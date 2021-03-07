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Что приготовить маме на 8 Марта

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Счастливая улыбка на мамином лице дорогого стоит! Международный женский день — хороший повод, чтобы порадовать одного из самых главных людей в своей жизни. Для этого необязательно покупать дорогие духи и дарить огромный букет цветов, сделать приятное человеку можно и по-другому.

Мы предлагаем вам порадовать свою маму вкусным блюдом собственного приготовления. Если живете вместе, можно встать пораньше и сделать вкусный завтрак. Если мама далеко, позовите ее в гости на домашний обед или предложите остаться с ночевкой, которая включает в себя достойный ужин.

Что же интересного приготовить на 8 Марта для своих любимых женщин? В нашей статье вы найдете семь актуальных идей и рецептов для запоминающегося праздника!

Бутерброды с авокадо и яйцом

Что приготовить маме на 8 Марта

Простой рецепт бутербродов преобразится благодаря форме сердца и яйцам небольшого размера. Именно такими мелочами удается разнообразить завтрак и лишний раз напомнить маме о своей любви!

Ингредиенты:

  • хлеб ржаной — 2 ломтика
  • авокадо — ½ шт.
  • яйца перепелиные — 4 шт.
  • оливковое масло — ½ ст. л.
  • сок лимона — 1 ч. л.
  • соль — по вкусу
  • перец черный свежемолотый — по вкусу

Способ приготовления:

  1. При помощи кулинарной формы в виде сердца вырежьте из хлеба фигуру.
    Подсушите на сухой сковороде с обеих сторон.
  2. Яйца поджарьте на небольшом количества масла до готовности.
  3. Мягкое авокадо разомните вилкой, добавьте сок лимона, приправьте солью и перцем. Перемешайте до однородности.
  4. Подсушенный хлеб покройте слоем пасты из авокадо. На каждый бутерброд выложите по два перепелиных яйца.
  5. Хрустящее блюдо сразу подавайте к столу!

Французские тосты

Что приготовить маме на 8 Марта

Для поднятия настроения с самого утра маму можно угостить завтраком-десертом в виде французских тостов. Сытное блюдо, украшенное ягодами, со сладким топингом будет отличным началом весеннего праздника.

Ингредиенты:

Основные:

  • тостовый хлеб — 4 ломтика
  • яйца куриные — 1 шт.
  • молоко — 70 мл
  • сливочное масло — 1 ч. л.
  • сахар — ½ ч. л.
  • соль — 1 щепотка

Для подачи:

  • сливочное масло — по вкусу
  • голубика — по вкусу
  • мед — по вкусу

Способ приготовления:

  1. В миске взбейте яйца с сахаром и солью до появления первых пузырьков.
  2. Добавьте молоко, взбейте еще раз.
  3. На сковороде разогрейте сливочное масло.
  4. Обмакните тосты в яичной смеси со всех сторон и выложите на сковороду. Жарьте на среднем огне 3 минуты, переверните и готовьте еще 3 минуты.
  5. Выложите тосты на тарелку, сверху положите кусочек сливочного масла. Посыпьте голубикой. Перед подачей полейте медом!

Солнечный салат «Мимоза»

Что приготовить маме на 8 Марта

Всеми любимый праздничный салат с горбушей актуален даже весной, особенно если приготовить его маме. Что же касается цветов, дарите розы или тюльпаны, ведь «Мимоза» в этот день будет и так.

Для такой формовки, как на фото, вам понадобится кулинарное кольцо диаметром больше 10 см.

