запекаем как картошку. Теперь овощи едят даже те, кто никогда их не любил

Домашний меренговый рулет
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗолотая Барабулька

Домашний меренговый рулет

В парке «Покровское-Стрешнево» выросли алые грибы
Материал, выбранный редакторами МиртесенМОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

В парке «Покровское-Стрешнево» выросли алые грибы

Завернули фарш в рулет и заморозили: потом за 5 минут жарим и еда на столе
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Завернули фарш в рулет и заморозили: потом за 5 минут жарим и еда на столе

1
Лапша с индейкой в арахисовом соусе
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Лапша с индейкой в арахисовом соусе

Мясо по-кремлевски. Готовим по рецепту советского ресторана: становится нежным словно паштет
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Мясо по-кремлевски. Готовим по рецепту советского ресторана: становится нежным словно паштет

Ежедневное употребление грибов может защитить от рака - ученые
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Ежедневное употребление грибов может защитить от рака - ученые

Маленькие пирожки с сосисками
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Маленькие пирожки с сосисками

Торт-салат "Щедрая весна"
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Торт-салат "Щедрая весна"

Мясо, угли, майонез. 4 способа приготовить шашлык с любимым соусом
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ Кухня

Мясо, угли, майонез. 4 способа приготовить шашлык с любимым соусом

Случайно узнали о редком маринаде и сделали с ним филе индейки в виде запеканки. Блюдо пришлось повторять
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Случайно узнали о редком маринаде и сделали с ним филе индейки в виде запеканки. Блюдо пришлось повторять

2
Сумасшедший пирог "Crazy Cake"
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Сумасшедший пирог "Crazy Cake"

Идеальное сливочное масло для выпечки и бутербродов
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Идеальное сливочное масло для выпечки и бутербродов

Вареное сало — самые вкусные рецепты с луковой шелухой, чесноком и специями
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Вареное сало — самые вкусные рецепты с луковой шелухой, чесноком и специями

Домашняя арахисовая паста
Материал, выбранный редакторами МиртесенИдеи рецептов

Домашняя арахисовая паста

Куриный бульон всегда получается одинаковым, но мы изменим приевшийся вкус. Добавляем лук-порей, яйца и лимон
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Куриный бульон всегда получается одинаковым, но мы изменим приевшийся вкус. Добавляем лук-порей, яйца и лимон

Кладем картофельное пюре внутрь теста. Простая добавка сделала лепешки главным блюдом стола
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Кладем картофельное пюре внутрь теста. Простая добавка сделала лепешки главным блюдом стола

Ключом к долголетию оказался единственный ингредиент, который есть на каждой кухне
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Ключом к долголетию оказался единственный ингредиент, который есть на каждой кухне

Весенний салат с кукурузой
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Весенний салат с кукурузой

Печенье с миндалем за 20 минут получается как в кондитерской. Используем только муку, подсолнечное масло и яйца
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Печенье с миндалем за 20 минут получается как в кондитерской. Используем только муку, подсолнечное масло и яйца

1
Готовим мясные ватрушки с зеленью
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Готовим мясные ватрушки с зеленью

Взбейте куриную грудку с молоком и получите восхитительный вкус и аромат
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Взбейте куриную грудку с молоком и получите восхитительный вкус и аромат

По совету шашлычника посыпаем угли в мангале солью. Огонь успокаивается, и мясо больше не пригорает
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

По совету шашлычника посыпаем угли в мангале солью. Огонь успокаивается, и мясо больше не пригорает

Перечислены пять блюд, которые не стали бы заказывать в ресторане даже шеф-повара
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Перечислены пять блюд, которые не стали бы заказывать в ресторане даже шеф-повара

Простой и быстрый салат, который станет вашим любимым….
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Простой и быстрый салат, который станет вашим любимым….

Сочная домашняя ветчина из курицы своими руками!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Сочная домашняя ветчина из курицы своими руками!

Картина дня

наверх