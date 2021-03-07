Что приготовить маме на 8 Марта

Счастливая улыбка на мамином лице дорогого стоит! Международный женский день — хороший повод, чтобы порадовать одного из самых главных людей в своей жизни. Для этого необязательно покупать дорогие духи и дарить огромный букет цветов, сделать приятное человеку можно и по-другому.

Мы предлагаем вам порадовать свою маму вкусным блюдом собственного приготовления. Если живете вместе, можно встать пораньше и сделать вкусный завтрак. Если мама далеко, позовите ее в гости на домашний обед или предложите остаться с ночевкой, которая включает в себя достойный ужин.

Что же интересного приготовить на 8 Марта для своих любимых женщин? В нашей статье вы найдете семь актуальных идей и рецептов для запоминающегося праздника!

Бутерброды с авокадо и яйцом

Простой рецепт бутербродов преобразится благодаря форме сердца и яйцам небольшого размера. Именно такими мелочами удается разнообразить завтрак и лишний раз напомнить маме о своей любви!

Ингредиенты:

хлеб ржаной — 2 ломтика

авокадо — ½ шт.

яйца перепелиные — 4 шт.

оливковое масло — ½ ст. л.

сок лимона — 1 ч. л.

соль — по вкусу

перец черный свежемолотый — по вкусу

Способ приготовления:

При помощи кулинарной формы в виде сердца вырежьте из хлеба фигуру. Подсушите на сухой сковороде с обеих сторон. Яйца поджарьте на небольшом количества масла до готовности. Мягкое авокадо разомните вилкой, добавьте сок лимона, приправьте солью и перцем. Перемешайте до однородности. Подсушенный хлеб покройте слоем пасты из авокадо. На каждый бутерброд выложите по два перепелиных яйца. Хрустящее блюдо сразу подавайте к столу!

Французские тосты

Для поднятия настроения с самого утра маму можно угостить завтраком-десертом в виде французских тостов. Сытное блюдо, украшенное ягодами, со сладким топингом будет отличным началом весеннего праздника.

Ингредиенты:

Основные:

тостовый хлеб — 4 ломтика

яйца куриные — 1 шт.

молоко — 70 мл

сливочное масло — 1 ч. л.

сахар — ½ ч. л.

соль — 1 щепотка

Для подачи:

сливочное масло — по вкусу

голубика — по вкусу

мед — по вкусу

Способ приготовления:

В миске взбейте яйца с сахаром и солью до появления первых пузырьков. Добавьте молоко, взбейте еще раз. На сковороде разогрейте сливочное масло. Обмакните тосты в яичной смеси со всех сторон и выложите на сковороду. Жарьте на среднем огне 3 минуты, переверните и готовьте еще 3 минуты. Выложите тосты на тарелку, сверху положите кусочек сливочного масла. Посыпьте голубикой. Перед подачей полейте медом!

Солнечный салат «Мимоза»

Всеми любимый праздничный салат с горбушей актуален даже весной, особенно если приготовить его маме. Что же касается цветов, дарите розы или тюльпаны, ведь «Мимоза» в этот день будет и так.

Для такой формовки, как на фото, вам понадобится кулинарное кольцо диаметром больше 10 см.

Ингредиенты:

картофель — 4 шт.

морковь — 2 шт.

горбуша в собственном соку — 1 банка

яйца куриные — 4 шт.

сыр — 180 г

майонез — 120 г

Способ приготовления:

Картофель и морковь отварите и натрите на крупной терке. Яйца сварите вкрутую и очистите. По отдельности натрите на мелкой терке белки и желтки. Сыр тоже измельчите. Возьмите кулинарное кольцо и первым слоем выложите картофель. Смажьте майонезом. Разомните горбушу вилкой и выложите ровным слоем поверх картофеля. Смажьте майонезом и посыпьте сыром. Выложите слой тертых вареных белков, смажьте майонезом. Затем — слой моркови и снова немного майонеза. Посыпьте сверху тертым желтком. Все то же самое сделайте для следующей порции салата.

Ароматная паста с креветками

Что еще можно приготовить на 8 Марта? Конечно же, горячее сытное блюдо, которое мама запомнит надолго! Заранее купите пасту подходящей формы и почистите креветки — так блюдо будет готово уже через полчаса.

Ингредиенты:

гнезда феттучине — 5 шт.

королевские креветки — 20 шт.

чеснок — 3 зубчика

базилик свежий — 2 веточки

лимоны — ½ шт.

сливочное масло — 30 г

оливковое масло — 1 ст. л.

перец чили — ½ шт.

соль — по вкусу

перец черный свежемолотый — по вкусу

Способ приготовления:

Пасту отварите практически до готовности, пусть она останется альденте. Воду слейте, но часть сохраните (два половника). Измельчите чеснок удобным для вас способом и обжарьте его на смеси сливочного и оливкового масел. В сковороду добавьте измельченный перец чили и очищенные креветки. Обжаривайте на сильном огне по 1 минуте с каждой стороны. Мелко нарежьте базилик и снимите цедру с половины лимона. Добавьте в сковороду. Дополните креветки феттучине, влейте воду, в которой варилась паста. Томите на огне 3 минуты, помешивая. Приправьте солью и перцем по вкусу. Подавайте блюдо горячим!