Ингредиенты:

  • картофель — 4 шт.
  • морковь — 2 шт.
  • горбуша в собственном соку — 1 банка
  • яйца куриные — 4 шт.
  • сыр — 180 г
  • майонез — 120 г

Способ приготовления:

  1. Картофель и морковь отварите и натрите на крупной терке.
  2. Яйца сварите вкрутую и очистите. По отдельности натрите на мелкой терке белки и желтки.
  3. Сыр тоже измельчите.
  4. Возьмите кулинарное кольцо и первым слоем выложите картофель. Смажьте майонезом.
  5. Разомните горбушу вилкой и выложите ровным слоем поверх картофеля. Смажьте майонезом и посыпьте сыром.
  6. Выложите слой тертых вареных белков, смажьте майонезом.
  7. Затем — слой моркови и снова немного майонеза.
  8. Посыпьте сверху тертым желтком. 
  9. Все то же самое сделайте для следующей порции салата. 

Ароматная паста с креветками

Что приготовить маме на 8 Марта

Что еще можно приготовить на 8 Марта? Конечно же, горячее сытное блюдо, которое мама запомнит надолго! Заранее купите пасту подходящей формы и почистите креветки — так блюдо будет готово уже через полчаса.

Ингредиенты:

  • гнезда феттучине — 5 шт.
  • королевские креветки — 20 шт.
  • чеснок — 3 зубчика
  • базилик свежий — 2 веточки
  • лимоны — ½ шт.
  • сливочное масло — 30 г
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • перец чили — ½ шт.
  • соль — по вкусу
  • перец черный свежемолотый — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Пасту отварите практически до готовности, пусть она останется альденте. Воду слейте, но часть сохраните (два половника).
  2. Измельчите чеснок удобным для вас способом и обжарьте его на смеси сливочного и оливкового масел.
  3. В сковороду добавьте измельченный перец чили и очищенные креветки. Обжаривайте на сильном огне по 1 минуте с каждой стороны.
  4. Мелко нарежьте базилик и снимите цедру с половины лимона. Добавьте в сковороду.
  5. Дополните креветки феттучине, влейте воду, в которой варилась паста. Томите на огне 3 минуты, помешивая. Приправьте солью и перцем по вкусу. Подавайте блюдо горячим!

Фаршированное куриное филе в беконе

Что приготовить маме на 8 Марта

Сочная куриная грудка впечатлит любого, особенно если приготовить ее с начинкой и в беконе. Если вы и ваша мама любите сытно поесть, сделайте это простое, но оригинальное блюдо на 8 Марта.

Ингредиенты:

  • куриные грудки без костей — 2 шт.
  • бекон — 6 кусков
  • шпинат — 1 горсть
  • творожный сыр — 100 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • перец черный свежемолотый — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Подготовьте начинку. Шпинат мелко нарежьте, а чеснок пропустите через пресс. Смешайте чеснок с творожным сыром, добавив немного оливкового масла.
  2. Разрежьте каждую грудку пополам по горизонтали, не доходя до конца. Посолите и приправьте солью. Равномерно распределите массу из творожного сыра, положите шпинат.
  3. Закройте куриные грудки, сверху смажьте небольшим количеством соли и перца.
  4. Три полоски бекона положите рядом друг с другом, на них — фаршированную куриную грудку. Закрутите в рулет и положите в подготовленную форму швом вниз.
  5. Запекайте мясо 40 минут при 180°C, до готовности.
  6. Подавайте блюдо с картофелем или легким салатом из овощей!

Шоколадный фондан

Что приготовить маме на 8 Марта

Что еще можно приготовить маме в такой знаменательный день? Разумеется, идеальный десерт! Шоколадный фондан по этому рецепту получается нужной консистенции. Главное, делайте все по инструкции и не передержите изделие в духовке.

