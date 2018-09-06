Прозрачная и с помидором. Как правильно сварить уху

Особенности приготовления одесской ухи раскрывает профессионал.

Уха не просто суп. Это философия. Из какой рыбы ее нужно варить, что добавлять и как сделать прозрачной, рассказал Павел Колесник, шеф-повар ресторана «Одесса-мама».

Рыба

Я обычно использую для ухи черноморского бычка. Он сладкий, и уха получается сладкая, очень вкусная. Для ухи лучше не брать лосося. Я бы посоветовал или речную рыбу, или белую морскую – кефаль, например. Хорошая уха получается из карасей, судака, щуки…

Для ухи не нужно использовать филе рыбы, лучший навар дают кости, головы. Лучше всего варить их, а мясо добавлять уже в самом конце. Так оно и не развалится, кстати. Очень хорошая уха получается из камбалы, но только из головы камбалы.

На филе или даже на замороженной рыбе бульон получается плохой. Лучше всего брать для ухи свежую рыбу с рынка. Когда покупаете, смотрите, чтобы у рыбы были яркие, хорошие, красные жабры. Это самый главный признак свежей рыбы. Еще, рыбаки меня научили, нужно смотреть на глаза. Если они блестят – рыба свежая. Мутные – возможно, ее замораживали.

Рыбу нужно промыть, почистить, обязательно удалить жабры, маленькую рыбу можно не потрошить. Большую – конечно, потрошить нужно. После обработки рыбу нужно завязать в марлю, чтобы она не расплывалась по кастрюле, так удобнее.

Овощи

Я обязательно использую морковь – она дает сладость ухе. Морковь нужно нарезать крупно.

Лук – у меня шалот. Я стараюсь не использовать репчатый лук, потому что у него есть горький, неприятный привкус, он его отдаст ухе. Если вы все же хотите положить в уху репчатый – предварительно ошпарьте его.

Пряности

Я добавляю в уху душистый перец, лавровый лист и много укропа – это важный компонент. Причем укроп я кладу тогда, когда уха только начинает закипать. В процессе варки укроп отдаст свой аромат и вкус блюду.

Кипение

Важно! Овощи и рыбу мы кладем в холодную воду.

Закипеть уха должна, но нельзя допустить, чтобы она кипела долго. Нужно довести ее до кипения на среднем огне, дать закипеть, белок свернется и вы сможете снять пену. И все, потом нужно убавить огонь и варить на очень слабом, не допуская бурления.

Если момент с закипанием упущен, то в уху нужно добавить лед, дождаться кипения и снимать пену.

Уха не должна кипеть, она должна медленно вариться, и постепенно увариваться. Я варю достаточно долго, по 6 часов. Тогда бульон уваривается и получается насыщенный рыбный сладковатый вкус.

Саламур

Это то, без чего немыслима уха в Одессе. Саламур делают из хороших помидоров, лучше снять кожу с них и удалить семечки, чтобы они не давали много сока. Заправляем их очень качественным подсолнечным маслом, мелко рубим красный, лучше крымский, лук, и добавляем соль, перец. Эту заправку мы кладем в тарелку.

Уха по-одесски

1 кг мелкой рыбы

100 г моркови

100 г лука-шалот

2 лавровых листка

Душистый перец

50 г укропа

Корень сельдерея

Для саламура:

2 мясистых помидора

½ красной луковицы

1 ст.л. ароматного подсолнечного масла

Соль и перец

Шаг 1. Рыбу почистить, выпотрошить, удалить жабры.

Шаг 2. Вымыть корень сельдерея, завернуть в марлю вместе с рыбой. Завязать и опустить в холодную воду. Добавить лавровый лист и перец.

Шаг 3. Добавить почищенную морковь и лук-шалот.

Шаг 4. Довести до кипения и снять пену.

Шаг 5. Увернуть огонь до минимума, положить в уху нарезанный укроп.

Шаг 6. Варить 2-3 часа на маленьком огне. Посолить в конце варки.

Шаг 7. Удалить из ухи узелок с рыбой, рыбу положить в тарелку, налить бульон, добавить мелко нарезанный помидор с красным луком, заправленный маслом.