Весенний салат с кукурузой

Простой, легкий и вкусный салат. Часто появляется на нашем столе.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ
|1 банка
|2 шт.
|4 шт.
|1 пучок
|1 пучок
|по вкусу
|1 щепотка
|1 щепотка
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/4
Огурцы хорошо вымыть, обсушить бумажным полотенцем. Нарезать небольшими брусочками.
ШАГ 2/4
Яйца отварить и нарезать кубиками.
ШАГ 3/4
Салатные листья вымыть, обсушить и порвать руками. В миску сложить нарезанные огурцы, яйца, измельченную зелень укропа и салатные листья, кукурузу. Посолить, поперчить и перемешать. Добавить заправку по вкусу. Я использую сметану. Можно заменить на йогурт или майонез.
ШАГ 4/4
Приятного аппетита!
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