Фаршированное куриное филе в беконе

Сочная куриная грудка впечатлит любого, особенно если приготовить ее с начинкой и в беконе. Если вы и ваша мама любите сытно поесть, сделайте это простое, но оригинальное блюдо на 8 Марта.

Ингредиенты:

куриные грудки без костей — 2 шт.

бекон — 6 кусков

шпинат — 1 горсть

творожный сыр — 100 г

чеснок — 2 зубчика

оливковое масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

перец черный свежемолотый — по вкусу

Способ приготовления:

Подготовьте начинку. Шпинат мелко нарежьте, а чеснок пропустите через пресс. Смешайте чеснок с творожным сыром, добавив немного оливкового масла. Разрежьте каждую грудку пополам по горизонтали, не доходя до конца. Посолите и приправьте солью. Равномерно распределите массу из творожного сыра, положите шпинат. Закройте куриные грудки, сверху смажьте небольшим количеством соли и перца. Три полоски бекона положите рядом друг с другом, на них — фаршированную куриную грудку. Закрутите в рулет и положите в подготовленную форму швом вниз. Запекайте мясо 40 минут при 180°C, до готовности. Подавайте блюдо с картофелем или легким салатом из овощей!

Шоколадный фондан

Что еще можно приготовить маме в такой знаменательный день? Разумеется, идеальный десерт! Шоколадный фондан по этому рецепту получается нужной консистенции. Главное, делайте все по инструкции и не передержите изделие в духовке.

Ингредиенты:

шоколад темный — 150 г

сливочное масло — 110 г

яйца куриные — 3 шт.

мука пшеничная — 80 г

сахар — 80 г

молоко — 60 мл

какао-порошок — 1 ч. л.

ванильный сахар — 10 г

Способ приготовления:

Шоколад поломайте на кусочки, сливочное масло нарежьте на кубики. Сложите в миску и растопите на водяной бане, помешивая. Влейте к шоколадной массе молоко комнатной температуры, перемешайте. Затем постепенно введите муку и аккуратно вмешайте ее лопаткой. Яйца соедините с сахаром и ванильным сахаром, взбейте в пышную пену. В несколько приемов влейте ее в шоколадно-мучную массу. Перемешайте. Возьмите жаропрочные формы, смажьте их небольшим количеством сливочного масла и посыпьте стенки какао. Разлейте тесто по формочкам и поставьте их в противень, наполненный водой. Выпекайте в заранее разогретой до 180°C духовке 12 минут. Достаньте формочки из духовки. Выложите фондан на тарелку или подавайте в той же посуде, в которой готовили. По желанию фондан можно украсить ягодами и сахарной пудрой.

Лимонный тарт с меренгой

Вкусный и красивый десерт поразит любую женщину в самое сердце. Обратите внимание на то, какой он яркий и воздушный! С нашим подробным рецептом вы можете больше не сомневаться, что же приготовить маме на 8 Марта.

Ингредиенты:

Тесто:

пшеничная мука — 220 г

сливочное масло — 110 г

яйца куриные — 1 шт.

сахарная пудра — 1 ст. л.

ванилин — 1 г

Лимонный крем:

сок лимона — 100 мл

яйца куриные — 2 шт.

цедра лимона — 1 ч. л.

сахар — 120 г

сливочное масло — 140 г

Меренга:

яичные белки — 4 шт.

сахарная пудра — 130 г

сок лимона — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Приготовьте тесто. Сливочное масло порубите небольшим кубиком, в миске соедините с яйцами, мукой, сахарной пудрой и ванилином. Сначала ложкой, а затем руками вымесите тесто. Сформируйте плотный шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час. Форму для выпечки диаметром около 20 см застелите пекарской бумагой, достаньте охлажденное тесто, распределите его по дну формы и сделайте бортики. Основание наколите вилкой, края бортиков подровняйте с помощью ножа. Заготовку прикройте бумагой для выпечки, насыпьте любые бобовые и выпекайте основу в разогретой до 190°C духовке 15 минут. Достаньте тесто из духовки, уберите бумагу с бобовыми, отправьте корж выпекаться еще на 5 минут. Приготовьте лимонный крем. В небольшой сотейник влейте сок лимона и добавьте цедру, доведите до кипения, уменьшите огонь. В отдельной емкости взбейте яйца с сахаром до полного его растворения. Тонкой струйкой влейте массу в горячий лимонный сок, не переставая взбивать. Варите крем на небольшом огне до загустения, помешивая. Снимите с огня и добавьте размягченное сливочное масло, нарезанное кубиком. Перемешайте и пробейте блендером. Песочную основу охладите и влейте в нее лимонный крем. Приготовьте меренгу. Начните взбивать белки, постепенно добавляя в них сахарную пудру. Влейте сок лимона и взбивайте до устойчивых пиков. Выложите белковую массу поверх лимонного крема. С помощью силиконовой лопатки сделайте красивый узор. Поставьте тарт в духовку на 2 минуты при 190°C или до появления аппетитной корочки на меренге. Тарт охладите при комнатной температуре и поместите в холодильник на 3 часа. За это время крем должен застыть и хорошо держать форму. Приятного аппетита!

Мы рады были предложить вам семь идей на все случаи жизни: от сытного обеда до изумительного десерта. Из этих вариантов выбирайте сами, что лучше всего приготовить на 8 Марта. А также делитесь своими идеями удачных блюд на нашем сайте.

Доброго праздника вам и вашим мамам!