Что приготовить маме на 8 Марта

Счастливая улыбка на мамином лице дорогого стоит! Международный женский день — хороший повод, чтобы порадовать одного из самых главных людей в своей жизни. Для этого необязательно покупать дорогие духи и дарить огромный букет цветов, сделать приятное человеку можно и по-другому.
Мы предлагаем вам порадовать свою маму вкусным блюдом собственного приготовления. Если живете вместе, можно встать пораньше и сделать вкусный завтрак. Если мама далеко, позовите ее в гости на домашний обед или предложите остаться с ночевкой, которая включает в себя достойный ужин.
Что же интересного приготовить на 8 Марта для своих любимых женщин? В нашей статье вы найдете семь актуальных идей и рецептов для запоминающегося праздника!
Бутерброды с авокадо и яйцом
Простой рецепт бутербродов преобразится благодаря форме сердца и яйцам небольшого размера. Именно такими мелочами удается разнообразить завтрак и лишний раз напомнить маме о своей любви!
Ингредиенты:
- хлеб ржаной — 2 ломтика
- авокадо — ½ шт.
- яйца перепелиные — 4 шт.
- оливковое масло — ½ ст. л.
- сок лимона — 1 ч. л.
- соль — по вкусу
- перец черный свежемолотый — по вкусу
Способ приготовления:
- При помощи кулинарной формы в виде сердца вырежьте из хлеба фигуру. Подсушите на сухой сковороде с обеих сторон.
- Яйца поджарьте на небольшом количества масла до готовности.
- Мягкое авокадо разомните вилкой, добавьте сок лимона, приправьте солью и перцем. Перемешайте до однородности.
- Подсушенный хлеб покройте слоем пасты из авокадо. На каждый бутерброд выложите по два перепелиных яйца.
- Хрустящее блюдо сразу подавайте к столу!
Французские тосты
Для поднятия настроения с самого утра маму можно угостить завтраком-десертом в виде французских тостов. Сытное блюдо, украшенное ягодами, со сладким топингом будет отличным началом весеннего праздника.
Ингредиенты:
Основные:
- тостовый хлеб — 4 ломтика
- яйца куриные — 1 шт.
- молоко — 70 мл
- сливочное масло — 1 ч. л.
- сахар — ½ ч. л.
- соль — 1 щепотка
Для подачи:
- сливочное масло — по вкусу
- голубика — по вкусу
- мед — по вкусу
Способ приготовления:
- В миске взбейте яйца с сахаром и солью до появления первых пузырьков.
- Добавьте молоко, взбейте еще раз.
- На сковороде разогрейте сливочное масло.
- Обмакните тосты в яичной смеси со всех сторон и выложите на сковороду. Жарьте на среднем огне 3 минуты, переверните и готовьте еще 3 минуты.
- Выложите тосты на тарелку, сверху положите кусочек сливочного масла. Посыпьте голубикой. Перед подачей полейте медом!
Солнечный салат «Мимоза»
Всеми любимый праздничный салат с горбушей актуален даже весной, особенно если приготовить его маме. Что же касается цветов, дарите розы или тюльпаны, ведь «Мимоза» в этот день будет и так.
Для такой формовки, как на фото, вам понадобится кулинарное кольцо диаметром больше 10 см.
Ингредиенты:
- картофель — 4 шт.
- морковь — 2 шт.
- горбуша в собственном соку — 1 банка
- яйца куриные — 4 шт.
- сыр — 180 г
- майонез — 120 г
Способ приготовления:
- Картофель и морковь отварите и натрите на крупной терке.
- Яйца сварите вкрутую и очистите. По отдельности натрите на мелкой терке белки и желтки.
- Сыр тоже измельчите.
- Возьмите кулинарное кольцо и первым слоем выложите картофель. Смажьте майонезом.
- Разомните горбушу вилкой и выложите ровным слоем поверх картофеля. Смажьте майонезом и посыпьте сыром.
- Выложите слой тертых вареных белков, смажьте майонезом.
- Затем — слой моркови и снова немного майонеза.
- Посыпьте сверху тертым желтком.
- Все то же самое сделайте для следующей порции салата.
Ароматная паста с креветками
Что еще можно приготовить на 8 Марта? Конечно же, горячее сытное блюдо, которое мама запомнит надолго! Заранее купите пасту подходящей формы и почистите креветки — так блюдо будет готово уже через полчаса.
Ингредиенты:
- гнезда феттучине — 5 шт.
- королевские креветки — 20 шт.
- чеснок — 3 зубчика
- базилик свежий — 2 веточки
- лимоны — ½ шт.
- сливочное масло — 30 г
- оливковое масло — 1 ст. л.
- перец чили — ½ шт.
- соль — по вкусу
- перец черный свежемолотый — по вкусу
Способ приготовления:
- Пасту отварите практически до готовности, пусть она останется альденте. Воду слейте, но часть сохраните (два половника).
- Измельчите чеснок удобным для вас способом и обжарьте его на смеси сливочного и оливкового масел.
- В сковороду добавьте измельченный перец чили и очищенные креветки. Обжаривайте на сильном огне по 1 минуте с каждой стороны.
- Мелко нарежьте базилик и снимите цедру с половины лимона. Добавьте в сковороду.
- Дополните креветки феттучине, влейте воду, в которой варилась паста. Томите на огне 3 минуты, помешивая. Приправьте солью и перцем по вкусу. Подавайте блюдо горячим!