Ингредиенты:

  • шоколад темный — 150 г
  • сливочное масло — 110 г
  • яйца куриные — 3 шт.
  • мука пшеничная — 80 г
  • сахар — 80 г
  • молоко — 60 мл
  • какао-порошок — 1 ч. л.
  • ванильный сахар — 10 г

Способ приготовления:

  1. Шоколад поломайте на кусочки, сливочное масло нарежьте на кубики. Сложите в миску и растопите на водяной бане, помешивая.
  2. Влейте к шоколадной массе молоко комнатной температуры, перемешайте.
  3. Затем постепенно введите муку и аккуратно вмешайте ее лопаткой.
  4. Яйца соедините с сахаром и ванильным сахаром, взбейте в пышную пену. В несколько приемов влейте ее в шоколадно-мучную массу. Перемешайте.
  5. Возьмите жаропрочные формы, смажьте их небольшим количеством сливочного масла и посыпьте стенки какао.
  6. Разлейте тесто по формочкам и поставьте их в противень, наполненный водой.
  7. Выпекайте в заранее разогретой до 180°C духовке 12 минут.
  8. Достаньте формочки из духовки. Выложите фондан на тарелку или подавайте в той же посуде, в которой готовили.
  9. По желанию фондан можно украсить ягодами и сахарной пудрой.

Лимонный тарт с меренгой

Что приготовить маме на 8 Марта

Вкусный и красивый десерт поразит любую женщину в самое сердце. Обратите внимание на то, какой он яркий и воздушный! С нашим подробным рецептом вы можете больше не сомневаться, что же приготовить маме на 8 Марта.  

Ингредиенты:

Тесто:

  • пшеничная мука — 220 г
  • сливочное масло — 110 г
  • яйца куриные — 1 шт.
  • сахарная пудра — 1 ст. л.
  • ванилин — 1 г

Лимонный крем:

  • сок лимона — 100 мл
  • яйца куриные — 2 шт.
  • цедра лимона — 1 ч. л.
  • сахар — 120 г
  • сливочное масло — 140 г

Меренга:

  • яичные белки — 4 шт.
  • сахарная пудра — 130 г
  • сок лимона — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Приготовьте тесто. Сливочное масло порубите небольшим кубиком, в миске соедините с яйцами, мукой, сахарной пудрой и ванилином.
  2. Сначала ложкой, а затем руками вымесите тесто. Сформируйте плотный шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час.
  3. Форму для выпечки диаметром около 20 см застелите пекарской бумагой, достаньте охлажденное тесто, распределите его по дну формы и сделайте бортики. Основание наколите вилкой, края бортиков подровняйте с помощью ножа.
  4. Заготовку прикройте бумагой для выпечки, насыпьте любые бобовые и выпекайте основу в разогретой до 190°C духовке 15 минут.
  5. Достаньте тесто из духовки, уберите бумагу с бобовыми, отправьте корж выпекаться еще на 5 минут.
  6. Приготовьте лимонный крем. В небольшой сотейник влейте сок лимона и добавьте цедру, доведите до кипения, уменьшите огонь.
  7. В отдельной емкости взбейте яйца с сахаром до полного его растворения. Тонкой струйкой влейте массу в горячий лимонный сок, не переставая взбивать.
  8. Варите крем на небольшом огне до загустения, помешивая. Снимите с огня и добавьте размягченное сливочное масло, нарезанное кубиком. Перемешайте и пробейте блендером.
  9. Песочную основу охладите и влейте в нее лимонный крем.
  10. Приготовьте меренгу. Начните взбивать белки, постепенно добавляя в них сахарную пудру. Влейте сок лимона и взбивайте до устойчивых пиков.
  11. Выложите белковую массу поверх лимонного крема. С помощью силиконовой лопатки сделайте красивый узор. Поставьте тарт в духовку на 2 минуты при 190°C или до появления аппетитной корочки на меренге.
  12. Тарт охладите при комнатной температуре и поместите в холодильник на 3 часа. За это время крем должен застыть и хорошо держать форму. Приятного аппетита!

Мы рады были предложить вам семь идей на все случаи жизни: от сытного обеда до изумительного десерта. Из этих вариантов выбирайте сами, что лучше всего приготовить на 8 Марта. А также делитесь своими идеями удачных блюд на нашем сайте.

Доброго праздника вам и вашим мамам!

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