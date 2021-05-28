Бешбармак для компании друзей. Вкусно и весело

Бешбармак с бульоном

Как-то раз у меня появилась мысль внести разнообразие в посиделки с друзьями. И я решила вместо привычных салатов и закусок в качестве первого блюда поставить на стол одну большую тарелку бешбармака и поедать его всем вместе традиционно, то есть вот прямо руками. Идея всем отлично зашла, гости облизывали пальцы в самом прямом смысле, поэтому делюсь рецептом.

Список продуктов

Готовить бешмармак надо начинать заранее, только бульон будет варится 4 часа. Но в принципе в этом нет ничего страшного, никаких особенных усилий для варки бульона не требуется. Чтобы не заморачиваться и не снимать постоянно пенку, я заливаю мясо водой, довожу до кипения и первый бульон сливаю. А перед подачей я просто процежу готовый бульон.

Мясо для бешбармака

Сначала я варю только мясо, а через два часа закидываю коренья и овощи, а под конец соль, перец и лаврушку. Можно выбрать какой-то один вид мяса, но мне такой микс из баранины и говядины нравится больше. Главное, чтобы были косточки, бульон должен быть очень наваристым.

Пока варится бульон, я начну делать пластины для бешмармака, я читала, что они называются "сочни". Тесто очень готовится очень просто: нужно взять половину муки, посолить, вмешать яйца и добавить стакан бульона.

Оставшуюся муку нужно постепенно вмешивать в тесто, сколько возьмёт. Потом готовое тесто завернуть в плёнку и оставить минут на 20-30. Раскатывать тесто нужно постараться как можно тоньше, а потом нарезать ромбиками.

Пластины для бешбармака

Как видите на фото, ромбики у меня довольно кривые, но это абсолютно не важно. Теперь пластинки нужно оставить на час, чтобы они подсохли.

Совет. Не стоит делать пластины для бешмармака накануне или сильно заранее, они могут пересохнуть и начать крошиться.

Кстати, я постоянно вижу в продаже готовые пластины. Я их не пробовала, но для тех, кто терпеть не может возиться с тестом, это отличный вариант.

Теперь про лук. Луковицы я нарезаю полукольцами или чевертькольцами, если они очень крупные. В традиционном варианте лук нужно залить бульоном, поперчить и проварить пару минут. Я так поступлю только с одной луковицей, а вторую обжарю до мягкости.

Лук для бешбармака

Теперь я шумовкой выну лук из бульона, долью ещё пару половников и сварю в этом бульоне мои подсохшие пластины. Варить их нужно примерно 7-9 минут. Оставшийся бульон я процежу, выну мясо и разберу на волокна. В конце варки мясо должно буквально отвалиться от костей и почти что само распадаться на волокна.

Вот и все готово, осталось собрать наш бешмармак. На широкое блюдо я выложила пластины, смешивая с обжаренным луком, чтобы не слипались. Сверху я выложила мясо, а на него остальной лук, посыпала молотым перцем и смесью кинзы и петрушки. Это блюдо я поставила в центр стола, а бульон разлила по пиалочкам и тоже посыпала зеленью.

Есть бешбармак нужно руками, подцепляя тесто и заворачивая в него мясо с луком, а запивать из пиалочек. Некоторые из гостей сначала попросили ложки для бульона и вилки для бешмарка, но очень быстро их побросали и присоединились к общему веселью. Всем советую попробовать, хорошее настроение будет обеспечено.