Фаршированное куриное филе в беконе
Сочная куриная грудка впечатлит любого, особенно если приготовить ее с начинкой и в беконе. Если вы и ваша мама любите сытно поесть, сделайте это простое, но оригинальное блюдо на 8 Марта.
Ингредиенты:
- куриные грудки без костей — 2 шт.
- бекон — 6 кусков
- шпинат — 1 горсть
- творожный сыр — 100 г
- чеснок — 2 зубчика
- оливковое масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
- перец черный свежемолотый — по вкусу
Способ приготовления:
- Подготовьте начинку. Шпинат мелко нарежьте, а чеснок пропустите через пресс. Смешайте чеснок с творожным сыром, добавив немного оливкового масла.
- Разрежьте каждую грудку пополам по горизонтали, не доходя до конца. Посолите и приправьте солью. Равномерно распределите массу из творожного сыра, положите шпинат.
- Закройте куриные грудки, сверху смажьте небольшим количеством соли и перца.
- Три полоски бекона положите рядом друг с другом, на них — фаршированную куриную грудку. Закрутите в рулет и положите в подготовленную форму швом вниз.
- Запекайте мясо 40 минут при 180°C, до готовности.
- Подавайте блюдо с картофелем или легким салатом из овощей!
Шоколадный фондан
Что еще можно приготовить маме в такой знаменательный день? Разумеется, идеальный десерт! Шоколадный фондан по этому рецепту получается нужной консистенции. Главное, делайте все по инструкции и не передержите изделие в духовке.
Ингредиенты:
- шоколад темный — 150 г
- сливочное масло — 110 г
- яйца куриные — 3 шт.
- мука пшеничная — 80 г
- сахар — 80 г
- молоко — 60 мл
- какао-порошок — 1 ч. л.
- ванильный сахар — 10 г
Способ приготовления:
- Шоколад поломайте на кусочки, сливочное масло нарежьте на кубики. Сложите в миску и растопите на водяной бане, помешивая.
- Влейте к шоколадной массе молоко комнатной температуры, перемешайте.
- Затем постепенно введите муку и аккуратно вмешайте ее лопаткой.
- Яйца соедините с сахаром и ванильным сахаром, взбейте в пышную пену. В несколько приемов влейте ее в шоколадно-мучную массу. Перемешайте.
- Возьмите жаропрочные формы, смажьте их небольшим количеством сливочного масла и посыпьте стенки какао.
- Разлейте тесто по формочкам и поставьте их в противень, наполненный водой.
- Выпекайте в заранее разогретой до 180°C духовке 12 минут.
- Достаньте формочки из духовки. Выложите фондан на тарелку или подавайте в той же посуде, в которой готовили.
- По желанию фондан можно украсить ягодами и сахарной пудрой.
Лимонный тарт с меренгой
Вкусный и красивый десерт поразит любую женщину в самое сердце. Обратите внимание на то, какой он яркий и воздушный! С нашим подробным рецептом вы можете больше не сомневаться, что же приготовить маме на 8 Марта.
Ингредиенты:
Тесто:
- пшеничная мука — 220 г
- сливочное масло — 110 г
- яйца куриные — 1 шт.
- сахарная пудра — 1 ст. л.
- ванилин — 1 г
Лимонный крем:
- сок лимона — 100 мл
- яйца куриные — 2 шт.
- цедра лимона — 1 ч. л.
- сахар — 120 г
- сливочное масло — 140 г
Меренга:
- яичные белки — 4 шт.
- сахарная пудра — 130 г
- сок лимона — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Приготовьте тесто. Сливочное масло порубите небольшим кубиком, в миске соедините с яйцами, мукой, сахарной пудрой и ванилином.
- Сначала ложкой, а затем руками вымесите тесто. Сформируйте плотный шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час.
- Форму для выпечки диаметром около 20 см застелите пекарской бумагой, достаньте охлажденное тесто, распределите его по дну формы и сделайте бортики. Основание наколите вилкой, края бортиков подровняйте с помощью ножа.
- Заготовку прикройте бумагой для выпечки, насыпьте любые бобовые и выпекайте основу в разогретой до 190°C духовке 15 минут.
- Достаньте тесто из духовки, уберите бумагу с бобовыми, отправьте корж выпекаться еще на 5 минут.
- Приготовьте лимонный крем. В небольшой сотейник влейте сок лимона и добавьте цедру, доведите до кипения, уменьшите огонь.
- В отдельной емкости взбейте яйца с сахаром до полного его растворения. Тонкой струйкой влейте массу в горячий лимонный сок, не переставая взбивать.
- Варите крем на небольшом огне до загустения, помешивая. Снимите с огня и добавьте размягченное сливочное масло, нарезанное кубиком. Перемешайте и пробейте блендером.
- Песочную основу охладите и влейте в нее лимонный крем.
- Приготовьте меренгу. Начните взбивать белки, постепенно добавляя в них сахарную пудру. Влейте сок лимона и взбивайте до устойчивых пиков.
- Выложите белковую массу поверх лимонного крема. С помощью силиконовой лопатки сделайте красивый узор. Поставьте тарт в духовку на 2 минуты при 190°C или до появления аппетитной корочки на меренге.
- Тарт охладите при комнатной температуре и поместите в холодильник на 3 часа. За это время крем должен застыть и хорошо держать форму. Приятного аппетита!
Мы рады были предложить вам семь идей на все случаи жизни: от сытного обеда до изумительного десерта. Из этих вариантов выбирайте сами, что лучше всего приготовить на 8 Марта. А также делитесь своими идеями удачных блюд на нашем сайте.
Доброго праздника вам и вашим мамам!
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